Afvallen. Een paar kilootjes minder voor de zomer?

Zo pak je het aan

De zomer komt in zicht en het moment waarop je je zwembroek tevoorschijn kunt halen, is niet ver meer. Ben jij er klaar voor? Of moeten er nog een paar kilootjes af?

Hét geheim om af te vallen? Een uitgebalanceerd voedingspatroon

Misschien heb je je sportschoenen al uit de kast gehaald en ben je weer begonnen met trainen of hardlopen in de buitenlucht. Helemaal goed! De combinatie lichaamsbeweging, krachttrainen én een uitgebalanceerd voedingspatroon is ideaal om op een gezonde manier wat overtollige kilootjes te lijf te gaan. Zou je echter om één of andere reden niet aan regelmatig trainen toekomen, let dan in ieder geval wél op wat je eet. Als je overtollige kilo’s te lijf wil gaan, dan ligt je prioriteit vooral aan tafel.

Hoe ziet het ideale dieet eruit? Ten eerste is het misschien niet helemaal juist om over dieet te spreken. Wat we hier bedoelen, is niet een streng eetschema dat je voor een tijdje (met pijn en moeite) volgt om af te vallen. Wil je die kilo’s teveel gezond en met duurzame resultaten te lijf gaan, dan is het zaak om over te stappen op een gezond voedingspatroon dat deel moet gaan uitmaken van je leven. We hebben het dus niet over vermageringskuren maar over een gezonde levensstijl.

Nu dit duidelijk is komen we bij onze vraag uit: hoe ziet het ideale dieet eruit? Helaas is daar geen eenduidig antwoord op te geven (tenzij je zou zeggen dat het ideale dieet niet bestaat). Een dieet – lees uitgebalanceerd en adequaat voedingspatroon – moet op de persoon worden afgestemd. Daarbij moet rekening worden gehouden met talloze variabelen als leeftijd, geslacht, beroep, lichaamsbeweging en lichaamsbouw.

Verder moet het dieet aan allerlei vereisten voldoen. Ten eerste is het belangrijk dat het voedingspatroon zodanig is samengesteld dat je niets tekort komt. Het aantal calorieën mag niet te laag zijn en verder moet er een goede verhouding zijn tussen proteïnen, vetten en suikers. Maar het gaat niet alleen om aantallen en soorten calorieën. Omdat het dieet deel moet gaan uitmaken van je levensstijl komen er ook andere dingen bij kijken. Zo moet het dieet zijn afgestemd op je leefgewoontes, je cultuur, de omgeving waarin je woont en werkt en je persoonlijke smaak en voorkeuren.

Een dieet moet dus speciaal voor jouw persoon worden samengesteld. Wil je structureel overgewicht te lijf gaan, vraag dan advies aan je huisarts of een kundige dietoloog. Naast een gezond eetpatroon blijft lichaamsbeweging natuurlijk ook van belang. Beweeg regelmatig en train met lichte gewichten (tenminste drie keer per week). Na een paar maanden zul je echt al resultaat zien. Maar heb geen haast om je doel te bereiken. Pak het verstandig aan, vraag advies aan deskundigen, laat de moed niet zakken en je zult zien dat je de zomer in een goede lichamelijke vorm tegemoet kunt gaan!

ADVERSUS