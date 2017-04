Afvallen met fitness

Over afvallen door middel van fitness hoor je van alles en nog wat. Van aerobische activiteiten val je af, je kunt beter niet met gewichten trainen als gewichtsverlies je doel is. Je moet fitness combineren met een speciaal dieet op deze of die manier. Je kunt beter weinig maar intensief trainen. Nee, toch niet. Liever vaak, lang en niet al te zwaar. En dan hebben we het nog niet over de plastic joggingpakken waarvan je gaat transpireren en dus eerder afvalt…



Laten we ons eens een weg banen door de jungle van deze fitness-adviezen. Natuurlijk is afvallen door middel van fitness mogelijk. Je moet alleen wel weten wat je aan het doen bent.

Iedereen die met gezond verstand nadenkt, zal aanvoelen dat aerobische activiteiten sneller tot gewichtsverlies zullen leiden dan het trainen met gewichten (krachttraining) ook al voel je je na beide trainingen misschien even moe. Als je doelstelling ‘afslanken’ is, zul je je moeten toeleggen op die activiteiten die calorieën verbranden en dus komen we uit bij cardiofitness (de loopband, fietsen, roeien).

Iedereen zal ook vast uit eigen ervaring weten dat een half uurtje per week op de loopband geen zoden aan de dijk zet. Wil je resultaten bereiken dan zul je met regelmaat en voor langere tijd per keer op middelmatig niveau aan cardiofitness moeten doen.

Wat betekent met regelmaat en voor langere tijd? Hou je vast! Wil je écht resultaten bereiken dan zul je iedere week tenminste drie tot vier keer moeten trainen en elke training zal een duur van minimaal 45 minuten moeten bedragen. Het mooiste is als je deze trainingen aanvult met een lichte krachttraining eenmaal per week. Serieus, gestructureerd en gezond afvallen vraagt om tijd en toegewijdheid. Met alleen op zondag een uurtje (of erger nog: een paar uur achter elkaar) intensief joggen kom je er niet. Het kan zelfs schadelijk voor je gezondheid zijn omdat je ineens zoveel van je lichaam vergt.

Als je het serieus wilt aanpakken, dan is het beste begin altijd nog overleg met de sportarts en fitnessinstructeur van de sportschool. Niet alleen kunnen zij beoordelen of je geschikt bent voor dit soort activiteiten maar zij kunnen je ook adviseren over de manier van aanpak. Een evenwichtig trainingsschema zal ook in de probleemzones verbeteringen kunnen aanbrengen, maar in het algemeen is de aanpak in de sportschool vooral op het lichaam in z’n geheel gericht.

Gerichte lichamelijke beweging in de sportschool is zo ongeveer onontbeerlijk als je gezond wilt afvallen. Een streng dieet mag dan tot gewichtsverlies leiden maar gaat ten koste van het lichaam (vet en spier) terwijl gewichtsverlies in de sportschool door middel van gerichte trainingen in combinatie met een gezond voedingspatroon evenwichtig en constructief is. Als er sprake is van overgewicht zal deze aanpak leiden tot een verandering in de verhouding vet/spier waarbij de spiermassa (magere massa) toeneemt ten koste van de vette massa.

Het kan zijn dat de weegschaal in de beginperiode van je fitnesscarrière een gewichtstoename laat zien. De naald beweegt zich naar boven in plaats van naar beneden. Dit wil niet zeggen dat je door het sporten bent aangekomen. De verklaring is eenvoudig (tenzij je aan tafel je boekje te buiten bent gegaan). De weegschaal laat waarschijnlijk een hoger gewicht zien omdat de spiermassa is toegenomen. De sportinstructeur zal op eenvoudige wijze kunnen nagaan of je vetpercentages is afgenomen en of de verhouding vet/spier is veranderd.

