12 Kledingtips. Zo verleid je haar met je look

Kleren maken de man. Het is een cliché maar daarom niet minder waar. Verleid de vrouwen met je look (en dwing tegelijkertijd het respect van de heren af). Innerlijk is belangrijk maar wil je de gelegenheid hebben om jezelf te laten kennen, dan moet je eerst wel contact maken.



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

De wereld houdt van succesvolle mensen. Een succesvolle outfit werkt als een magneet. Kleed je als man van de wereld. Straal uit dat jij hét hebt.

Hoe doe je dat? Ga voor een dure look. En daarmee bedoelen we niet dat je diep in de buidel moet tasten voor kleding en accessoires. Het gaat erom dat het er duur UITZIET. Met een aantal goed gekozen items die echt niet van de grote modehuizen hoeven te zijn, steel jij de show. Om Karl Lagerfeld te citeren: ‘Today everybody can look chic in inexpensive clothes. There is good clothing design on every level today‘.

12 KLEDINGTIPS OM HAAR AANDACHT TE TREKKEN: