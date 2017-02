14 Tips tegen bloeddoorlopen ogen

Bloeddoorlopen ogen kunnen zorgen voor een vermoeide blik, ook al heb je misschien de klok rond geslapen…



Rode, gezwollen adertjes vertroebelen je heldere oogopslag en geven je een aanblik alsof je tot in de kleine uurtjes doorgefeest hebt. Terwijl je juist het liefst iedere nieuwe dag met een fris en uitgerust uiterlijk tegemoet wilt zien.

Er zijn verschillende oorzaken voor bloeddoorlopen ogen. En als je de oorzaken kent, dan is het ook gemakkelijker om er iets aan te doen.

1. Slaaptekort (dus toch!). Zorg ervoor dat je voldoende nachtrust krijgt.

2. Teveel alcohol. Ook hier is gemakkelijk iets aan te doen. Gewoon wat minder diep in het glaasje kijken ūüôā

3. Roken of het verblijven in rokerige ruimtes. Rook je zelf dan is de oplossing natuurlijk: stoppen (en niet alleen om van je rode ogen af te komen). Op het punt van rokerige ruimtes is de wetgeving ons de laatste tijd al heel wat tegemoet gekomen.

4. Allergie√ęn. In dit geval is het raadzaam een arts te raadplegen.

5. Het gebruik van contactlenzen. Bij sommige mensen zorgt het langdurig dragen van contactlenzen voor rode ogen. Overleg in dit geval met de opticien of huisarts voor een oplossing (bijvoorbeeld de lenzen minder lang dragen).

6. Een verkeerd gebruik van contactlenzen. Iedere contactlensdrager weet dat je ogen droog worden als je ze tijdens het lenzen dragen langere tijd dichthoudt. Dus slaap niet met lenzen (ook geen middagdutje, tenzij je speciale lenzen hebt), doe je lenzen uit tijdens een gezichtsbehandeling of massage en vraag je af of het wel een goed idee is om ze naar het strand te dragen, vooral als je van plan bent om heerlijk in de zon te gaan dutten. Heb je erg gevoelige ogen, dan zal zelfs het föhnen van je haar tot droge en rode ogen kunnen leiden. Zet je lenzen in dat geval pas na het föhnen in.

7. In je ogen wrijven. Een slechte gewoonte! Niet alleen omdat je je ogen door het wrijven kunt irriteren maar ook omdat je vuil in je ogen kunt brengen.

8. Droge lucht. Rode ogen kunnen ook ontstaan door de droge lucht van de verwarming of de airconditioning. In dit geval kan het gebruikelijke bakje water of een luchtbevochtiger uitkomst bieden.

9. Irritante stoffen zoals make-up, zeep, tandpasta en shampoo (wie kent deze niet!), oogmake-up remover, chloor en zeewater, om er maar een paar te noemen. In de laatste twee gevallen kan een zwembril de oplossing vormen. In de eerste gevallen is het goed om te beseffen dat je voorzichtig met je ogen moet omspringen. Probeer bij het opmaken, haar wassen en verwijderen van make-up zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Maak vieze ooghoeken niet met je nagels of vingers schoon maar gebruik een schone, vochtige tissue of een schoon wattenstaafje.

10. Langdurig televisiekijken of op de computer werken. Las rustpauzes voor je ogen (maar ook voor geest en lichaam) in.

11. Luchtverontreiniging. Ook hier is vermijden natuurlijk het sleutelwoord ook al weten we dat dat niet altijd mogelijk is.

12. Droge ogen. Heb je last van droge ogen, overleg dan met de opticien of oogarts. Kunsttranen kunnen verlichting geven.

13. Ontstekingen en infecties, en ziekten als hoge bloeddruk. In dit geval is het natuurlijk raadzaam om direct een arts te raadplegen.

14. Ironisch genoeg schijnt ook het overmatig gebruik van oogdruppeltjes tegen rode ogen het probleem op den duur te kunnen verergeren. De druppeltjes vernauwen de bloedvaatjes waardoor het rood verdwijnt, maar eenmaal uitgewerkt zouden de bloedvaten meer kunnen opzwellen dan gewoonlijk.

