4 Manieren om een bemoeizieke moeder de baas te worden

Je hebt van die moeders die zich letterlijk overal mee bemoeien. In hun ogen kun je geen goed doen. Het liefst zou zo’n moeder je hele leven regelen. Deze moeders vormen een voortdurende kwelling. Met nooit aflatende energie krijg je kritiek en probeert zij je in een bepaalde richting te manipuleren.

Het is vaak niet gemakkelijk om bemoeizieke en dwingende moeders de baas te worden. Ze bemoeien zich met je schoolwerk, met je vrienden, met je carrière, en – erger nog – met je eigen gezin. Vooral in die fase van je leven kan een bemoeizieke moeder je het leven enorm zuur maken. Veel mannen komen tussen twee vuren te zitten: moeder aan de ene kant, echtgenote aan de andere kant. Niet zelden eindigt een dergelijke situatie met een definitieve breuk met één van beide vrouwen.

Maar zover hoeft het niet te komen. Er zijn een aantal ‘strategieën’ die je in praktijk kunt brengen om een bemoeizieke moeder te baas te worden.

Een eerste, heel verstandelijke, oplossing is grenzen stellen. Dit vergt in de praktijk echter heel veel tact en geduld, zeker als je conflicten wilt voorkomen. Bovendien moet je voor deze oplossing sterk in je schoenen staan, want bemoeizieke moeders weten precies op welke ‘knoppen’ ze moeten drukken om kindlief een schuldgevoel te bezorgen en ‘m precies te laten doen wat zij wil. Verleg je grenzen langzaam maar zeker. Het is heel belangrijk dat je je ervan bewust bent dat jij verandering in de relatie met je moeder zult moeten brengen; je moeder zelf verander je niet.

Een tweede oplossing is de confrontatie aangaan. Ook voor deze oplossing moet je je sterk maken en voet bij stuk houden. De kunst zit ‘m erin om haar kritiek te weerleggen, je eigen gang te gaan en haar duidelijk te maken dat ze geen vat op je heeft (ook al heeft ze dat misschien nog wel). Ook hier wordt er een zwaar beroep op je diplomatieke gevoel en je geduld gedaan, want moederlief zal niet graag toegeven dat zij bemoeiziek is. Ook hier ben jij dus degene die een verandering in jullie relatie zal moeten afdwingen en de mechanismen uit je kindertijd zal moet doorbreken. Leg je argumenten rustig op tafel maar laat je niet door moederlief in oeverloze discussies meeslepen.

Een derde oplossing is om ‘probleem-onderwerpen’ te vermijden. Praat met haar over neutrale onderwerpen – het weer, het nieuws, haar nieuwe gordijnen. Geef haar zo min mogelijk informatie over jezelf en over die onderwerpen waar ze graag op inhaakt. Snijd haar de pas af en breng het onderwerp met een grap en een grol steeds weer waar jij het wilt hebben. Houd wel voor ogen dat deze ‘oplossing’ in sommige situaties – problemen, grote veranderingen in je leven, zoals trouwen of de geboorte van een kind – vaak niet zal werken.

De vierde, maar meest rigoureuze ‘oplossing’ is om letterlijk ruimte tussen jou en je moeder te scheppen. Dat betekent dus op een behoorlijk afstand van haar gaan wonen zodat jullie minder vaak contant hebben. Dit is eigenlijk meer een tijdelijk maatregel omdat het niets aan de relatie tussen jou en je moeder verandert. Je zou het als een ‘afkoelperiode’ of ‘reset-periode’ kunnen zien, een periode waarin je ‘op adem komt’ en je hard maakt voor de opbouw van een betere relatie met je bemoeizieke moeder (zie punt 1 tot en met 3). Want nogmaals, haar verander je niet.