Alfa Romeo presenteert Tonale conceptcar: schoonheid en dynamiek met elektrisch vermogen

Alfa Romeo’s eerste conceptcar van een middelgrote cross-over met plug-in hybridetechnologie maakt zijn debuut op de Internationale autosalon van Genève.

Met zijn stedelijke uitstraling en atletische bouw waarin de traditionele Alfa Romeo-designkenmerken tot uiting komen, geeft de Tonale conceptcar als nieuwkomer in het segment van de middelgrote cross-overs een geheel eigen interpretatie aan dit autotype.

De typische kenmerken van Italiaanse stijl zijn vertaald naar de toekomst en vormen een perfecte mix van designtraditie en een vooruitblik op nieuwe perspectieven.

In overeenstemming met Alfa Romeo’s grondbeginselen is elk detail ontworpen met het oog op de behoeften van de bestuurder.

Doordachte ergonomie, hoogwaardige materialen en vooral een ongeëvenaarde dynamiek vormen de basis voor rijplezier zoals alleen een Alfa Romeo dat kan bieden.

Met de Tonale conceptcar slaat Alfa Romeo de weg naar elektrische aandrijving in. State-of-the-art technologie en spreekwoordelijke rijdynamiek komen samen om kansen te grijpen en tastbare antwoorden te bieden op nieuwe uitdagingen.

Ook in de spotlights staan de speciale ‘Alfa Romeo Racing’-edities van de Giulia en Stelvio Quadrifoglio die zijn uitgerust met een exclusieve carbon Aero Kit die is ontworpen in samenwerking met Sauber Engineering.

Met de onthulling van de nieuwe Tonale conceptcar van een middelgrote cross-over op de Internationale autosalon van Genève 2019, betreedt Alfa Romeo de wereld van de elektrische auto. De Tonale is de eerste plug-inhybride en ook de eerste middelgrote cross-over van het merk. Hij herschrijft de regels voor dit snelgroeiende segment met typische Alfa Romeo-kenmerken als Italiaanse stijl en ongeëvenaard rijplezier.

Een auto geïnspireerd op schoonheid en Alfa Romeo’s designtaal

Het design van de Tonale is een uiting van een verre blik in de toekomst. In zijn compacte afmetingen komen Italiaans design en de onmiskenbare, moderne stijl van Alfa Romeo samen als een perfecte mix van ontwerptraditie en een vooruitblik op nieuwe perspectieven. In de traditie van de Italiaanse beeldende kunst hebben de ontwerpers van Alfa Romeo zich voor de vormen van de Tonale laten inspireren op de schoonheid en verscheidenheid van het menselijk lichaam, waarvan de organische bewegingen door middel van traditioneel boetseerwerk zijn vertaald in zuivere lijnen en volumes. Deze zijn vervolgens opgeluisterd met de vaste designelementen uit de rijke historie van Alfa Romeo, met een moderne benadering waarmee een nieuwe Alfa Romeo-anatomie is gecreëerd. Een van de elementen die het Alfa Romeo-dna weerspiegelt is het ‘telefoonschijf’-ontwerp van de 21-inch velgen, waarvan de open lichtgewichtconstructie volledig is gebaseerd op ronde vormen.

Dit krachtige en authentieke velgdesign vindt zijn oorsprong in de jaren 60, toen het voor het eerst werd toegepast op de legendarische 33 Stradale. Op de Tonale wordt het extra geaccentueerd met Pirelli-banden die zich onderscheiden met een exclusief loopvlakdesign. De krachtige, elegante volumes van de carrosserieflanken verwijzen naar een eveneens ogenschijnlijk ver verleden: ze herinneren aan de sensuele vormen van de Duetto en de Disco Volante Spider. De GT-vorm van de Tonale doet juist denken aan de spanning en zelfverzekerdheid van de aanvallende houding van de geliefde GT Junior. De voorzijde wordt gedomineerd door de karakteristieke driedelige Alfa-grille, waarbij de ‘scudetto’ in het midden fungeert als brandpunt waarin de kracht en snelheid van alle lijnen van de Tonale samenvloeien. Aan weerszijden van dit klassieke schild wordt het frontdesign gecompleteerd door twee ‘3+3’-koplampunits die herinneren aan de trotse blik van de SZ en Brera. De achterzijde van de Tonale wordt gedefinieerd door een sierlijk gebolde achterruit, die aan de bovenzijde wordt begrensd door een zwevende spoiler als natuurlijke verbinding tussen het transparante dak en de achterruit zelf. Als menselijke touch die bij geen enkel Alfa Romeo-design ontbreekt, zijn de achterlichten zuivere artistieke hoogstandjes: ze vormen als het ware de verlichte handtekening waarmee de kunstenaar zijn werk heeft gesigneerd.

Met Alfa Romeo’s racehistorie als inspiratiebron, roept het interieur van de Tonale de passie op die hoort bij een bezielende rijervaring. Het ontwerp is gericht op de bestuurder, maar ook aan het comfort van de passagiers is gedacht. Uit de losse pols getekende lijnen en dynamische vormen voortkomend uit pure beeldhouwkunst creëren samen een spanningsveld waarin alles klaar lijkt te zijn om in actie te komen. De emotionele zeggingskracht van het interieurontwerp wordt verder versterkt door het onderlinge contrast tussen de toegepaste kwaliteitsmaterialen, zoals het koele massieve aluminium en het zachte, warme leder en Alcantara. Het doorschijnende sierpaneel met achtergrondverlichting op de middentunnel biedt een perfect decor voor de Alfa™ DNA-rijmodusschakelaar. Deze en andere exclusieve details maken het interieur van de Tonale tot een dynamische omgeving waar liefhebbers van een sportieve rijstijl zich direct thuis zullen voelen.

De Tonale conceptcar zit boordevol moderne technologie die garant staat voor een connected, comfortabele en dynamische gebruikerservaring. Het genieten van het sportieve prestatieniveau dat de auto biedt, staat daarbij altijd voorop. Zo zorgt het 12,3-inch display van het volledige digitale instrumentenpaneel ervoor dat de bestuurder zijn aandacht maximaal op de weg gericht kan houden. Hetzelfde geldt voor het 10,25-inch touchscreen van het infotainmentsysteem, dat zich onderscheidt door een intuïtieve interface die de bestuurder vlot en veilig toegang biedt tot alle belangrijke bedieningsfuncties.

Via de nieuwe infotainment-apps ‘Alfista’ en ‘Paddock’ staat de bestuurder permanent in verbinding met de wereld en gemeenschap van Alfa Romeo.

• ‘Alfista’ geeft informatie over geselecteerde Alfa Romeo-clubs en Alfa Romeo-evenementen, zoals clubbijeenkomsten, toerritten en circuitdagen. Daarnaast biedt deze standaard geïnstalleerde app actuele nieuwsberichten en updates over Alfa Romeo. Via de app kan de gebruiker zich direct aanmelden voor evenementen en bijeenkomsten, Alfa Romeo Racing-tickets bestellen en meedoen aan verlotingen van VIP-kaarten voor door Alfa Romeo gesponsorde evenementen.

• ‘Paddock’ is de winkel en marktplaats waar de Tonale-rijder alles kan vinden om het interieur en exterieur van zijn auto verder aan zijn persoonlijke wensen aan te passen. Daarnaast kan de gebruiker via deze app alle actuele aanbiedingen bekijken voor Alfa Romeo-merchandise en -kleding, die direct vanaf het scherm kan worden besteld.

De Tonale is Alfa Romeo’s visie op de middelgrote cross-over van de toekomst. Een holistische creatieve expressie die met zijn mix van schoonheid en technologie door de ontwerpers van Alfa Romeo wordt gepresenteerd als een ‘opera d’arte’, een kunstwerk. Of, in het Engels, ‘A Piece of Art’, waarbij de letters van het woord ‘ART’ natuurlijk niet toevallig staan voor Alfa Romeo Tonale.

Authentieke Alfa Romeo-emoties

De Tonale markeert Alfa Romeo’s debuut in het segment van middelgrote cross-overs (CUV’s). Het is in elk opzicht een echte Alfa Romeo, die hybridetechniek integreert in de merkttraditie om de beste rijeigenschappen van zijn klasse te bieden. Hij belichaamt Alfa Romeo’s natuurlijke evolutie op de weg naar nieuwe aandrijfsystemen die prestaties en rijdynamiek naar een nog hoger niveau moeten brengen. In plaats van zich simpelweg aan te passen aan bestaande normen, geeft Alfa Romeo met de Tonale conceptcar een herinterpretatie aan zijn merk-dna om een nieuw idee van schoonheid, energie, harmonie, efficiency en gebruiksvriendelijke rijeigenschappen vorm te geven. De toepassing van elektrische aandrijving staat hierbij in dienst van sportieve prestaties en het opwekken van authentieke emoties, overeenkomstig Alfa Romeo’s befaamde merkstatement ‘La meccanica delle emozioni’. Om die reden hoeft de Tonale zich niet tooien met speciale onderscheidingstekens of kleuren. Een paar kleine details zoals hybrideversies van het Alfa Romeo-embleem met de ‘Biscione’ zijn voldoende om de bijzondere techniek van de Tonale te benadrukken.

De elektromotor achterin opent de weg naar nieuwe technische oplossingen die de rijdynamiek en het sportief rijplezier naar een nieuw niveau brengen. Deze evolutie vertaalt zich ook naar de rijmodussen van het Alfa D.N.A.-systeem. Geïntroduceerd op de Giulietta, Mito en 4C, en doorontwikkeld voor de Giulia en Stelvio, krijgt deze rijdynamiekregeling op de Tonale een nieuwe dimensie met specifieke energiemanagementfuncties.

Zo is de Dynamic-stand vervangen door de nieuwe Dual Power-modus, waarin het vermogen van beide motoren wordt samengevoegd voor maximale prestaties. Voor deze stand kan de bestuurder met de E-mozione-knop in het infotainmentscherm specifieke instellingen voor de respons van het gaspedaal, het remsysteem en de besturing kiezen. In de Natural-modus vindt het overschakelen tussen elektrische aandrijving en aandrijving door de verbrandingsmotor volledig automatisch plaats. Dit is de ideale instelling voor dagelijks gebruik, waarbij de prestaties niet ten koste gaan van het verbruik. In de Advanced Efficiency-modus is de efficiency maximaal en het energieverbruik minimaal: in deze stand rijdt de Tonale honderd procent elektrisch.

In lijn met de grondbeginselen van het merk biedt de Tonale kortom de stilistische schoonheid en het sportieve karakter die kenmerkend zijn voor elk Alfa Romeo-model en brengt hij dankzij zijn hybrideaandrijving de rijdynamiek naar een nieuw niveau. Zijn elektrische vermogen vertegenwoordigt een nieuwe manier om de prestaties en het rijplezier te bieden die een echte Alfa Romeo waardig zijn.

Alfa Romeo Tonale

De Tonale belichaamt het avontuurlijke potentieel van een middelgrote, dynamische cross-over die in staat is om volop adrenaline op te wekken, zowel in een stedelijke omgeving als daarbuiten. Het gezoem van de elektromotor begeleidt het kenmerkende sportieve Alfa Romeo-geluid en creëert een efficiënte, opwindende synergie die het rijplezier verder versterkt. De transitie naar elektrische energie vormt een nieuwe belangwekkende bladzijde in de 109-jarige Alfa Romeo-legende en een uitdaging die het merk zal voortstuwen naar de toekomst.

De naam voor de nieuwe conceptcar is niet toevallig gekozen. De Tonale-pas, die net als de nabij gelegen Stelvio-pas is gelegen in de Italiaanse Alpen, is een groot natuurlijk amfitheater in een adembenemende omgeving. Opwinding en harmonie gaan op een natuurlijke wijze samen in dit gebied dat vermaard is om zijn majestueuze bergmassieven, bruisende watervallen en hoge toppen die het hele jaar door met sneeuw zijn bedekt. De associatie met dit imposante geografische landschap vormt een passende analogie met de belangrijke evolutionaire stap die Alfa Romeo met de Tonale zet.

De Quadrifoglio ‘Alfa Romeo Racing’-versies

Op de Geneefse autosalon introduceert Alfa Romeo speciale ‘Alfa Romeo Racing’-edities van de Giulia en Stelvio Quadrifoglio die zijn uitgerust met een exclusieve carbon Aero Kit die is ontworpen in samenwerking met Sauber Engineering. Deze modellen bevestigen Alfa Romeo’s steeds nauwere verwevenheid met de Formule 1-wereld. Zij refereren aan de legendarische raceprestaties van Alfa Romeo en vieren de terugkeer van een Italiaanse coureur in de Formule 1. Deze jonge rijder, Antonio Giovinazzi, maakt samen met voormalig wereldkampioen Kimi Räikkönen deel uit van het ‘Alfa Romeo Racing’-team. De Aero Kits zijn verre van louter cosmetische sets. Ze vormen een stuk technische uitrusting die de aerodynamische prestaties van de auto verbetert door de downforce te verhogen en de op zich reeds uitstekende dynamische kwaliteiten van de Quadrifoglio-versies verder te verbeteren.

De Aero Kit vormt een aanvulling op de maatregelen die zijn getroffen om de ‘Alfa Romeo Racing’-modellen lichter en krachtiger te maken, wat het belang aantoont dat het merk hecht aan de continue verbetering van de prestaties. De auto’s worden dan ook gekenmerkt door een lichter gewicht en meer vermogen. Het eerste doel is bereikt door op grote schaal carbon componenten te gebruiken. Zo zijn de met leder en Alcantara beklede Sparco-racestoelen voorzien van een carbon buitenschaal en hebben de modellen extra grote carbon-keramische remschijven en een titanium uitlaatsysteem van Akrapović. Deze operatie resulteerde in een gewichtsvermindering van 28 kilogram ten opzichte van de standaard Quadrifoglio-versies. Het dieet werd ondersteund door een technische tune-up van de Alfa Romeo-ingenieurs, wat resulteerde in 520 pk.

De toch al opwindende rijervaring van de Alfa Romeo Quadrifoglio wordt hiermee nog fascinerender, een speciaal voorrecht dat aan twintig gelukkige eigenaren is voorbehouden. In de loop van het jaar worden tien Giulia’s en tien Stelvio’s in de speciale Alfa Romeo Racing-edition gebouwd; deze herinneren aan de tien historische overwinningen van Alfa Romeo in de Formule 1. Elk van deze auto’s ontvangt een speciale badge waarop de naam en het jaar van een door Alfa Romeo gewonnen Grand Prix staan vermeld. Kopers van een Giulia of Stelvio Quadrifoglio in Alfa Romeo Racing-versie zullen worden uitgenodigd om een specifieke race-ervaring te beleven. Vanaf de Autosalon van Genève kunnen ze hun interesse in het kopen van een auto uiten via de officiële Alfa Romeo-kanalen.