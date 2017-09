Adversus cover model. Alexandra. Een cover model uit Zweden

Ons nieuwe ADVERSUS Cover Model is Alexandra, een heel mooi, heel slim en heel spraakzaam (en daar houden wij van!) model uit Zweden. We ontmoetten, fotografeerden en interviewden Alexandra op een zonnige, warme en relaxte morgen in Milaan. Alexandra wordt vertegenwoordigd door Boom Models Agency en voor deze shoot droeg ons cover model lingerie van de nieuwe winter 2017 2018 collectie van Parah.

Alles wat ik voor deze cover shoot in gedachten had, gooide ik in één keer over boord toen ik Alexandra ontmoette. Ze was zo vol verhalen, ideeën en enthousiasme dat we ons standaard video-interview omgooiden naar een soort ‘real-life-behind-the-scenes’-interview. Wat kun je verder van dit model verwachten? Lees verder, bekijk de fotogalerie en vergeet niet om het video interview af te spelen. Alessio

VIDEO



ADVERSUS Covermodel: Alexandra

Naam en bureau in Milaan?

Ik ben Alexandra en wordt in Milaan vertegenwoordigd door Boom Models Agency.

Hoe oud ben je?

Ik was vorige week jarig en ben 23 geworden.

Waar kom je vandaan?

Ik kom uit Stockholm, Zweden

Hoe is het leven daar?

Het is heel rustig. Ik woon een beetje buiten Stockholm, in een kleine havenstad dichtbij de natuur en de zee. De feeling is totaal anders dan die van Milaan of Parijs. Het is heel schoon en er is veel natuur. Ik vind het altijd fijn om weer thuis te zijn, om te relaxen en mijn familie en vrienden weer te zien.

Hoe lang doe je al modellenwerk?

Ik doe sinds vier jaar modellenwerk en werk sinds anderhalf jaar als full-time model.

Hoe ben je begonnen?

Dat is een grappig verhaal. Ik was in een warenhuis met mijn moeder en daar zagen we een wedstrijd waarin ze zochten naar een nieuw gezicht voor een haarproduct. Ik deed mee en won. Toen ik klaar was met school, ben ik als full-time model gaan werken.

Wat wil je als model bereiken?

Ik droom ervan om naar de usa te verhuizen, naar New York of Los Angeles. En verder zou ik graag het gezicht zijn voor een belangrijke reclamecampagne of in de Vogue verschijnen. Hoe cool is dat?

Drie woorden om jezelf te omschrijven

Positief, gedreven en spontaan.

Wat zijn je hobby’s?

Mijn hobby is creatieve dingen doen, met mijn handen, schilderen, kunst. Ik houd er ook van om lichamelijke uitdagingen aan te gaan in allerlei sporten. Ik houd vooral van hiking. Ik ben dol op klimmen in de bergen. Dat vind ik echt te gek.

Wat is je favoriete muziek?

Ik houd van allerlei muziekgenres. Het hangt van mijn stemming af. Ik kan net zo goed naar Bob Marley als naar Justin Bieber luisteren. Muziek vind ik iets heerlijks. Ik kan echt overal naar luisteren.

Speel je zelf ook?

Ik heb muziekles gehad, dat wilde mijn moeder graag. En dus deed ze me op gitaarles maar na een tijdje… stuurde de leraar me weg. Hij zei dat ik niet kon spelen J

Shoppen en mode. Wat jouw stijl? Hoe kleed je je als je niet naar castings hoeft of geen modellenwerk doet?

Ik houd van mode, je creëert je eigen stijl. Als ik naar castings ga, draag ik altijd zwart en strakke kleding om mijn lichaam te laten zien. Maar in mijn vrije tijd houd ik ervan om oude met nieuwe dingen te mixen, schattig met cool, ik creëer mijn eigen stijl. Ik kleed me ook graag gemakkelijk. Ik shop bij Zara en in vintage winkels in de steden waar ik kom als ik reis, om unieke dingetjes te vinden.

Alexandra @alexandraafri https://www.instagram.com/alexandraafri/

ADVERSUS