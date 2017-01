10 Kledingtips. Gouden regels om er up-to-date uit te zien

Het nieuwe jaar is begonnen en in kranten, tijdschriften en op internet wemelt het van de tips en goede voornemens. Een veel terugkomend thema is een up-to-date look voor het nieuwe jaar. Een onderwerp waar ook wij niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. We maakten een rondje op het net en verzamelden de nuttigste tips om er dit jaar weer helemaal ‘up-to-date’ uit te zien.



EEN VROEGE VOORJAARSSCHOONMAAK

Begin het jaar met het opruimen van je garderobekast. Verwijder alle kledingstukken die je verouderd voorkomen (versleten, kapot of uit de mode). Wees resoluut. Laat je niet leiden door criteria als de prijs die je ervoor betaald hebt, of het feit dat een kledingstuk je door een dierbaar iemand cadeau is gedaan. Heb je moeite om dingen van de hand te doen, vraag dan of iemand je bij het opruimen van je kast helpt (een objectieve blik doet wonderen). Hang de kledingstukken die nog door de beugel kunnen, netjes en overzichtelijk weer op.

SOKKEN EN ONDERGOED

Details die nog wel eens over het hoofd worden gezien, zijn sokken en ondergoed. Een man kan zich in het algemeen beter niet aan witte sokken wagen (een uitzondering is bij een sporttenue). Loop je sokkenvoorraad na. Zijn er genoeg donkere sokken? En in welke staat verkeren ze? Gooi sokken met gaten en afgedragen exemplaren meteen weg. Loop ook door je ondergoed heen. Verwassen ondergoed is niet trendy. Verkleurde of lubberende onderbroeken evenmin. Maak de balans op en noteer eventueel op je ‘boodschappenlijstje’ wat er mist.

KWALITEITSSCHOENEN

Een ander belangrijk onderdeel in de garderobe van een man zijn schoenen. Kun je voor wat betreft de aankoop van kleding, ondergoed en sokken nog concessies doen, als het op schoenen aankomt, geldt er maar één criterium: kwaliteit. Een klassieke schoen als de ‘Oxford’ of ‘Church’s’ mag in de garderobe van een ‘quality-man’ eigenlijk niet ontbreken. Van tijdloze modellen kun je jarenlang plezier hebben. Vergeet niet er ook een bijpassende riem bij te kopen.

MAAK EEN INVENTARIS VAN JE GARDEROBE

Nu je kledingkast een stuk leger is, ga je inventariseren. Wat hangt er nog, valt het met elkaar te combineren, en wat ontbreekt er? Maak er een lijst van.

ORIËNTEER JE

Vraag je af wat jij mooi vindt. Wie gaat er in je omgeving goed gekleed? Hoe is diegene gekleed? Wat zie je in de tijdschriften? Probeer voor jezelf te bedenken hoe jij jezelf graag zou zien. Dit zal je helpen bij het doen van nieuwe aankopen.

VOLG DE TRENDS NIET OP DE VOET

Wil je langere tijd plezier van je aankopen hebben, volg de trends dan niet op de voet. Zeg ‘nee’ tegen extreme modellen of opvallende kleuren.

SHOPPEN IN DE UITVERKOOP

Heb je eenmaal de balans opgemaakt, dan is het tijd om de eerste aankopen te overwegen. De uitverkoop is hét moment om te investeren in een kostuum of een paar schoenen dat normaal ver boven je budget zou liggen. Trek de stoute schoenen aan en stap bij die chique boetieks binnen waar je anders nooit een voet zou durven zetten. Verander ook eens van winkel. Dat zou wel eens een frisse wind in je garderobe kunnen opleveren.

VRAAG RAAD AAN HET VROUWELIJK SCHOON

Dress to impress. Maar hoe? Vraag raad. Bij voorkeur aan het vrouwelijk schoon. Vraag je/een vriendin om mee te gaan om je te helpen bij je aankopen. Zeg haar wel van tevoren dat ze geen blad voor de mond hoeft te nemen. Haar taak is jou te vertellen wat bij de vrouwen in de smaak zal vallen.

OVER KLEUREN GESPROKEN…

Over het algemeen kun je met klassieke kleuren als blauw, bruin, grijs en naturel tinten geen miskoop begaan. Houd je aan het klassieke kleurenpalet en fleur het op met overhemden of shirts in frisse tinten: wit, lichtblauw of pastels.

LET OP DE PASVORMEN

Kwaliteit en een goede pasvorm gaan hand in hand. Valt een blazer niet perfect, koop ‘m dan niet. Is jouw maat uitverkocht, doe dan geen concessies. Een kledingstuk, wat het ook is, moet als gegoten zitten. Tip: ga niet blindelings voor de maat die je altijd draagt, maar probeer van elk kledingstuk ook een maat groter en een maat kleiner zodat je zeker weet dat je de goede maat koopt.

