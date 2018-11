7 Stijlfouten. Heren, hier willen vrouwen je niet in zien

Vrouwen letten op details. Hiermee is misschien alles al gezegd. Wil je aantrekkelijk op vrouwen overkomen en een goede indruk maken, besteed dan aandacht aan je kleding. Hieronder vind je 7 dingen die je beter niet kunt doen als je haar wilt pleasen.

1. Cargo broeken

Ze zijn superhandig die cargobroeken met opgestikte zakken, maar zij… ziet er de lol niet van in! De vrouw van nu kikt op mooi geklede mannen die zelfverzekerdheid en luxe uitstralen. Of anders op stoere mannen in spijkerbroek. Een look met sportswear invloeden is ook goed, als er maar een idee achter zit.

2. Spijkerbroek met nette schoenen

Studenten hebben er een handje van om hun nette veterschoenen onder een spijkerbroek aan te trekken. Niet doen! Combineer je spijkerbroek met sneakers of met Chelsey laarzen, misschien zelfs met cowboy laarzen, maar niet met van die gladde schoentjes.

3. Te strakke broeken

Te strakke broeken die je klokkenspel accentueren, zijn not done, en wekken plaatsvervangende schaamte in haar op. Zo wil ze niet naast jou lopen!

4. Onverzorgde kleding

Vrouwen weten maar al te goed wat een slordervossen mannen kunnen zijn, en niet altijd worden ze daar even blij van. Wil je een goede indruk maken, kleed je dan in elk geval verzorgd zodat je niet direct visioenen van bergen afwas, asbakken vol peuken en vies wasgoed bij haar oproept.

5. Afgetrapte sneakers

Iedere man heeft wel een paar afgetrapte sneakers die met geen mogelijkheid meer schoon te krijgen zijn. Wat ons betreft hoef je ze niet weg te gooien. Ze kunnen altijd nog van pas komen als je een balletje gaat trappen. Maar… draag ze niet in haar bijzijn.

6. Broeken met te lage taille die bilspleet laten zien

Oké, deze kent iedereen. Draag geen broeken die je bilspleet laten zien. Het is een enorme afknapper.

7. Witte sokken

‘Witte sokken mogen alleen in sportschoenen’ is een stijlregel waar men in de modewereld een beetje op aan het terugkomen is, maar voor de meeste vrouwen druisen witte sokken buiten de sporthal nog steeds tegen hun stijlgevoel in. Dus… wil je de dames pleasen, draag ze dan niet!

Extra kledingtip:

Leer de vrouwen kennen! Eigenlijk is het nooit goed. Ook een té verzorgde en té doordachte look valt bij de gemiddelde vrouw niet in de smaak. Zet haar niet in de schaduw en geef haar niet de indruk dat je meer uren dan zij in de badkamer doorbrengt. Het is maar dat je het weet.

