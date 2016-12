Alleen met de Kerst? Wat een luxe!

Het cliché wil dat als men de Kerst zonder partner doorbrengt dat als triest, misschien zelfs zielig, geldt. Het is een cliché dat wij hier willen ontkrachten. Wie zegt dat het triest is om de feestdagen alleen door te brengen? Het oude liedje van de ‘Christmas Blues’ is inmiddels een afgezaagd, bijna irritant refrein geworden. Waarom is het toch zo dat je voor sommige gelegenheid altijd met een wederhelft op de proppen moet komen?



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Films, televisie, kranten en tijdschriften helpen in ieder geval niet. Als je daarop afgaat, dan is iedere persoon die deze feestperiode zonder partner aan zijn zijde doorbrengt, te betreuren. En dus…

Lezen we overal nuttige adviezen en troostende of opbeurende artikelen over hoe je deze periode kunt overleven ‘zonder al te veel emotionele schade en zonder je al te eenzaam te voelen’ of ook over hoe je kunt voorkomen dat je volgend jaar nog steeds in dezelfde situatie zit. En wij blijven het herhalen: maar wie zegt dat het niet leuk is als single de feestdagen door te brengen?

De status van het single-zijn kan juist zoveel leuke mogelijkheden bieden, ook en vooral tijdens de laatste maand van het jaar. Mogelijkheden waar de ‘gelukkigen’, namelijk zij die een vrouw aan hun zij hebben, alleen maar van kunnen dromen (en let op, als je ervan droomt, verberg dan die gelukzalige glimlach voor haar, wil je een ‘waar denk je aan, schat?’ voorkomen.

Geloof je ons niet? We hebben een paar voorbeelden voor je (misschien brengen ze je op een idee…)

FLIRT FLIRT FLIRT!

Juist de feestdagen bieden zoveel spannende mogelijkheden. Er is altijd wel iets te doen. Het regent uitnodigingen en de sociale gelegenheden zijn aan de orde van de dag. Het zijn goede gelegenheden voor singles (en er zijn veel singles, het zijn echt geen zeldzame exemplaren) om vrouwen te leren kennen, om afspraakjes te maken, om te waarderen en te beoordelen. Sommige vrouwen (misschien velen) zullen eendagsvlinders blijven, anderen laten een gelukkige herinnering achter, sommigen komen positief uit de bus, anderen negatief. Je kunt op je gemak meerdere (vele) vrouwen leren kennen. Zonder schuldgevoelens en zonder de angst om ontdekt te worden. Terwijl de ‘niet-singles’ er vaak alleen maar van kunnen dromen… Of een groot risico moeten nemen.

GEEN PARTY’S OF MENSEN WAAR JE GEEN ZIN IN HEBT

Hoe vaak moeten de niet-singles, de gelukkigen met vrouw aan hun zij, niet accepteren dat ze bepaalde mensen, vrienden van haar, haar familie, moeten zien, ook al hebben ze daar geen zin in? 60 procent? 75 procent? Het ligt eraan. Single-zijn tijdens de feestdagen betekent dat je vrij bent om te gaan en staan waar je wilt, en om te zien wie je wilt. Het betekent dat je de vrijheid hebt om cadeaus te geven aan wie je wilt, alleen aan diegenen die je graag pleziert, en om te vergeten wie je wilt… Je hebt in ieder geval niet de verplichting om die vintage zilveren dekschaal aan die onuitstaanbare moeder van haar cadeau te doen…

EEN HOGER BUDGET OM JEZELF TE VERWENNEN EN JEZELF EEN MOOI CADEAU TE DOEN

We hebben het over het geld dat je anders zou hebben besteed aan die vintage dekschaal, en nog veel meer cadeaus voor mensen die… Ach… Je hebt het vast wel begrepen.

EEN IDEE OM JEZELF MEE TE VERWENNEN? MISSCHIEN EEN LEUK REISJE

Het is waar dat veel vakantiebestemmingen in deze periode vaak overvol zijn, maar singles hebben meestal minder problemen om op het laatste moment nog te boeken. Per slot van rekening neemt één persoon minder plek in dan twee… En eenmaal aan de andere kant van de wereld, kun je er met volle teugen van genieten!

ME ME ME ME TIME!

Gelegenheid genoeg om te feesten, om nieuwe mensen te leren kennen, om je te vermaken, om de bloemetjes buiten te zetten… Dat is waar. Maar je hebt ook de gelegenheid om eens heerlijk rustig thuis bij te komen van je drukke leventje. Om je eens helemaal aan je hobby’s en interessen te wijden terwijl de andere mensen van hot naar her rennen, van de ene sociale verplichting naar de andere. En de allergrootste luxe? Dat je je tijd helemaal aan jezelf kunt wijden.

ADVERSUS