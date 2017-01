10 Redenen waarom de liefde bedrijven goed voor de gezondheid is…

De liefde bedrijven is niet alleen de mooiste bezigheid in de wereld die er bestaat, het is ook nog eens goed voor je gezondheid. En als jij vindt dat televisie kijken leuker is, blijf dan vooral lekker zitten, maar geef ons wel even het telefoonnummer van je vriendinnetje. Dikke knipoog 😉



De sportschool vind ik persoonlijk nogal saai. Natuurlijk ga ik er trouw naar toe om in vorm te blijven, om stoom af te blazen en om de lichamelijke aftakeling die het voorschrijden van de jaren onvermijdelijk met zich meebrengt zoveel mogelijk tegen te gaan (en denk niet dat dit laatste argument jou als twintiger niet aangaat want het is wetenschappelijk bewezen dat vanaf het moment van de geboorte het verouderingsproces begint). Hetzelfde geldt voor elke andere lichamelijke activiteit.

Na een tijdje verveelt het, ben je moe, ben je het zat. Behalve één activiteit, waar we het in dit artikel over willen hebben (en zelfs de langzamen van geest zullen begrepen hebben waar we op doelen). Van seks kun je nooit genoeg krijgen.

Oh zeker, je kunt genoeg krijgen van die gebruikelijke partner (dat valt wel op te lossen), maar van de meest gebezigde lichamelijke activiteit in de wereld op zich kun je niet genoeg krijgen. Dat bestaat niet.

We willen met dit artikel hulde brengen aan deze activiteit met een opsomming van heilzame invloeden en uitwerkingen van het bedrijven van de liefde op lichaam en geest. Want seks is, behalve heel prettig, ook nog eens goed voor je.

1) Het is goed tegen stress.

Dat weten wij, dat weten jullie, dat weet iedereen. We hoeven het niet verder uit te leggen.

2) Het beschermt de prostaat.

Geheelonthouders – maar wie is dat nu? – hebben meer kans op prostaatkanker dan degenen die regelmatig de liefde bedrijven.

3) Het verhoogt de weerstand.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat die mensen die regelmatig de liefde bedrijven, en dat is tenminste een paar keer per week, gemiddeld zo’n 30% meer antilichamen hebben dan degenen die minder aan deze prettige activiteit doen.

4) Het maakt intelligenter.

Tijdens het bedrijven van de liefde neemt de hartslag toe en adem je intenser waardoor de zuurstoftoevoer naar de hersenen toeneemt. En we weten dat we vooral in deze periode goed doorbloede hersenen nodig hebben!

5) Het maakt gespierder.

De productie van testosteron neemt toe. En dat betekent meer spieren… 😉

6) Het maakt slanker.

Weten jullie hoeveel calorieën je tijdens een exercitie tussen de lakens verbrandt? Nee? Wij ook niet. Maar het moeten er heel wat zijn. En dan hebben we het nog niet gehad over de buikspieren…

7) Het vermindert pijn.

Het is bewezen dat een stofje dat oxytocine heet en dat tijdens het vrijen vrijkomt een pijnstillend effect heeft. Het heeft een verzachtende werking op pijnen als hoofdpijn en reumatische pijnen…

8) Het helpt om beter te slapen.

Wat nu sigaret? Wie heeft er nu geen zin om na de liefde te slapen…?

9) Het helpt om jonger te lijken.

Uit een onderzoek blijkt dat paren die tenminste vier keer per week de liefde bedrijven er gemiddeld 6 tot 8 jaar jonger uitzien dan hun eigenlijke leeftijd.

10) Het is goed voor je huid.

De hormonen die tijdens deze activiteit vrijkomen – waaronder het groeihormoon dat ook wel GH wordt genoemd – hebben een ‘verjongende’ werking of werken remmend op het verouderingsproces van de huid.

Hebben we je nog niet overtuigd? Stuur ons dan nu het telefoonnummer van je vriendinnetje en blijf maar lekker voetbal kijken terwijl wij ons zullen wijden aan een ander soort activiteit. Een lichamelijke activiteit wel te verstaan 🙂

