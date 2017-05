10 Kledingtips voor een slanke zomerlook

De zomer is het moment van de waarheid als het op onze lichamelijke vorm aankomt. We kleden ons lichter en luchtiger waardoor ons lichaam meer in zicht is. Vetrolletjes kun niet meer zo gemakkelijk onder een dikke trui verborgen worden. Gelukkig zijn er wel manieren om je slanker te kleden en je lichaam zo voordelig mogelijk te doen uitkomen. We hebben tien kledingtips voor je.



1. T-shirts en zomertruien met een V-hals

Een algemene regel is dat alles dat langer maakt je ook slanker doet overkomen. Een V-hals maakt langer en kleedt daarom slanker af.

2. Zomertruien in lichte, luchtige materialen

Vermijd dikke materialen. Optisch gezien voegen ze zo een paar kilootjes aan je gewicht toe. Houd het licht en luchtig.

3. Slim fit T-shirts en overhemden

T-shirts maken steevast deel uit van je lente- en zomergarderobe. Ga voor slim fit modellen (je vindt deze omschrijving vaak al op het etiket van T-shirts in grote modeketens). Het is wel belangrijk dat je slim fit T-shirts niet te klein koopt.

Ze moeten je lichaam mooi afkleden maar niet te strak zitten of spannen. Hetzelfde geldt voor slim fit overhemden. Als de knoopjes trekken als je je beweegt of gaat zitten, dan is het overhemd te klein. In dit geval bereik je het tegenovergestelde effect met een slim fit model. In plaats van slank af te kleden, lijkt het of je er een paar kilo’s bijgesnoept hebt en je garderobe nog niet hebt aangepast.

4. Ga voor outfits in één en dezelfde kleur

Monochrome outfits, of te wel outfits die je van top tot teen in dezelfde tint hullen, kleden slank af. De kleuren van je shirt en broek hoeven niet precies hetzelfde te zijn. Er mogen lichte nuanceverschillen in zitten.

5. Ga voor donkere kleuren

Zwart kleedt slank af, maar misschien vind je het voor de zomer iets te donker. Ga dan voor andere donkere tinten zoals donkerblauw (een kleur die het in de zomer juist heel goed doet) en donkere grijstinten.

6. Vermijd te grote jacks en jassen

We hebben vaak de neiging om vooral jacks en jassen te groot te kopen. Het is ook wel begrijpelijk. Over een maatpak beweegt een grote jas of jack gewoon veel gemakkelijker. Maar probeer toch eens naar wat kleinere maten te kijken. Een enorme jack of een oversize regenjas doen je zoveel zwaarder lijken.

7. Slim fit broeken

Net zoals slim fit T-shirts en overhemden voor je werken, zo helpen ook slim fit broeken om slanker over te komen. Let op! Ook hier betekent slim fit weer niet dat je in het kledingstuk gesnoerd zit. De broek moet soepel over je benen vallen. Experts adviseren om verder een broek met een natuurlijke taille te kiezen. Dus geen lage taille maar ook hoge taille. De natuurlijke taille flatteert het meest. De lengte is ook van belang. De klassieke lengte – als je staat valt de broek op je schoenen, als je loopt zijn je sokken niet te zien – kleedt het slankst af. Vermijd verder broeken met bandplooi.

8. Zwembroeken met natuurlijke taille

Wat voor lange (en korte) broeken geldt, geldt temeer voor zwembroeken. Kies een model met een natuurlijke taille, niet te hoog en niet te laag. De maat en pasvorm zijn ook hier weer van groot belang. Niet te groot en vooral niet te klein!

9. Vermijd ‘zware’ schoenen

Grove en zware schoenen verstoren je slanke silhouet. Ga voor een wat lichtere schoen, bij voorkeur met een ronde neus.

10. Laag over laag

Houd je van een casual laag over laag look, dan is dat prima maar ga ook hier voor lichte materialen en vermijd oversize modellen. Met slim fit spijkerbroek, een donkerblauw T-shirt met V hals en daarover een niet-oversize overhemd knabbel je heel wat kilootjes van je look af!

