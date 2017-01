13 Stijlblunders om te vermijden

Iedereen doet zijn best om er goed uit te zien. Maar af en toe kan je, zonder dat je er erg in hebt, toch de mist ingaan. Jammer! want vaak vraag je je later of hoe je het ooit in je hoofd hebt kunnen halen om je zò te presenteren. Voorkomen is, zoals altijd, dus beter dan ‘genezen’. Daarom hebben wij een handige checklist van ‘fashion faux pas’ opgesteld. Stijlblunders die je maar beter kunt voorkomen!



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

FAUX PAS 1: LICHTE SOKKEN IN DONKERE SCHOENEN

Ah… fout! Iedereen weet het inmiddels maar je ziet het toch nog vaak genoeg: lichte sokken in donkere schoenen. Niet doen! Overigens is de hoofdregel dat je je sokken in de tint van je broek kiest. Wil je op safe gaan dan houd je alles – broek, schoenen en sokken – in dezelfde tint.

FAUX PAS 2: SPORTSOKKEN IN KLASSIEKE SCHOENEN

Ook al zit je met de kleurcombinaties goed, met je sokken kun je nog een keer de fout ingaan. Namelijk met het materiaal. In klassieke schoenen draag je mooie, dunne sokken. In sneakers mag je sportsokken dragen (in sandalen draag je nooit sokken!)

FAUX PAS 3: EEN SPORTIEF JACK OVER JE PAK

Vooral nederlanders hebben hier een handje van. ga maar eens in wintertijd voor een groot kantoor staan. Wedden dat je heel wat jacks over donkerblauwe pakken ziet? Erger nog: als het jack gekleurd is.

FAUX PAS 4: EEN ZONNEBRIL BINNENSHUIS OF NA ZONSONDERGANG

Een zonnebril is een van de meest trendy accessoires en daarom met je er ‘voorzichtig’ mee opspringen. Draag nooit een zonnebril binnenshuis of na zonsondergang. Het komt erg onzeker over!

FAUX PAS 5: STRIPFIGUURTJES EN ANDERE FANTASIETJES

Stripfiguurtjes of andere fantasietjes zoals poppetjes, hartjes etc. Zjin uit den boze. Vermijd dassen met stripfiguurtjes. De enige concessie is je boxershort maar ook daarvoor geldt dat klassiek toch altijd stijlvoller is.

FAUX PAS 6: DE PLASTIC ZAK OF DE RUGZAK

Moet je boeken of documenten vervoeren, gebruik dan geen plastic tas. De plastic staat alleen goed als je net iets gekocht hebt en op weg bent van de winkel naar huis. In iedere andere gelegenheid is de plastic tas armoedig. Ook rugzakken liggen gevoelig. Draag geen rugzak bij je nette pak.

FAUX PAS 7: OVERHEMD MET KORTE MOUWEN PLUS DAS

Behoeft deze faux pas toelichting? Doe het niet. Heb je het warm, stroop dan liever je mouwen iets op.

FAUX PAS 8: BRETELS PLUS RIEM

Een andere fatale combinatie is: bretels plus riem. als je voor bretels kiest, laat je de riem achterwege. Per slot van rekening hebben bretels dezelfde functie als een riem: je broek ophouden. Draag je bretels én een riem, dan is het duidelijk dat je het doet om er ‘stoer’ uit te zien.

FAUX PAS 9: DONKERE KLEDING MET GLANZENDE NADEN

Goed strijken is niet gemakkelijk. Donkere kleding strijken is nog moeilijker. Vaak gaan de naden na verloop van tijd glanzen. Dan is het tijd om afscheid te nemen van je pak. Draag in geen geval een pak met glanzende naden naar kantoor!

FAUX PAS 10: OPVALLENDE KETTINGEN OF ANDERE SIERADEN BIJ EEN PAK

Sieraden kunnen een man best mooi staan, maar draag ze wel in de juiste context. Draag in ieder geval geen opvallende sieraden bij een pak. Een klassiek herenhorloge wordt daarentegen zeer op prijs gesteld!

FAUX PAS 11: EEN TE KORTE BROEK

Dit is pas echt armoedig! Je broek mag niet te kort zijn. Als je zit en je benen over elkaar kruist, moeten je enkels nog steeds bedekt zijn. Word je bij het kopen van een nieuw pak niet vakkundig bijgestaan, denk er dan altijd even aan om te gaan zitten om de lengte te checken.

FAUX PAS 12: TE KORTE SHORTS

Deze misstap wordt nog wel eens in de sportschool begaan. Draag geen te korte shorts! Zorg ervoor dat het zaakje binnen blijft en buiten zicht graag! Beter nog als tenminste een deel van het bovenste dijbeen bedekt is.

FAUX PAS 13: EEN BROEK MET EEN TE STRAK KRUIS

Nog zo’n foute! nadere toelichting is, denken wij, niet nodig…

ADVERSUS