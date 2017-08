Afvallen? Dan zal je toch echt moeten: BEWEGEN!

Het is bijna zover – de befaamde ‘zwembroekentest’ staat weer voor de deur. Op dat moment worden we geconfronteerd met een feit waar we gewoonlijk liever niet aan denken: onze lichamelijke gesteldheid… of beter gezegd: liefdeshendeltjes, zwembandjes en overtollige kilootjes…

Maar er is hoop! Als je nu begint (en dan bedoelen we echt ‘nu’ in de zin van ‘vandaag’) dan bestaat de kans dat je de ‘zwembroekentest’ glansrijk aflegt. Om de overtollige kilootjes die we tijdens de winter hebben opgehoopt kwijt te raken, hoeven we alleen wat meer aandacht aan onze voeding te besteden en een beetje in beweging te komen. That’s all!

Wie weet waarom de kilootjes bij ons mannen zich altijd op de buik en heupen vastzetten (aiaiai…. die hormonen toch). En dan opeens word je – aan het begin van het zomerseizoen – met je spiegelbeeld geconfronteerd en trek je je haren uit je hoofd omdat je niet eerder meer aandacht aan je voeding hebt besteed (om van sporten maar niet te spreken).

Natuurlijk, het gaat er niet om om een body-builderslijf te hebben (de meeste vrouwen houden daar niet eens van!), maar wat strakker en gespierder (en dus aantrekkelijker)… dat kan toch geen kwaad.

Om deze – o zò – bekende spijtgevoelens te voorkomen, is het nu tijd om iets te doen. Kom op! Het kost je (portemonnee) niets en als het even meezit kun je binnen een paar weken pronken met de eerste resultaten. Het geheim ligt in goede lichaamsbeweging op zijn tijd en een daarnaast een gezond voedingspatroon. Niets bijzonders, niets dat jij niet kunt.

In dit artikel gaan we in op de lichaamsbeweging. In het volgende artikel zullen we ingaan op de voeding.

Laten we eerst eens een mythe de wereld uithelpen: voor goede lichaamsbeweging hoef je je echt niet per sé bij een fitnesscentrum in te schrijven. Het helpt natuurlijk wel, maar de sportschool is echt niet de enige plaats die geschikt is voor een beetje gezonde lichaamsbeweging, integendeel. Als je de hele dag op kantoor werkt, heb je vaak te veel dingen aan je hoofd, te veel verplichtingen en stress om nog regelmatig in de sportschool te gaan trainen. Het resultaat is dat je je òf helemaal niet inschrijft òf dat je je inschrijft maar dat je nauwelijks gaat.

Is dat bij jou het geval, dan kun je proberen om op een andere manier aan je dagelijkse portie lichaamsbeweging te komen. We hebben wat ideeën voor je op een rijtje gezet:

Als je regelmatig op de fiets stapt voor middellange of lange afstanden, probeer er dan een goed ritme in te houden. Laat je niet afleiden door anderen met een lager tempo, maar trap stevig door (je kunt altijd een schoon overhemd en een deodorant in je tas meenemen en je – eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming – even opfrissen).

Loop als het even kan. In plaats van 30 minuten te lunchen, kun je ook na 20 minuten opstaan en nog even 10 minuten (stevige looppas) een ommetje maken. In het weekend mogen die wandelingetjes best wel wat langer zijn (45 tot 60 minuten). Laat dus eens wat vaker de hond uit of neem je vriendin (vriend, moeder, zus…) op sleeptouw. Je hoeft echt niet te rennen. Een stevige looppas (waarbij je nog net kunt praten) is voldoende. En bedenk dan maar (om de moed erin te houden) dat je calorieën aan het verbranden bent, dat de wandeling je metabolisme versnelt en dat je er stevige en mooi gespierde benen van krijgt 🙂

Vermijd liften maar neem de trap. Het klinkt afgezaagd maar het blijft een waarheid als een koe. Trappen lopen is als steppen. Je verbrandt calorieën en werkt tegelijkertijd aan je been- en bilspieren.

Als je uren en uren achter je buro zit maar je wilt toch graag met mooie buikspieren voor de dag komen, doe je oefeningen dan zittende. Geloof je het niet? Probeer het dan maar. Je hoeft alleen maar je buikspieren aan te spannen. Houd ze enkele seconden aangespannen en herhaal deze oefening 5 à 6 keer. Het gaat hier om een zogenaamde ‘isotonische’ oefening die helpt om de buikspieren te verstevigen. De oefening zorgt verder voor een goede houding en helpt je bij het buik(je) inhouden.

Misschien ijkt het je allemaal te gemakkelijk om waar te zijn. Geeft niet! Volg deze aanwijzingen maar eens een paar weken op en je zult resultaat zien. De spiegel en de weegschaal liegen niet!

Natuurlijk moet je deze ‘alternatieve’ lichaamsbeweging combineren met een beetje extra zorg voor je dagelijkse voeding (niet schrikken – we zetten je echt niet op een streng dieet), maar daarover in het volgende artikel meer…

ADVERSUS