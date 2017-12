De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio komt in de eerste helft van 2018 naar Nederland en wordt direct de benchmark in het premium compacte SUV-segment. Bovendien is het nieuwe topmodel met z’n indrukwekkende design, prestaties en technologie de snelste productie-SUV ter wereld door een nieuw ronderecord (7 minuten en 51,7 seconden) te vestigen op de legendarische Duitse Nürburgring.

2.9 V6 Biturbo-benzinemotor en 8-traps automatische transmissie

De Stelvio Quadrifoglio is uitgerust met de exclusieve, uit aluminium opgetrokken 2.9 V6 Biturbo benzinemotor – mede-ontwikkeld door Ferrari – die een maximum vermogen van 510 pk levert bij 6.500 toeren en een maximum koppel genereert van 600 Nm tussen 2.500 en 5.000 toeren. Van 0 naar 100 km/h accelereren duurt slechts 3,8 seconden, terwijl de topsnelheid met 283 km/h best-in-class is.

Het sportieve karakter van de Stelvio Quadrifoglio komt onder meer tot uiting in de 8-traps automatische transmissie die zodanig is gekalibreerd dat het schakelen in de Race-modus niet langer duurt dan 150 milliseconde. Deze automaat van ZF is bovendien uitgerust met een lock-up koppeling om de bestuurder bij fel optrekken in een lage versnelling een ongekende sensatie van kracht te geven.

Afhankelijk van de rijmodus die met de Alfa™ DNA Pro-schakelaar is ingesteld, wordt de schakelkarakteristiek afgestemd op de gebruiksomstandigheden, ook in het stadsverkeer. In de Advanced Efficiency-rijmodus zorgen de uitrolfunctie, waarbij de transmissie wordt losgekoppeld, en de elektronische cilinderuitschakeling voor lage emissie- en verbruikswaarden.

Voor nog meer rijbeleving is de Stelvio Quadrifoglio standaard voorzien van aluminium schakelflippers die zijn bevestigd aan de stuurkolom.

Innovatieve Q4-vierwielaandrijving

Het is de eerste keer dat de 510 pk sterke 2.9 V6 Biturbo benzinemotor wordt gekoppeld aan de innovatieve Q4-vierwielaandrijving. Deze combinatie zorgt voor onverslaanbare prestaties, tractie, veiligheid en optimaal rijplezier in alle situaties. Onder normale omstandigheden stuurt het Q4-systeem 100% koppel naar de achteras. Als de achterwielen hun grip dreigen te verliezen, stuurt het systeem 50% van het koppel naar de vooras.

Het lichte en compacte Q4-vierwielaandrijfsysteem maakt gebruik van een actieve tussenbak en een voorasdifferentieel die speciaal op basis van Alfa Romeo’s technische vereisten zijn ontwikkeld op het razendsnel verwerken van hoge aandrijfkoppels. De geavanceerde actieve koppelingstechnologie van de tussenbak zorgt er daarbij voor dat de uiterst dynamische rijprestaties niet ten koste gaan van de brandstofzuinigheid. Een geïntegreerde actuator van de nieuwste generatie garandeert een hoge reactiesnelheid en een nauwkeurige koppelverdeling op basis van de gekozen instelling van de Alfa™ DNA Pro-systeem.

Aan de hand van diverse parameters bewaakt het Q4-systeem voortdurend hoe de auto reageert en hoeveel grip de wielen hebben om de koppelverdeling over de voor- en achteras te optimaliseren. Op basis van de informatie van sensoren voor de dwars- en langsversnelling, de stuurwieluitslag en het giermoment, kan het systeem een dreigend verlies aan grip herkennen. In normale omstandigheden reageert de Stelvio Quadrifoglio als een auto met achterwielaandrijving: 100% van het aandrijfkoppel wordt naar de achteras gestuurd. Maar zodra de achterwielen hun griplimiet bereiken, stuurt het systeem direct een deel van het aandrijfkoppel, dat kan oplopen tot 50%, via de tussenbak naar de voorwielen. Om de koppelverdeling zo snel mogelijk te kunnen aanpassen, werkt het systeem met een hoge mate van mechanische overslip. Dat vertaalt zich in de praktijk in een ongekende tractie en bochtenstabiliteit, beide best-in-class.

State-of-the-art technologie voor optimale handling en ongekend veel rijplezier

Alfa™ Chassis Domain Control (CDC) en Alfa™ Active Torque Vectoring

De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio is standaard uitgerust met Chassis Domain Control-technologie (CDC) en Alfa™ Active Torque Vectoring.

CDC is het brein van alle on-board elektronica en is ontwikkeld om prestaties en rijplezier te optimaliseren. CDC heeft de controle over onder meer Alfa™ DNA Pro selector, Q4-vierwielaandrijving, Alfa™ Torque Vectoring, Alfa™ Active Suspension – actieve wielophanging – en stabiliteitscontrole (ESC).

Alfa Romeo’s Torque Vectoring optimaliseert de distributie-aandrijving en accentueert het sportieve karakter. De twee koppelingen van het achterdifferentieel maken het mogelijk het koppel naar elk wiel afzonderlijk te regelen. Op deze manier wordt het overbrengen van het vermogen op de weg ook bij lage grip verbeterd. Zo kan de auto veilig en met plezier gereden worden, zonder dat het stabiliteitscontrole onnodig ingrijpt.

Alfa DNA™ Pro met Race-modus

De nieuwe Alfa DNA™ Pro-rijmodusschakelaar van de Stelvio Quadrifoglio maakt het mogelijk om de rijdynamiek van de auto af te stemmen op de door de bestuurder gekozen instelling. De bestuurder is heeft een keuze uit vier standen: ‘Dynamic’, ‘Natural’, ‘Advanced Efficiency’ (brandstofbesparende modus) en ‘Race’ (voor maximale prestaties).

Dynamic is de ideale instelling voor een dynamische rijstijl. Dit komt tot uiting in een snelle gasrespons, sportieve onderstelafstemming en hoge schakelsnelheid. In de stand Natural zijn de gasrespons en onderstelafstemming juist beheerst en gericht op comfort onder alledaagse rijomstandigheden. In de Race-modus worden alle elektronische stabiliteits- en tractieregelsystemen uitgeschakeld om maximale prestaties op het circuit mogelijk te maken. Het pure racekarakter van deze rijmodus wordt ondersteund door een sportief uitlaatgeluid. Tot slot is er de Advanced Efficiency-modus waarin het brandstofverbruik en de emissies worden beperkt door middel van cilinderuitschakeling en uitrollen met de motor uit en de transmissie losgekoppeld. Deze modus wordt ook aanbevolen voor rijsituaties met verminderde grip.

Ophangingssysteem met exclusieve AlfaLink™ technologie

Aan de voorzijde is de Stelvio Quadrifoglio uitgerust met double wishbone ophanging met semi-virtuele stuurassen die de filterende werking van oneffenheden optimaliseert en snelle accurate besturing bewerkstelligt. Voor de achteras is gekozen voor een vier-en-een-half-link systeem – gepatenteerd door Alfa Romeo – waarmee topprestaties, rijplezier en comfort zijn gegarandeerd. Bovendien biedt een elektronisch geregeld dempingssysteem de keuze aan tussen meer comfort of sportiviteit.

Alfa Active Suspension is een systeem dat wielophanging en schokbrekers continu controleert teneinde bewegingen van de carrosserie tegen te gaan. Het systeem werkt samen met CDC en Alfa DNA Pro en stemt zijn werking af op de gekozen rijmodus.

De Stelvio Quadrifoglio is qua stuurgevoel onmiskenbaar sportief met een stuurverhouding van 12:1, de meest directe in zijn klasse.

Integrated Brake System (IBS) en koolstof-keramische remschijven

Integrated Brake System (IBS) debuteerde op de Giulia en is nu ook beschikbaar op de Stelvio Quadrifoglio. Het innovatieve elektromechanische systeem is een combinatie van stabiliteitscontrole en het traditionele servo-remsysteem. Dat scheelt gewicht, verbetert de remrespons en resulteert in een zeer korte remweg. Het remsysteem van de Stelvio Quadrifoglio omvat aluminium componenten en koolstof-keramische remschijven die nóg beter presteren onder droge en natte omstandigheden (ook bij hoge temperatuur) en een gewichtsbesparing van 17 kg opleveren.

Perfecte gewichtsverdeling en ideale vermogen/gewichtsverhouding

De Stelvio Quadrifoglio is de sportiefste SUV in zijn segment. Met een rijklaar gewicht van 1.830 kg heeft de Italiaan de beste vermogen/gewichtsverhouding (3,6 kg/pk) en het beste specifieke vermogen (176 pk/l). Deze topresultaten garanderen maximaal rijplezier. Essentieel hierbij ook is de perfecte gewichtsverdeling over de twee assen en optimale vermogen/gewichtsverhouding. Eerstgenoemde is gelukt door een slimme verdeling van gewichten materialen, waarbij de zwaarste onderdelen zo centraal mogelijk zijn geplaatst. Om de meeste ideale vermogen/gewichtsverhouding te verkrijgen, zijn ultralichte materialen gebruikt, zoals koolstofvezel voor de aandrijfas, aluminium voor motor, remmen, ophanging en andere carrosserieonderdelen als portieren, motorkap en wielkasten.

Ondanks het verminderde gewicht, is de torsiestijfheid uitstekend en zijn kwaliteit, akoestisch comfort en handling – zelfs in extreme omstandigheden – gegarandeerd.

Uniek design volgt functie

De hoofdlijnen van het ontwerp van de Stelvio Quadrifoglio zijn bepaald door constructieve eisen, terwijl bij de styling en het design niet alleen esthetische redenen een rol hebben gespeeld, maar ook belangrijke factoren als aerodynamica, snelheid, kracht en wegligging. Voorbeelden hiervan zijn de ventilatieroosters in de motorkap die zijn bedoeld voor de afvoer van warme lucht uit de motorruimte, de in carrosseriekleur uitgevoerde zijskirts, de uitgebouwde wielkasten en de vier indrukwekkende uitlaten.

Het front vormt een mix van verleidelijke, vloeiende lijnen en evenwichtige verhoudingen die volop dynamiek en kracht uitstralen. De karakteristieke Alfa-grille, met de scherp geprofileerde roosters en luchtinlaten voor de intercooler aan weerszijden van het schildvormige hart, geven de auto een herkenbaar gezicht. Samen met andere specifieke elementen van deze ultrasportieve versie vormen ze een samenhangend geheel dat op een unieke manier Alfa Romeo’s kernwaarden belichaamt die kunnen worden samengevat in het begrip ‘functionele schoonheid’.

Het zijaanzicht is sensueel en atletisch, waarbij als sportieve bekroning het beroemde ‘Quadrifoglio’-klavertjevier op het voorspatscherm prijkt. Met een lengte van 470 cm, hoogte van 168 cm en breedte van 216 cm zijn de buitenafmetingen tamelijk bescheiden, wat de krachtige en dynamische uitstraling van de auto versterkt. Een soortgelijk effect hebben de uniforme lakkleur waarin nagenoeg alle carrosseriedelen zijn uitgevoerd en de uitgebouwde wielkasten, die impliceren dat de auto stevig met zijn wielen op de grond staat De twee dubbel uitgevoerde uitlaten vormen een natuurlijk sluitstuk op de sportieve lijnen van de auto. Ze leiden de blik naar de weg, net als de imposante 20-inch velgen van donkergetint lichtmetaal, die achter zijn voorzien van bredere banden dan voor (een primeur in deze klasse).

De overzichtelijke cockpit van de Stelvio Quadrifoglio plaatst de bestuurder in het middelpunt: alle essentiële bedieningselementen zijn ondergebracht op en rond het stuurwiel, dat door zijn relatief kleine omvang perfect is voor elke rijstijl. De rode startknop op het stuurwiel, de aluminium schakelflippers aan de stuurkolom en de carbon inlegpanelen in het dashboard, de middenconsole, het stuurwiel en de portierhandgrepen benadrukken het hoge prestatieniveau van de auto, terwijl de lederen dashboardbekleding afgewerkt met sierlijke accentstiksels een onmiskenbaar Italiaans gevoel voor stijl uitstralen. De met zwart leder en Alcantara® beklede stoelen zijn specifiek voor de Quadrifoglio-versie ontworpen en bieden extra steun aan het lichaam in snel genomen bochten. Ze zijn naar keuze verkrijgbaar met rode, wit-groene of donkergrijze accentstiksels. Samen met de contrasterende materialen als leder, Alcantara en carbon benadrukken deze gekleurde accentstiksels het vakmanschap en oog voor detail dat het interieur kenmerkt, waarbij de donkere bekleding van de raamstijlen en de dakhemel de puur sportieve ambiance van de Stelvio Quadrifoglio verder versterkt.

Alfa™ Connect 3D-infotainmentsysteem met Apple CarPlay en Android Auto™

Het midden van het dashboard is voorzien van het nieuwe 8,8-inch Connect infotainmentsysteem – met 3D navigatie – dat Apple Car Play en Android Auto op gebruiksvriendelijke smartphone wijze in de auto aanbiedt op het display.

De Stelvio Quadrifoglio introduceert ook enkele belangrijke noviteiten op infotainmentgebied. Zo is de snelste SUV van zijn klasse is als eerste voorbereid op Apple CarPlay, de slimme en veilige manier voor gebruik van de iPhone in de auto. CarPlay biedt de gebruiker routeaanwijzingen op basis van de actuele verkeersdoorstroming en maakt het mogelijk te bellen, tekstberichten te checken en muziek te beluisteren terwijl de aandacht op de weg gericht blijft.

De Stelvio Quadrifoglio ondersteunt ook Android Auto™, dat de Android-ervaring in de auto brengt door apps en diensten op het scherm in het dashboard te ‘projecteren’. Zo kan de bestuurder eenvoudig de informatie zoeken die hij nodig heeft en heeft hij vanachter het stuur veilig toegang tot Google Maps™ voor routeaanwijzingen en de berichten en muziek op zijn smartphone. Eenvoudige, directe interactie met de aangesloten apparaten biedt het gemak van een universeel besturingssysteem voor veilig gebruik van internet in de auto, verbeterde ergonomie en een hogere kwaliteit van leven aan boord.

Deze nieuwe technologie voor iPhone- of smartphone-integratie is geïntegreerd in het Alfa™ Connect 3D NAV-systeem met 8,8-inch scherm waarmee de Stelvio Quadrifoglio standaard is uitgerust. Ontwikkeld in samenwerking met Magneti Marelli, biedt dit innovatieve infotainmentsysteem nog een hele reeks andere geavanceerde voorzieningen en functies, waaronder een interface van de nieuwste generatie die zich onderscheidt door een perfecte wisselwerking tussen mens en machine via de Rotary Pad en het hogeresolutiescherm in het dashboard. Dankzij de optical bonding-technologie biedt dit scherm de gebruiker daarbij een voortreffelijke beeldweergave en afleesbaarheid.

In het Alfa™ Connect 3D NAV-systeem is naast een DAB digitale radio en een digitale HiFi-versterker standaard ook een navigatiesysteem met haarscherpe 3D-kaarten geïntegreerd. Dit systeem berekent razendsnel de juiste route en kan dankzij de ‘Dead Reckoning’-technologie zelfs worden gebruikt wanneer er geen GPS-signaal wordt ontvangen. Updaten van de TomTom-kaarten is mogelijk via USB en naar keuze kunnen ook rijstijlinformatie en de ingestelde Alfa™ DNA-rijmodus op het scherm worden weergegeven.

Android Auto™ en Google Maps zijn handelsmerken van Google LLC.

Quadrifoglio: een symbool van de Italiaanse passie voor de autosport sinds 1923

Constante research naar betere race-eigenschappen om de resultaten vervolgens op productiemodellen te kunnen toepassen: dat is in het kort de filosofie die ten grondslag ligt aan de Quadrifoglio, het legendarische symbool dat sinds 1923 Alfa Romeo’s raceauto’s en later ook sportieve topmodellen siert.

De eerste Alfa Romeo waarop de Quadrifoglio verscheen, was de RL waarmee Ugo Sivocci in 1923 zegevierde in de 15e editie van de Targa Florio, de eerste van Alfa Romeo’s tien zeges in deze legendarische wegrace op Sicilië. Hetzelfde geluksembleem was ook geschilderd op de P2 van Gastone Brilli-Peri, waarmee deze in 1925 op het circuit van Monza het allereerste wereldkampioenschap in de autosport won en voor Alfa Romeo de eerste van in totaal vijf WK-constructeurstitels veroverde. In de late jaren twintig werd het Quadrifoglio-embleem gebruikt om op de circuits onderscheid te kunnen maken tussen de bolides van Alfa Romeo zelf en die van de ‘Scuderia Ferrari’, waarop het steigerend paard als embleem was afgebeeld.

In 1950 en 1951 behaalden Giuseppe ‘Nino’ Farina en Juan Manuel Fangio met hun Alfa Romeo 158 en 159, de legendarische ‘Alfetta’s’, de eindoverwinning in de eerste twee Formule 1-wereldkampioenschappen. In de jaren zestig verscheen de Quadrifoglio vervolgens op de af-fabriek raceklaar geleverde versie van de Giulia, de TI Super. Daarna kreeg het gezelschap van de blauwe driehoek van Autodelta op legendarische auto’s als de GTA en Tipo 33 en op de 33 TT 12 en 33 SC 12, waarmee Alfa Romeo in 1975 en 1977 felbevochten wereldtitels behaalde.

Na een tijdelijke terugkeer in de Formule 1 in de jaren 80, was Alfa Romeo in de jaren 90 in de toerwagenracerij herhaaldelijk succesvol met de GTV6 2.5 en behaalde het met 155 V6 Ti in 1993 een klinkende eindoverwinning in de DTM. Van 1998 tot 2004 boekte de 156 Superturismo een lange reeks overwinningen.

Sinds de jaren 70 wordt het Quadrifoglio-embleem ook gebruikt als onderscheidingsteken op enkele van Alfa Romeo’s snelste seriemodellen. Bij auto’s als de Giulia Sprint GT Veloce en de 1750 GT Veloce bleef dit nog beperkt tot het aanbrengen van het bekende klavertjevier op de carrosserie, maar vanaf de jaren tachtig werd de aanduiding Quadrifoglio ook in de officiële benaming opgenomen van modellen als de 33 Quadrifoglio Verde en 164 Quadrifoglio Verde.

In 2014 maakte het legendarische klavertjevier een comeback met de Mito en Giulietta Quadrifoglio: twee topmodellen die zich op grond van hun sportieve prestaties plaatsen in de lange traditie van het symbool, maar met hun zuinige en schone karakter en hun alledaags gebruiksgemak ook een nieuwe dimensie aan de betekenis ervan toevoegen. En nu zijn er de Giulia en Stelvio Quadrifoglio als trotse nieuwe vaandeldragers van de Quadrifoglio-traditie. Met hun uitzonderlijke prestatieniveau, superieure rijeigenschappen, perfecte gewichts/pk-verhouding, exclusieve exterieur- en interieurdetails en niet te vergeten hun imponerende uitlaatgeluid vormen ze de voorhoede van een nieuwe generatie Alfa Romeo’s die de Quadrifoglio-legende in de toekomst zullen laten voortleven.

De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio komt in de eerste helft van 2018 naar Nederland en is er vanaf € 127.750.

