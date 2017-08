8 Redenen waarom je nooit zonder ANWB Wegenwacht Pakket op autovakantie zou moeten gaan

ADVERTORIAL – Ga jij deze zomer op vakantie met de auto? Ja? Sta dan nu even stil! Ja, nu direct, nu je nog thuis bent. Want het is NU tijd om te checken of jij er helemaal klaar voor bent. Het is NU ook het moment waarop jij kunt voorkomen dat jij straks – tijdens je vakantie – langdurig stil komt te staan met autopech. Kortom, het is NU het moment om een ANWB Wegenwacht Pakket – met zomerkorting! – af te sluiten.

Er zijn tenminste 8 redenen te bedenken waarom je nooit zonder een ANWB Wegenwacht Pakket op autovakantie zou moeten gaan. Loop ze maar eens langs:

8 REDENEN WAAROM JE NOOIT ZONDER ANWB WEGENWACHT PAKKET OP VAKANTIE ZOU MOETEN GAAN:

1. Omdat je vakantie TE LEUK is om stil te staan met pech

Je hebt het hele jaar naar deze vakantie uitgekeken en wilt geen kostbare uren of misschien wel dagen verdoen met autopech en allerlei logistieke, technische en administratieve problemen. Tijdens je vakantie wil je je dagen onbezorgd en vrij aan de zee of in het zwembad doorbrengen.

2. Omdat je wilt dat jij en je medereizigers VEILIG reizen

Stel je voor dat je auto op een donker bosweggetje met geen mogelijkheid meer aan de praat te krijgen is of dat de motor juist op een gevaarlijk stuk van de hoofdweg ermee ophoudt. Het is dan zaak dat jij en je medereizigers zo snel mogelijk geholpen worden en dat de gevaarsituatie zo kort mogelijk duurt.

3. Omdat je Frans of Italiaans misschien wel goed maar niet perfect is 🙂

Pech in het buitenland is zo mogelijk nog erger dan pech in eigen land (en dat is al erg genoeg) omdat je er de weg niet kent en vaak ook de taal niet goed beheerst. Leg in het Frans of Italiaans maar eens uit dat je denkt dat er een zekeringetje kapot is of waar je je op dat moment precies bevindt. Het is toch veel fijner als een telefoontje naar de Wegenwacht alarmcentrale in Nederland genoeg is om de situatie uit te leggen en hulp te krijgen.

4. Omdat je die beschuldigende vinger van je partner vooral tijdens de vakantie niet wilt zien

Het lijkt wel een ongeschreven wet in elke huishouding: de een houdt zich met ‘papieren’ bezig terwijl de ander de koffers pakt en het huis afsluit. Het is een logische verdeling van taken en zolang er niets gebeurt, gaat alles goed. Maar o wee, als je met autopech komt stil te staan en jullie tot de ontdekking komen dat er geen ANWB Wegenwacht Pakket is afgesloten. Berg je dan maar als jij degene bent die zich over de ‘papieren’ ontfermt! Zie je die beschuldigende vinger al in jouw richting wijzen? Zoiets wil je juist tijdens je vakantie niet meemaken.

5. Omdat je huilende kleuters en zeurende tieners in een ruimte van paar vierkante meter maar voor een beperkte tijd kunt verdragen

Niets vormt een zwaardere aanslag op je zenuwen dan een ongeduldige familie in een auto met pech. Huilende kleuters en zeurende tieners – zij kunnen er niets aan doen, ook hun vakantie wordt verstoord – op een paar vierkante meter vergen veel van een overwerkte man die zich verheugd heeft op zijn vakantie.

6. Omdat je tijdens de eerste vakantie met haar een goede indruk wilt maken

Een eerste vakantie samen is als een test en die wil je graag goed doorstaan. Vooral autopech kan een prille romance zwaar op de proef stellen. Toon verantwoordelijkheid, beperk je risico’s (en scoor punten)!

7. Omdat deze zomer SPECIALE KORTINGEN gelden

Omdat er ook deze zomer weer een ZOMER KORTING geldt op de Nederland standaard en de Europa standaard pakketten. Check de ANWB Wegenwacht Pakketten.

8. Omdat je als je net je rijbewijs hebt, een jaar lang GRATIS WEGENWACHT krijgt

Waar wacht je nog op? Check alle ANWB Wegenwacht Pakketten en aanbiedingen.

Een fijne en veilige vakantie toegewenst!