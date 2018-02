10 Fouten die je beter kunt vermijden als je de lente met een strak lijf tegemoet wilt zien

We hebben allemaal de neiging om ons ’s winters een beetje te laten gaan. De extra kilo’s die je tijdens het koude seizoen ‘ophoopt’ worden door de dikke winterkleren min of meer afgedekt en verder is het weer, op z’n zachtst gezegd, weinig stimulerend om ook maar iets aan je lichaam te doen.

Maar als de dagen langer worden en de lente en zomer dichterbij komt, dan rest ons opeens nog maar weinig tijd en nemen we ons heilig voor om binnen recordtijd naar een strak lijf toe te werken. Maar dat betekent niet dat we daarin ook zullen slagen. Sterker nog, vaak staken we verwoede pogingen al na een paar dagen. We proberen van alles, maar uiteindelijk wordt het er niet beter op. Integendeel.

Hier is een lijstje van de meest gemaakte fouten. Fouten die we in alle haast maar al te vaak maken. Het is een overzicht van niet-adviezen – dont’s – geworden. Dingen die je beter niet kunt doen als je de zomer met een strak of in ieder geval ‘behoorlijk’ strak lijf tegemoet wilt zien.

1. Zie af van die ‘adembenemende’ jogging-rondjes door de stad

Je kent die bezwete rondjes wel. Je bent al buiten adem na het eerste blokje om. Eigenlijk wist je de avond van tevoren nog niet eens dat je ergens in de kast nog een joggingpak had hangen. Met dit soort activiteiten hol je je de problemen tegemoet. Misschien blijft het beperkt tot een verzwikte enkel of een ander probleem aan de gewrichten, maar het risico bestaat. Bedenk dus, voordat je je in je joggingpak hijst, goed wat je gaat doen. Ben je niet in vorm, dan kun je beter rustig aan in de sportschool beginnen. Straten, wegen en vooral ook trottoirs zijn niet voor joggen gemaakt…

2. Geen plastic kleding om het ‘allemaal weg te zweten’

Denk je nu echt dat een plastic joggingpak waar je goed van gaat zweten, je helpt om af te vallen? Als het zo gemakkelijk zou zijn, zouden we allemaal topmodellen zijn…

3. Leg jezelf geen drastische ‘doe-het-zelf’-diëten op

Het klinkt vaak allemaal zo verleidelijk (binnen een paar dagen ben je slank) maar laat drastische diëten maar zitten als je je gezondheid niet op het spel wilt zetten (vaak genoeg helpen ze niet eens). Je kunt beter gewoon een beetje gezonder eten en zoetigheden laten staan. Wil je het helemaal serieus doen, dan neem je een diëtoloog in de arm.

4. Geen medicijnen of andere ‘wondermiddelen’

Er bestaat geen miraculeus pilletje dat ervoor zorgt dat je van de ene dag op de andere dag slank bent en als het al wel bestaat, kun je het maar beter niet gebruiken zonder begeleiding van de arts.

5. Stel jezelf geen onbereikbare doelen

Wat je niet moet doen, is de nieuwste Hollywood-ster als voorbeeld nemen. En ook niet dat pas ontdekte topmodel. Wees realistisch en stel jezelf realistische doelen. Doelen die binnen jouw handbereik liggen. Doe je dat niet, dan zul je al snel teleurgesteld zijn en is de kans groot dat je er helemaal niets meer aan doet.

6. Heb geen haast

Weer helemaal in vorm en strak binnen twee weken? Je gelooft het toch zelf niet? Als je echt gemotiveerd bent, kun je je maar beter beseffen dat het enige tijd zal vergen voordat je weer helemaal in vorm bent. Hoeveel tijd? Dat zal van jouw lichamelijke conditie afhangen. Maar reken er maar op dat je meer dan twee weken nodig hebt. Vlieg je echter over twee weken al naar de zon, maar heb je nog niets aan je lijf gedaan, dan is ons advies: laat maar zitten en geniet van je vakantie.

7. Geloof niet in wonderen

Er leidt maar één weg naar een strak lijf: regelmatig en goed bewegen in combinatie met verstandig eten. Zo simpel is het!

8. Volg geen dieet of een fitnessprogramma omdat het bij een ander die je kent gewerkt heeft

Iedereen is anders en ieder lijf heeft een eigen ‘gebruiksaanwijzing’. Luister naar je lichaam en volg dat dieet of dat trainingsprogramma dat geschikt is voor jouw lijf (en jouw persoonlijkheid). Wat voor rol zouden ‘personal trainers’ anders in de sportschool hebben?

9. Het is niet waar dat je van veel water drinken ‘opzet’, maar het is ook niet waar dat je van veel water drinken slanker wordt

Wie zegt dit allemaal? Zorg ervoor dat je iedere dag voldoende vocht binnenkrijgt. Houd altijd een fles water bij de hand maar verwacht niet dat je ervan afvalt (water is wel goed voor heel veel andere dingen)

10. Doe geen buikspieroefeningen omdat je denkt dat je taille er slanker van wordt

Weer zoiets. Zo werkt het helaas niet. Als je een buikje te lijf wil gaat, dan zul je, behalve buikspieroefeningen te doen, ook wat meer op je voeding moeten letten (minder vetten enzovoorts, je kent het wel). Als 30 sit-ups per dag voldoende zouden zijn…

In plaats van de aangekondigde 10 dont’s hebben we er 11 voor je! Hier is de elfde:

11. Denk niet dat je als je regelmatig sport, kunt eten wat je wilt, en denk ook niet dat je, als je een dieet volgt, niet meer hoeft te sporten

Gezond eten en sporten hangen met elkaar samen, maar afzonderlijk gezien zijn ze veel minder effectief.

