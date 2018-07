10 Zomer stijlfouten die je als man niet moet maken

Geen hemden op straat en zonnebrillen na zonsondergang. Eindelijk zomer. Het meest casual seizoen van het jaar. Alle remmen mogen los. Nu ja, niet alle! Er zijn toch wel een paar stijlfouten die je volgens ons beter kunt voorkomen :

T-shirt of overhemd met zweetplekken

Natuurlijk is het in sommige gevallen onvermijdelijk dat je transpireert maar probeer zweetplekken op je kleding zo veel mogelijk te voorkomen of camoufleren. Draag een hemd onder je overhemd om het transpiratievocht op te vangen en pas je ritme aan aan de temperatuur. Is het erg warm, neem dan meer tijd om van A naar B te komen zodat je minder verhit aankomt. Of kies voor een airconditioned vervoermiddel. Verder is het ook slim om materialen en kleuren te kiezen die minder tekenen, zoals witte en zwarte T-shirts.

Sokken in sandalen

Gelukkig is het iets dat we steeds minder zien maar het blijft nog steeds ‘not done’. Ook sokken in mocassins zijn niet chic. En laten we nu ook eens afstappen van de sneakers met witte sportsokken (en talkpoeder!) onder een korte broek. Deze look is zo achterhaald.

Zonverbrande huid

Niet alleen is het niet gezond om te verbranden, een zonverbrande huid staat ook nog eens heel onverzorgd en armoedig. Goed smeren is het advies. Let vooral ook op uitstekende delen als schouders, neus en voeten.

Gebruinde armen en een wit lijf

Het is een klassieker: gebruinde armen, een gebruind gezicht en een witte romp. Bepaald niet succesvol als je zo in je zwembroek op het strand verschijnt. Probeer kleurverschillen te voorkomen door goed te smeren en je tegen de zon te beschermen of door voor de vakantie in de achtertuin nog even bij te bruinen (als het weer het toelaat!).

Hemd op straat

In veel sportscholen mag je al niet meer mouwloos trainen, laat staat dat het stijlvol is om je in hemd op straat te vertonen. Niet doen! Een T-shirt of een mooi overhemd staat veel mooier.

Surferzwembroek

Ze zijn uit, die vormeloze surferzwembroeken tot over de knie. Wil je trendy voor de dag komen, dan kies je voor een gestroomlijnder model. Mooi aansluitende boxerzwembroeken zijn trendy. Houd je van een iets ruimer model ga dan voor een zwembroek tot ongeveer halverwege het dijbeen met een niet al te hoge maar zeker niet al te lage taille.

Bilspleet of onderbroek in zicht

Nee, nee en nog eens nee! Billen moeten helemaal in de broek. En onderbroeken mogen niet gezien worden, ook zal zijn ze van nog zo’n duur merk. Houd alles binnen!

Wrap around zonnebrillen

Ze zijn uit, de zogenaamde wrap around zonnebrillen die zo ongeveer je hele gezicht verbergen. Ga deze zomer voor een klassiek model. Wil je hip doen, dan kun je je aan blauwe spiegelglazen wagen maar je moet wel van heel goede huize komen om daar stijlvol mee voor de dag te komen. Draag in géén geval een zonnebril na zonsondergang (en dus ook niet in de discotheek).

Korte mouwen en een das

Het mag dan nog zo warm zijn op je werk maar draag geen overhemd met korte mouwen in combinatie met een das. In een relaxed moment mag je de mouwen wel even opstropen (nadeel is dat ze dan kreuken) en de das lostrekken maar tijdens businesscontacten zijn lange mouwen een must.

ADVERSUS