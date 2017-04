2.0 Liter Turbo Jaguar F-Type

Jaguar breidt het aanbod van de F-TYPE Coupé en Convertible verder uit met een nieuwe 2.0 liter viercilinder Ingenium turbobenzinemotor. Het betreft de krachtigste viercilindermotor die ooit in een productie-Jaguar is toegepast. Samen met state-of-the-art technologie, een lager gewicht en aanpassingen aan het onderstel staat deze Jaguar F-TYPE garant voor uitzonderlijke prestaties, verfijning en efficiëntie.



De nieuwe instapversie van de F-TYPE biedt alle karakteristieke kenmerken die worden verwacht van Jaguars meest dynamische model ooit. De nieuwe 2.0 liter viercilinder Ingenium turbobenzinemotor levert 221 kW (300 pk) vermogen en een maximumkoppel van 400 Nm bij 1.500 t/min. Het specifieke vermogen van 150 pk per liter is het hoogste in de gehele F-TYPE range.

Geholpen door de standaard gemonteerde achttraps Quickshift-automaat levert de viercilindermotor een uitstekende respons over het gehele toerengebied. Dat resulteert in een sprint van 0-100 km/u in slechts 5,7 seconden en een topsnelheid van 249 km/u. Daarmee accelereert de viercilinder F-TYPE slechts een fractie trager dan de F-TYPE met 250 kW (340 pk) sterke 3.0 V6, terwijl het verbruik 16% lager ligt. Zowel in de F-TYPE Coupé als in de Convertible laat de 2.0 liter motor een gemiddeld verbruik (NEDC) van 7,2 l/100 km noteren, wat overeenkomt met een CO 2 -emissie van 163 g/km.

State-of-the-art motortechnologie

De uitzonderlijke combinatie van performance en efficiency is mede te danken aan state-of-the-art motortechnologie. Zoals het geavanceerde en gepatenteerde elektro-hydraulische kleppenmechanisme met variabele timing, het in de cilinderkop geïntegreerde en watergekoelde uitlaatspruitstuk voor kortere opwarmtijden en lagere verbruikswaarden, alsmede het speciale design van de twin-scroll turbocharger dat het ‘turbogat’ vrijwel geheel elimineert.

“Introducing our advanced four-cylinder engine to F-TYPE has created a vehicle with its own distinct character. Performance from an engine of this size is remarkable and is balanced with improved fuel efficiency and affordability, making the F-TYPE experience more accessible than ever before.”

Ian Hoban, Vehicle Line Director, Jaguar F-TYPE

Eigen karakter en verbeterde handling

De Jaguar F-TYPE met viercilindermotor is gebaseerd op de onlangs vernieuwde F-TYPE met een reeks noviteiten op het gebied van in- en exterieurdesign en technologie voor verbeterde veiligheid en infotainment. Daarbij heeft de nieuwe instapversie een onderscheidend, eigen karakter. De volledig uit aluminium vervaardigde Ingenium benzinemotor draagt bij aan de totale gewichtsreductie van 52 kg. Het lagere gewicht op de vooras en specifieke aanpassingen aan het onderstel zorgen voor een nog betere stuurrespons, wendbaarheid en rijcomfort.

Tevens is de viercilinderuitvoering te herkennen aan de nieuw ontworpen, enkele uitlaatdemper. Daarbij hebben de ingenieurs het uitlaatgeluid nauwkeurig gefinetuned voor een zeer karaktervolle sound – een essentieel onderdeel van het Jaguar F-TYPE DNA. De R-Dynamic uitvoeringen hebben een actief sportuitlaatsysteem met vlinderkleppen voor een nog intenser geluid..

Bereikbaarder dan ooit

De verkoop van de nieuwe F-TYPE met 2.0 viercilinder Ingenium benzinemotor start per direct. De prijzen beginnen bij €71.620,- voor de Coupé. De Convertible is er vanaf €78.720,–. Daarmee is de Jaguar F-TYPE nu bereikbaarder dan ooit.