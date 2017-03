4+1 = Porsche Panamera Sport Turismo

Porsche breidt de Panamera-familie uit met de wereldpremière van de Panamera Sport Turismo op de Autosalon van Genève (9-19 maart). Het nieuwe model is gebaseerd op de succesvolle Panamera van de tweede generatie en valt op door het compleet eigen design. De grote achterklep, de lage tildrempel, de grote bagageruimte en het 4+1 stoelconcept maken de Panamera Sport Turismo veelzijdig en flexibel en daardoor zeer geschikt voor dagelijks gebruik. Bij de marktintroductie in oktober is de Sport Turismo er als Panamera 4, Panamera 4S, Panamera 4S Diesel en Panamera 4 E-Hybrid. Met 404 kW/550 pk is de Panamera Turbo Sport Turismo de krachtigste versie.



Zowel qua design als technologie maakt de Sport Turismo gebruik van alle innovaties die debuteerden bij de nieuwe generatie Panamera, zoals de digitale Porsche Advanced Cockpit, vooruitstrevende assistentiesystemen als adaptieve cruise control met filehulp, ondersteltechnologieën als achterasbesturing en Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) – elektronische rolstabilisatie – en uiteraard de krachtige motoren. Alle varianten van de Panamera Sport Turismo worden standaard uitgevoerd met Porsche Traction Management (PTM), het actieve vierwielaandrijvingssysteem met elektronisch aangestuurde, meervoudige-plaatkoppeling. Vanaf de S-modellen is ook adaptieve luchtvering met driekamer-technologie standaard.

Design en concept

De dynamische proporties van de Panamera Sport Turismo zijn in lijn met het typische Porsche design-DNA. Hij is 5.049 mm lang, 1.428 mm hoog en 1.937 mm breed. De wielbasis bedraagt 2.950 mm. Bij het zijaanzicht vallen de korte overhangen van de carrosserie en de grote wielen (maximaal 21 inch) op. Vanaf de B-stijl heeft de Sport Turismo een compleet eigen design met verlengde ramen en een lange daklijn. Aan de achterzijde loopt het dak minder scherp af dan de raamlijn. Dit leidt tot een opvallende D-stijl, die in typische coupé-traditie overgaat in de markante schoudersectie.

Primeur in dit segment: de adaptieve, uitschuifbare achterspoiler

De daklijn van de Panamera Sport Turismo eindigt in een adaptieve spoiler. Afhankelijk van de rijomstandigheden en de gekozen settings kan deze drie verschillende standen aannemen en tot 50 kilogram extra neerwaartse druk genereren. Bij snelheden tot 170 km/h blijft de spoiler, die onderdeel is van Porsche Active Aerodynamics (PAA), in rustpositie onder een hoek van -7 graden. Dit heeft een gunstig effect op de luchtweerstand en het brandstofverbruik. Bij snelheden boven 170 km/u neemt de spoiler de performance-positie in. Met een hoek van +1 graad draagt hij dan bij aan meer rijstabiliteit en zijdelingse dynamiek. In de Sport en Sport Plus rijmodi neemt de spoiler al vanaf 90 km/u de performance-positie in. PAA is er ook voor het comfort: bij geopend panoramisch schuifdak en snelheden vanaf 90 km/u komt de spoiler onder een hoek van +26 graden te staan. Zo helpt hij windgeruis te verminderen.

Drie zitplaatsen achterin, praktische en flexibele bagageruimte

De nieuwe Sport Turismo is de eerste Panamera met drie zitplaatsen achterin. De buitenste zitplaatsen hebben de vorm van individuele stoelen die comfort en sportiviteit combineren. Ertussenin bevindt zich een extra zitplaats, oftewel: een 2+1-configuratie. Optioneel is de Panamera Sport Turismo leverbaar als vierzitter met twee elektrisch verstelbare stoelen achterin. De verhoogde daklijn maakt de in- en uitstap achterin makkelijk en bovendien hebben de inzittenden volop hoofdruimte. De achterklep is elektrisch te bedienen en door zijn breedte en door de lage tildrempel (628 mm) is het gebruiksgemak groot. De inhoud van de bagageruimte bedraagt 520 liter (in de Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 425 liter), tot 25 liter meer dan in de Panamera limousine. Met volledig neergeklapte achterbank en door de complete interieurhoogte te gebruiken, kan de winst oplopen tot 50 liter. De achterbank is vanuit de bagageruimte elektrisch te ontgrendelen en kan in zijn geheel of gedeeltelijk (verhouding 40:20:40) worden neergeklapt. Na het volledig neerklappen zijn een vrijwel vlakke laadvloer en 1.390 liter laadvolume beschikbaar (in de Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 1.295 liter). Als optie is een bagagemanagementsysteem met vloerrails, speciale bevestigingspunten en een afscheidingsnet beschikbaar. Ook is de bagageruimte uit te voeren met een 230 Volt-aansluiting.

Begin oktober in Nederland

De nieuwe Panamera Sport Turismo is met onmiddellijke ingang te bestellen; de Nederlandse marktintroductie staat gepland voor begin oktober 2017. Het leveringsprogramma omvat dan de volgende vijf modellen: