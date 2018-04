Afkicken van de social media. Je leven weer onder controle. F*&^ck de social media!

De social media vormen een ware verslaving. De onderzoeken liegen er niet om. De conclusies zijn schokkend. Zonder dat we er erg in hebben brengen we uren op de social media door, en wat erger is, we kunnen vaak niet meer zonder. Volgers en likes houden ons in de ban en zouden zelfs iets met het serotonine niveau in onze hersens doen. Geen wonder dat gewenning optreedt. Maar het is nooit te laat om af te kicken en je terug te trekken uit dit perverse spel. Je kunt loskomen van deze pathologische ‘massa verstrooiing’ en weer controle krijgen over je leven. In dit artikel lees je hoe je dat kunt doen.

Waarom zou je willen afkicken?

Maar eerst nog even wat meer over wat de social media allemaal met je doen. De social media maken inbreuk op je privacy én je persoonlijke levenssfeer. Ze kunnen depressies en angstgevoelens veroorzaken. Ze kunnen je onzeker maken en je mening beïnvloeden. Ze controleren en registreren je ideeën, je gewoontes, je gemoedsstemmingen. Alle redenen dus om ver weg te blijven van de social media.

De social media verwoesten ons persoonlijke, sociale en familieleven. Vooral jongeren zijn er vatbaar voor. Zij groeien op met een smartphone in de hand en weten niet anders.

Misschien is het moment aangebroken om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen en de technologie die plaats te geven die ze moet hebben: tot onze dienst en alleen te gebruiken als het nodig is. De technologie moet onze leven niet negatief beïnvloeden en moet er zeker geen controle over uitoefenen.

Denken jullie er ook zo over? Wil je wel iets doen om je tegen de vergaande consequenties van smartphones en consorten te beschermen, maar weet je niet waar te beginnen? Hieronder vind je een aantal tips om af te kicken van de social media en om je zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenste inbreuken op je privacy. Als we er allemaal hetzelfde over denken – namelijk dat de technologie haar plaats moet kennen – dan zullen social media en andere technologische indringers al gauw hun macht over ons verliezen. Dit kun je doen:

Afkicken van de social media

1. Verwijder de apps van facebook, twitter en instagram van je smartphone. Je kunt je berichten en updates altijd nog via je computer thuis controleren. Niet meer dan een paar keer per dag.

2. Spring niet als een afgerichte hond op als je een piep- of triltoon hoort. Beter nog: zet dit soort functies uit (behalve dan die voor inkomende telefoongesprekken).

3. Persoonlijk zou ik ook adviseren om whatsapp uit je telefoon te verwijderen. Ik heb het zelf jaren geleden gedaan, 30 seconden nadat ik gehoord had dat Whatsapp deel zou gaan uitmaken van facebook. Want ja, whatsapp is van facebook, wisten jullie dat? Zoals instagram van facebook is, wisten jullie dat?

4. Wat ik nu ga zeggen, is bepaald absurd en niemand zal ernaar luisteren, maar heb je ooit overwogen om géén smarthphone te gebruiken? Ik heb drie jaar geleden een oude GSM van Nokia uit de kast gehaald en die werkt prima. Er zal een dag komen waarop men zal zeggen dat al die mensen die geen smartphone hebben, iets te verbergen hebben… dat dit soort mensen verdacht… en wat dan nog?

5. Als je echt niet zonder smartphone kunt, probeer ‘m dan niet overal mee naar toe te slepen, maar laat ‘m eens thuis of leg ‘m in een andere kamer. Creëer afstand tussen jou en je telefoon. Slaap niet met je mobieltje op je nachtkastje, controleer niet elke keer dat je je omdraait je mailtjes. En post niet alles wat je ziet, eet of denkt op de social networks.

6. Heb je er ooit over gedacht om je facebook pagina te sluiten? Of twitter? Of instagram? Klinkt het je als sciencefiction in de oren? Denk er toch maar eens over na. Soms kan een klein idee, een enkele gedachte uitgroeien tot iets heel interessants.

Je zoveel mogelijk beschermen tegen inbreuken op je privacy

7. Check je smartphone eens. Staan je GPS, je Wifi, je Bluetooth aan? Tegenwoordig worden deze systemen wel gebruikt om al je gangen na te gaan, en eigenlijk is dat zelden in jouw belang. Zet ze daarom uit als je ze niet nodig hebt.

8. Gebruik Google zo min mogelijk, vooral niet met een eeuwige login. Gebruik de diensten of platforms die je nodig hebt en log dan uit! Als je ingelogd bent, wordt er nog meer informatie over je geregistreerd dan dat er gewoonlijk, dus zonder dat je ingelogd bent, al wordt gedaan. Heb je ooit de algemene voorwaarden gelezen waarmee je akkoord gaat als je een app op je smartphone downloadt, of als je een emailadres met gmail registreert, of als je je inschrijft bij Youtube en dergelijke? Kijk maar eens welke inbreuken die allemaal op je privacy maken (en dat is dan alleen nog maar wat ze je vertellen). Gebruik alternatieve zoekmachines – ze zijn er – en sommige werken heel goed. Een voorbeeld? DuckDuckGo https://duckduckgo.com/

9. Houd in gedachten dat je laptop, je smartphone, je tablet en dergelijke toegang hebben tot je privé-leven via de camera. Dit ‘oog’ kan op elk willekeurig moment door malafide derden worden geactiveerd (en misschien herken je ze niet eens als zodanig – tegenwoordig wordt er van alles onder de noemer ‘voor je eigen veiligheid’ geschoven). Soms kan een stukje zwart tape op het cameraoog geen kwaad.

10. Haal geen gadgets als Google Home en Amazon Echo in huis. Deze ‘intelligente luidspiekers’ zouden het beste met je voor hebben en alleen in jouw belang ageren, ze zijn er voor jouw veiligheid en maken je leven nog aangenamer dan het al is maar… ze registreren ook nog eens alles wat er in jouw huis gezegd wordt en wie weet wat met die informatie gedaan wordt.

Het leven is zoveel beter zonder social media en ‘intelligente dingen’. Houd ze zoveel mogelijk op een afstand. Trek je terug uit dit mijnenveld. Kan je echt niet zonder, probeer dan de intensiteit waarmee je je ermee bezig houdt verminderen. Gebruik dit soort technologische uitvindingen alleen als je ze echt nodig hebt.

Wie je het niet in dank zal afnemen als je je terugtrekt…? Facebook, instagram, whatsapp, google, twitter, apple, youtube (ook van google) en al die andere instanties die niet meer al je privé-gegevens zullen kunnen oogsten zoals ze dat nu doen via social media, apps, smarthpones en computers… en verder al die anderen die hierop meeliften, zoals adverteerders (die uiteindelijk nog het minst gevaarlijk zijn). Laten we ze het minder gemakkelijk maken om aan ons privé-leven te komen. Wat zeggen jullie ervan? Gaan we het proberen?

Wie je het in dank zal afnemen als je je terugtrekt… ? Jij zelf in eerste instantie, en verder je partner, je familie, je vrienden (als ze net zo slim zijn als jij in ieder geval). Niet iets om te verwaarlozen, lijkt ons zo.

Dus: probeer te minderen, zouden we zeggen. Probeer het!

