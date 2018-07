11 Tips tegen een opgezette buik. Oorzaken en remedies

Een opgezette buik is vervelend, voelt onaantrekkelijk en is sociaal onhandig. In veel gevallen is de oorzaak te vinden in vekeerde eetgewoonten en bepaalde voedingsmiddelen.

10 tot 37% van de Nederlanders zouden wel eens last hebben van een opgezette buik. De percentages lopen uiteen maar feit is dat we ermee te maken hebben. Een opgeblazen buik mag dan een typisch ‘vrouwenkwaaltje’ lijken, ook mannen ontkomen er niet aan.

Een opgezette buik (en de daarmee vaak gepaard gaande winderigheid (flatulentie) en/of oprispingen) is uiterst vervelend. Je broek zit opeens strakker, op het strand lijkt je buik veel dikker dan ‘ie eigenlijk is, het voelt onaantrekkelijk en is, laten we het zo zeggen, sociaal onhandig.

11 Tips tegen een opgezette buik

Een opgezette buik is vaak een kwestie van verkeerde eetgewoonten en een zekere ‘gevoeligheid’ voor bepaalde voedingsmiddelen. In dat geval kun je aan tafel een heleboel dingen doen om een opgezwollen gevoel te voorkomen:

Ga voor meerdere en vrij kleine maaltijden per dag: ontbijt, lunch, diner en twee snacks (halverwege de morgen en halverwege de middag).

Eet met regelmaat, het liefst elke dag op ongeveer dezelfde tijdstippen.

Sla geen maaltijden over en vermijd te uitgebreide maaltijden. Kortom: vermijd excessen.

Houd vooral het diner bescheiden en eet niet vlak voor het slapengaan. Er moeten tenminste een paar uren tussen diner en slapengaan zitten.

Eet niet te snel en doe geen andere dingen terwijl je eet. Snel en gedachteloos eten bevordert het ‘meehappen’ van lucht.

‘Lucht eten’ met een opgezwollen gevoel als gevolg kan ook veroorzaakt worden door lang en veel praten (zonder de enige rustpauzes) of langdurig kauwgom eten.

Ook voedingsmiddelen als koolzuurhoudende dranken, verse kaas en ‘gerezen’ producten zoals pizza (dit geldt vooral als het deeg niet voldoende de tijd heeft gehad om te rijzen) kunnen gasvorming bevorderen.

Verder zou je eigenlijk – vooral in periodes waarin je veel last hebt – peulvruchten, artisjokken en vezelrijke groentesoorten moeten vermijden. Ze zijn rijk aan onoplosbare vezels die – hoe gezond ook – moeilijk te verteren zijn.

Om dezelfde reden kun je ook beter niet overdrijven met volkorenproducten.

Wees verder matig met suikerhoudende producten.

Voedingsmiddelen die in de regel geen problemen geven zijn yoghurt, vis en wit vlees.

Ook stress kan een opgezette buik geven. Stress vermijden dus (en niet alleen om een opgezet gevoel en winderigheid tegen te gaan)!

Zijn het opgezette gevoel en de bijbehorende symptomen (winderigheid, oprispingen, darmkrampen en ontlastingsproblemen) van blijvende aard (niet incidenteel maar constant), dan is het aan te raden om de huisarts te raadplegen om de oorzaak ervan te achterhalen. Het kan zijn dat er zich een verandering in de darmflora heeft voorgedaan. Ook voedselintolerantie of voedingsallergieën zullen moeten worden uitgesloten. In die gevallen zullen de voedingsmiddelen die het opzetten van de buik veroorzaken moeten worden vermeden. Soms ook kan het gebruik van laxerende middelen een oorzaak van gasvorming in de buik zijn. Ook constipatie (verstopping) zelf kan tot gasvorming en winderigheid leiden.

Zelfzorgmiddelen die het opgeblazen gevoel kunnen verminderen zijn simethicone of plantaardige kool (verkrijgbaar bij de drogist). Loop je liever bij de natuurwinkel binnen, dan is venkelthee misschien jouw ding.

