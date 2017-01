5 Fashion fun items om (wel of niet) te kopiëren

Komt januari als een donkere maand op je af? Is de lol er na de Feesten wel een beetje vanaf? Breng dan een glimlach op jouw gezicht (of dat van anderen) met een grappig fashion item. Ze maken je dag bijzonder.



Wij zochten vijf items voor je uit die we tijdens de Fashion Weeks tegenkwamen.

Een fun T-shirt is altijd een goed idee, zeker als je het combineert met ‘serieuze’ items (in de mode gaat het om contrasten weet je nog?). Een lollige tas of superoriginele pantykousen met kattengezichtjes op je knieën brengen ook leven in de brouwerij. Dit soort items vind je vooral in online shops. Probeer voor de pantykousen maar eens de volgende zoekwoorden: ‘sheer stockings kitty cat face’ of ‘tattoo stockings cat face‘ (vind je de panty’s niet dan zou je altijd nog kunnen overwegen om de gezichtjes zelf op een paar huidkleurige pantykousen te tekenen).

Ook met schoenen en sokken kun je een heleboel. Schoenen met ontelbare riempjes (trek je tijd ervoor uit om ze aan te trekken) zijn een blikvanger. En met sandalen en fantasiesokken vallen vooral in de winter de meest bizarre combi’s te maken.

Het leuke van fashion fun items is het ‘peacock’-effect: je valt op. Kijk niet vreemd op als je er door bekenden maar ook door die leuke man in de trein over wordt aangesproken.