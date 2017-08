10 Tips om op een simpele manier af te vallen

Tien regels om gewicht te verliezen zonder dat je er al teveel moeite voor hoeft te doen. Met een paar kleine aanpassingen aan tafel en in je levensstijl moet het je gaan lukken. De afslankadviezen van ADVERSUS.

Om gewicht te verliezen is het helemaal niet altijd nodig dat je jezelf kwelt met strenge diëten en uitputtende trainingen in de sportschool (een beetje trainen kan overigens geen kwaad!). Vaak is het al voldoende om een paar kleine wijzigingen in je levensstijl aan te brengen. Met een beetje meer aandacht voor je voedingspatroon en een paar veranderingen in je levensgewoonten kom je al een heel eind. Je gelooft ons niet? Wij geloofden het zelf ook niet… maar omdat het niets kost, hebben we het zelf geprobeerd. En met succes. Hier zijn onze adviezen om op een ‘pijnloze’ manier af te vallen 🙂

De basis: meer lichaamsbeweging en minder calorieën aan tafel

Houd deze twee punten altijd goed in gedachten (of beter nog: pas ze toe in je dagelijks leven 🙂 want ze vormen de basis voor alle adviezen die je hieronder vindt.

Minder alcohol

Niet alleen doe je je lever er een plezier mee, maar je brengt direct ook het aantal calorieën dat je per dag tot je neemt terug. En het zal gemakkelijker zijn om je eetlust onder controle te houden als je minder drinkt. Alcohol maakt de verleiding om meer te eten groter en maakt het gemakkelijker om toe te geven aan je lusten (aan tafel natuurlijk 🙂

Minder stress…

Ons lichaam maakt in momenten of periodes van stress een hormoon aan dat ‘cortisol’ heet. Onthoud deze naam goed, want dit hormoon is onder meer verantwoordelijk voor de ophoping van vet, vooral in de taille. Dus… stress niet en je buik zal het je in dank afnemen.

Drink veel water

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat als je veel water drinkt, je ook meer calorieën verbrandt (je hoeft niet te overdrijven, we hebben het hier over een normale hoeveelheid water). En water is ook nog eens goed voor je lichaam.

Beperk de inname van koolhydraten

Breng je dagelijkse portie brood en pasta terug tot een redelijke en aanvaardbare hoeveelheid, maar ‘bespaar’ vooral op de koolhydraten die je binnenkrijgt via taartjes, gebakjes en andere zoetigheden. Jammer? Je mist deze lekkernijen? We zijn het met je eens, maar wat kun je eraan doen? Je wilt afvallen toch?

Kaas, yoghurt en melk

Gelukkig bestaan er vandaag de dag ook ‘light’ versies van deze producten. Laat de volle en vette versies staan en ga voor magere kaas, yoghurt en melk. Ook hier weer zonder te overdrijven natuurlijk, want drie liter magere yoghurt per dag zullen op den duur ook zoden aan de dijk zetten.

Sla geen maaltijden over

Sla geen maaltijden over en laat ook die snack waar je aan gewend bent niet staan. Wel is het een goed idee om over te stappen op caloriearme tussendoortjes. Vervang je chocoladereep door een caloriearme mueslireep (om maar een voorbeeld te geven). En vergeet die ‘goeie ouwe’ appel niet. Een perfecte snack die vult, lekker smaakt en lekkere trek tegengaat.

Lichaamsbeweging

Zeg nee tegen die zittende levensstijl, ook al vraagt je werk om heel wat zittende uurtjes. Zorg ervoor dat je daarnaast voldoende beweging hebt. Loop even naar de bakker of slager in plaats van voor elke boodschap de auto te nemen (de fiets is ook prima). Neem de trap, maak een strandwandeling in plaats van op zondagmiddag een bioscoopje te pakken. Wees creatief, zorg ervoor dat je die lichaamsbeweging te pakken krijgt.

Kleinere porties aan tafel

Aan tafel hoef je geen concessies te doen, integendeel, als je de porties maar terugbrengt. Qua smaak hoef je er niet op achteruit te gaan. Maak de dingen klaar die je lekker vindt (alleen in kleinere hoeveelheden) en je zult met een voldoen gevoel van tafel gaan. Als je lekker eet, zul je er niet eens veel van merken dat je ‘op dieet’ bent.

Vermijd gesuikerde drankjes en koolzuurhoudende dranken

Water is nog altijd het beste. En niet alleen voor de lijn.

Dit is alles. Zoals je ziet, hoef je echt je levensstijl en voedingspatroon niet om te gooien. En zoals je zult merken, betekent afvallen helemaal geen afzien. Je hoeft alleen maar een paar kleine wijzigingen in je gewoontes aan te brengen. Probeer het maar eens. Het kost je niets.

ADVERSUS