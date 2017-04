Alfa Romeo Stelvio 2.0 benzine (200 pk)

Het motorenaanbod van de Alfa Romeo Stelvio is uitgebreid met een 200 pk sterke benzine en 180 sterke dieselmotor. De Stelvio 2.0 AT (benzine) is er vanaf € 54.450, terwijl de Stelvio 2.2 AT (diesel) vanaf € 55.950. Deze zomer volgt de 150 pk diesel die het motorenaanbod van de Stelvio completeert.



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Alfa Romeo Stelvio met 180 pk 2.2-turbodieselmotor in combinatie met een 8-traps automatische transmissie en achterwielaandrijving. Dit is de eerste versie van de Stelvio met achterwielaandrijving. Zijn unieke mix van puur rijplezier en lage verbruiks- en emissiecijfers dankt ook deze Stelvio-versie voor een belangrijk deel aan zijn lichte bouw: met een gewicht van slechts 1.604 kg behoort hij tot de top van zijn klasse. Deze nieuwe versie is ontworpen om puristen het sportieve rijplezier van een achterwielaangedreven auto te bieden waarbij het brandstofverbruik en de CO 2 -emissie binnen de perken blijven. Over de gecombineerde rijcyclus bedragen deze 4,7 l/100 km en 124 g/km.

Het motorenaanbod van de Stelvio is verder uitgebreid met een 200 pk-versie van de 2.0-turbobenzinemotor in combinatie met een 8-traps automatische transmissie en Q4-vierwielaandrijving.

De twee nieuwe motoren vormen een aanvulling op het bestaande aanbod voor de Stelvio, dat bestaat uit de 2.0-turbobenzinemotor van 280 pk en de 2.2 JTD-turbodieselmotor van 180 pk die, evenals alle motoren, worden gecombineerd met een cardanas van koolstofvezel, een 8-traps automatische transmissie en Q4-vierwielaandrijving. Met zijn bijna magische mix van rijplezier, Italiaanse stijl en veelzijdigheid schaart hij zich niet alleen tot de beste SUV’s in zijn klasse, maar presenteert hij zich ook als een volwaardig alternatief voor een premium stationwagon.

2.2 turbodieselmotor

De 2.2 turbodieselmotor met een vermogen van 180 pk en maximum koppel van 450 Nm bij 1750 toeren behoort tot de nieuwe generatie volledig van aluminium vervaardigde viercilinders van Alfa Romeo. Het MultiJet-injectiesysteem van deze turbodiesel werkt met een inspuitdruk van 2000 bar en Injection Rate Shaping (IRS). Een innovatieve turbocompressor met variabele geometrie die elektrisch wordt bediend op basis van de input van een toerentalsensor zorgt daarbij voor een razendsnelle gasrespons in combinatie met een uitermate hoge efficiency. Het gebruik van een balansas draagt verder bij aan de verhoging van het rijcomfort. Het prestatieniveau van deze geavanceerde krachtbron is voortreffelijk: in combinatie met de achttrapsautomaat en achterwielaandrijving heeft de Stelvio 2.2 turbodiesel een topsnelheid van 210 km/h en voor de acceleratie van 0 tot 100 km/h heeft hij slechts 7,6 s nodig.

2.0 turbobenzinemotor 200 pk

De 200 pk sterke 2.0 turbobenzinemotor wordt gecombineerd met een achttrapsautomaat en Q4-vierwielaandrijving. Deze volledig van aluminium vervaardigde motor maakt gebruik van MultiAir elektrohydraulische bediening van de inlaatkleppen, een ‘twee-in-een’ turbo en directe hogedrukinspuiting met een inspuitdruk van 200 bar, wat resulteert in een uitzonderlijk felle gasrespons over het hele toerenbereik in combinatie met een verrassend bescheiden brandstofverbruik.

De Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo met een vermogen van 200 pk en een maximum koppel van 330 Nm bij 1750 toeren heeft een topsnelheid van 215 km/h en accelereert van 0 tot 100 km/h in 7,2 seconden.

De motoren van de Stelvio behoren tot een nieuwe generatie volledig van aluminium vervaardigde viercilinders die gebruikmaken van de meest geavanceerde motorentechnologie die het FCA-concern in huis heeft. De benzinemotoren worden gebouwd in het Italiaanse Termoli, de diesels in Pratola Serra. In deze state-of-the-art motorenfabrieken zijn speciale productielijnen opgezet voor de bouw van de krachtbronnen voor de Stelvio, die als eerste SUV in de ruim honderdjarige merkgeschiedenis de veelzijdigheid en het comfort van dit type auto koppelt aan de opwindende rijprestaties en typische kenmerken van een Alfa Romeo.

Tegelijk met de introductie van de twee nieuwe motoren wordt ook het aanbod aan interieuruitvoeringen uitgebreid met twee nieuwe opties voor de Stelvio Super: een luxueus interieur met bekleding van donkerbruin leder en een sportief interieur met aluminium sierelementen, zwartlederen bekleding, een met leder bekleed stuurwiel en sportstoelen met verwarming, zesvoudig elektrisch verstelbare voorkussens en zitpositiegeheugen voorin.