De allernieuwste haartrends voor 2018. Deze haartrends moét je kennen!

De Milan Fashion Week is voorbij. Op de catwalks showden de herencollecties voor winter 2018 2019. Adversus ging backstage. Natuurlijk vroegen we de topkappers die we daar ontmoetten naar de allernieuwste haartrends voor 2018.

De allernieuwste haartrends voor 2018: langer haar

Top hair stylist Neil Moodie vertelde ons dat de trends voor het nieuwe seizoen richting langer haar gaan. Inderdaad zagen we tijdens deze Fashion Week opvallend veel modellen met schouderlang of zelfs heel lang haar.

‘Maar de belangrijkste trend is vooral‘, verzekerde Moodie ons, ‘dat de heren steeds meer de textuur van hun haar respecteren en die zelfs accentueren.‘ We hebben dat de afgelopen seizoenen al gezien met krullend haar. Voorheen knipten veel mannen hun krullen weg maar tegenwoordig laat je krullend haar gewoon lekker krullen. ‘Let op‘, zegt Moodie, ‘dit betekent niet dat je niets meer aan je haar doet. Er moet natuurlijk wel een goed model in zitten. Maar wie krul heeft, gaat dit seizoen voor krul. Heb je slag, dan doe je daar iets mee. En heb je sluik haar, dan draag je het steil. Zo gemakkelijk is dat.’

Véél volume!

De Italiaanse hair stylist Elia Piatto bevestigt dat we de textuur van ons haar steeds meer gaan respecteren. ‘Volume is het komende seizoen ook helemaal een trend’, voegt hij eraan toe. ‘Heb je een enorme haardos, ga er dan voor!‘ We zijn op het moment van dit interview backstage bij Represent en Piatto wijst naar een model met vrij lang haar als voorbeeld. ‘Die jongen daar heeft vrij lang haar waar heel veel volume in zit. Dit wordt de trend. Voor deze show hebben we zijn haar zelfs wat moeten indammen. Het was té groot, maar natuurlijk hangt dit af van wat de modeontwerper wil.‘ De foto van het model in kwestie vind je hieronder.

De Bieber/Barrett coupe

Verder ziet Piatto dat er een trend aan zit te komen die – als je ‘m zou willen terugvoeren op een bepaald moment in de tijd – is geïnspireerd door de jaren ’90. Deze trend vertaalt zich in korte zijkanten en een korte achterkant, zoals we dat al jaren zien, en een superlange bovenkant. Langer nog dan voorheen.

‘Justin Bieber‘, zegt Piatto, ‘zit al in deze richting. Het is een trend die ik heel in de verte zie aankomen, de trend is nog heel klein, maar volgens mij gaat dit het wel worden. Kijk ook naar de laatste reclamecampagne van Paco Rabanne. Model Jordan Barrett heeft ook zo’n coupe die helemaal goed is. Volgens mij gaan we dit soort haar de komende tijd zien.‘

De Oasis 3.0 coupe

‘Maar er is nog veel meer gaande‘, vervolgt Piatto. ‘Kijk naar die jongen daar‘ (Piatto wijst naar een model met krullend haar en een korte pony – zie de foto hieronder). ‘Ik zou deze trend een soort Oasis 3.0 willen noemen. Ook dat soort haarstijlen gaan we het komende seizoen zien.‘

Inspiratie genoeg, zouden we zo zeggen!

