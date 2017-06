Afvallen? Sla geen maaltijden over

Veel mensen die willen afvallen, beginnen met het overslaan van maaltijden. Hiermee bereik je echter niets. Integendeel, het lichaam gaat ‘hamsteren’.

Het lichaam is een perfect functionerende machine. Het is een wonderbaarlijk geheel dat gesmeerd werkt. Het verwerkt de informatie, impulsen en voedingsstoffen die het binnen krijgt op de meest adequate manier. Het is daarom belangrijk dat we ons lichaam goede ‘feedback’ geven. Omdat we het mechanisme van ons lichaam kennen, kunnen we daarop inspelen en ons lichaam ‘vormen’ zoals we dat willen. Met een gezond voedingspatroon en regelmatige lichaamsbeweging.

Een gezond voedingspatroon bestaat uit eiwitten (proteïnen), fruit, groenten en allerlei typen zaden. Vlees, vis en eieren maken ook deel uit van een gezond eetpatroon.

Veel sportievelingen integreren hun voedingspatroon met supplementen. Deze bevatten vitamine A, C en E en een complex van vitamine B en mineralen. Andere supplementen zijn proteïnedranken, aminozuren BCAA (Branched Chain Amino Acids) en glutamine voor het herstel van de spieren, anti-oxidanten als zink en ijzer om de productie van GH (groeihormoon) te bevorderen en chroom om insulineresistentie te overkomen. Het zou echter nutteloos (en ook heel kostbaar) zijn om al deze supplementen tegelijkertijd te gebruiken. Gewoonlijk houdt men cycli van 15 tot 30 dagen, met rustpauzes en afwisseling. Zoals je ziet, begeven we ons hier op het terrein van de (semi)professionals. Wil je hier meer over weten, wend je dan tot een sportinstructeur of voedingsdeskundige te wenden. Ga niet op je eigen houtje experimenteren.

Zoals iedere sportieveling inmiddels weet, is het een goede gewoonte om iedere dag zo’n 5 ‘eetmomenten’ in te lassen, met een tussenpauze van ongeveer 3 uur. Als je zeer intensief traint, zou je zelfs voor 6 tot 7 eetmomenten kunnen gaan, maar dan moet je echt wel heel serieus bezig zijn.

Sla echter geen maaltijden over. Anders dan je misschien denkt, ligt het geheim van afvallen NIET in het terugbrengen van het aantal maaltijden. Afvallen is een proces dat alles te maken heeft met voedingskennis en kennis van ons lichaam. Maaltijden overslaan heeft geen zin, integendeel, je bereikt er het tegenovergestelde mee. Zoals gezegd, is ons lichaam een perfecte machine. Als je een maaltijd overslaat, dan vertraagt het metabolisme – een maatregel die je lichaam neemt om het te verdedigen tegen het gebrek aan voedsel – en dat willen we nu juist niet.

Houd daarom altijd vijf eetmomenten per dag aan. Het gaat om de kwaliteit van de calorieën die je tot je neemt. Als je gezond eet en dat combineert met 3 tot 4 trainingen per week, dan bereik je de beste resultaten.

Eigenlijk zou een gezond (lees: kwalitatief hoog) voedingspatroon op zich al voldoende moeten zijn om je lichamelijke vorm terug te vinden en te behouden, ook zonder te trainen (dat neemt niet weg dat je lichaamsbeweging nodig hebt). Als je maar voldoende kennis van het functioneren van het lichaam en van de verschillende voedingsmiddelen hebt.

Maar heb je tijd om te trainen, doe dat dan. Concentreer je niet alleen op aerobics maar train ook je spieren voor een grotere spiermassa en een goede verhouding tussen magere en vetmassa.