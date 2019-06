Alpine A110S: nieuwste versie van lichtgewicht sportauto

Met een intens sportief karakter en prikkelende designdetails is de Alpine A110S het nieuwe topmodel in het Alpine-gamma, dat verder bestaat uit de A110 Pure en A110 Légende. De lichtgewicht A110S onderscheidt zich met zijn grote vermogen, op sportiviteit gerichte onderstel en subtiele designelementen.

De A110S reageert alert op de input van de bestuurder en biedt uitstekende stabiliteit op hoge snelheid. De vormgeving van zowel exterieur als interieur is smaakvol en de toepassing van hoogwaardige materialen, zoals koolstofvezel en de Dinamica-interieurbekleding, versterken de sportieve uitstraling van de Alpine A110S.

De A110S is een echte Alpine, met twee zitplaatsen, een middenmotor met een vermogen van 215 kW (292 pk) en een gewicht van slechts 1.114 kilogram en een nieuwe topsnelheid van 260 km/uur. Bij elke snelheid staat de Alpine A110S garant voor rijplezier, desondanks biedt hij ook comfort voor dagelijks gebruik. De A110S is trouw aan de principes van Alpine: hij is licht, compact en biedt mede dankzij zijn wendbaarheid uitstekende prestaties op de weg. Tegelijk is het een vriendelijke, gemakkelijk te rijden sportauto.

Sébastien Erphelin, de Managing Director van Alpine, vertelt: ‘De A110S biedt een intense, voor Alpine typerende rijsensatie. Al bij de start van het Alpine-project was het onze bedoeling om de A110 in diverse uitvoeringen op de markt te brengen, met elk zijn eigen karakter qua wegligging en vermogen. Net als de andere versies is ook de A110S aangenaam in het dagelijkse gebruik. De A110S biedt iedere bestuurder rijplezier, ongeacht zijn of haar rijcapaciteiten.’

De Alpine A110S is te reserveren via de Alpine centres Soestdijk en Hengelo, levering start aan het einde van 2019. Prijzen worden later bekend gemaakt.

Design en interieur

Met specifieke designelementen onderscheidt de A110S zich van de andere versies

Matte carrosseriekleur Gris Tonnerre is exclusief voor Alpine 110S

Koolstofvezel dak is optioneel leverbaar

Dinamica-interieurbekleding accentueert sportieve karakter van de 110S

Met specifieke designelementen onderscheidt de A110S zich duidelijk van de andere versies. Nieuwe accenten op de carrosserie, zoals de gestileerde vlag op de C-stijlen in koolstofvezel en oranje, de in zwart uitgevoerde Alpine-letters op de achterzijde, oranje remklauwen en speciaal aan de 110S voorbehouden donkere ‘GT Race’-wielen benadrukken het sportieve karakter van de A110S. Deze versie oogt gefocust met zijn verlaagde wielophanging en de optionele, matte carrosseriekleur Gris Tonnerre – exclusief voor de A110S – accentueert de sportiviteit van de A110S.

In het interieur heeft het blauwe stiksel van de andere versies plaats gemaakt voor oranje stikwerk. De fraaie zwarte Dinamica-bekleding van hemel, zonnekleppen en deurpanelen geven ook het interieur van de nieuwe A110S een compromisloos sportieve uitstraling. De stoelen, eveneens voorzien van Dinamica, zijn van het merk Sabelt en wegen slechts 13,1 kilogram per stuk. De rand van het stuurwiel is met leder en Dinamica bekleed en voorzien van een oranje markering van de rechtuitstand en afgewerkt met oranje stiksel. De pedalen en voetensteunen zijn vervaardigd uit aluminium en ook het interieur is voorzien van emblemen van een gestileerde vlag in koolstofvezel en oranje, net als die op de C-stijlen.

Kopers van de A110S kunnen hun auto laten uitrusten met een glanzend koolstofvezel dak. Dit benadrukt het sportieve karakter van de auto en verlaagt het gewicht van de auto met 1,9 kilogram. Andere opties zijn gesmede lichtmetalen Fuchs-wielen en koolstofvezel afwerking van de Sabelt-stoelen. Tot de standaarduitrusting behoren een Focal-audiosysteem, Alpine Telemetrics en parkeersensoren voor en achter.

Antony Villain, Design Director van Alpine, vertelt: ‘Het verfijnde en op sportiviteit gerichte karakter van de A110S komt tot uiting in de nieuwe designelementen. De vlagemblemen in koolstofvezel en contrasterend oranje geven het karakter van de A110S weer: aan de ene kant de toewijding aan de lichtgewicht constructie en aan de andere kant de zinderende rijsensatie die de auto biedt. De Dinamica-interieurbekleding heeft een technische uitstraling die perfect past bij het karakter van de A110S. In combinatie met het contrasterende oranje stiksel geeft de Dinamica-bekleding het interieur een verfijnde, hoogwaardige atmosfeer.’

Onderstel

Vering en stabilisatorstangen afgestemd op ultieme wegligging en wendbaarheid

Verlaagd onderstel voor zo laag mogelijk zwaartepunt

Bredere banden met specifieke samenstelling en constructie

Van de afstelling van de wielophanging tot de kalibratie van de stabiliteitscontrole, en van de wielgeometrie tot de constructie van de banden: het onderstel van de Alpine A110S is ontwikkeld voor een intense rijsensatie.

De lichtgewicht carrosseriestructuur van de A110S is gelijk aan die van de andere versies van de A110. De unieke configuratie van het onderstel geeft de A110S zijn kenmerkende eigen karakter. De nieuwe schroefveren zijn 50% stijver en de schokdempers zijn daarop aangepast. De stabilisatorstangen – hol, om gewicht te besparen – zijn zelfs 100% stijver dan die van de andere versies van de Alpine A110.

De geringere bodemvrijheid – 4 mm minder dan die van de andere versies – verlaagt het zwaartepunt van de auto. Dat zorgt voor optimale stabiliteit bij hoge snelheden en directe reacties op stuurbewegingen. De aanslagrubbers van de vering zijn aangepast voor optimale beheersing van de carrosseriebewegingen. Het op sportiviteit gefocuste onderstel zorgt voor optimale dynamiek en een perfecte wegligging.

Nieuwe wielen en Michelin Pilot Sport 4-banden (215 mm breed voor en 245 mm achter) met een speciale constructie en samenstelling geven de A110S uitstekende mechanische grip. De nieuwe banden en de talloze aanpassingen aan het onderstel zorgen ervoor dat de A110S een dynamisch eigen karakter heeft – en dat is ook voelbaar voor de bestuurder.

In samenhang daarmee is ook de elektronische stabiliteitscontrole aangepast, vooral in de Track-modus, voor de ultieme precisie en stabiliteit. Het systeem kan overigens volledig worden uitgeschakeld.

Standaard is de A110S uitgerust met krachtige Brembo-remklauwen en hybride remschijven met een diameter van 320 mm, die op de andere versies van de A110 optioneel leverbaar zijn.

Jean-Pascal Dauce, chief engineer van Alpine, vertelt: ‘Eerdere versies van de A110 waren meer in de geest van de originele A110 uit de jaren zeventig afgesteld. Net als de klassieke A110 is ook de moderne A110 een speelse auto die veel rijplezier biedt. De nieuwe A110S heeft echter een heel ander karakter. Met zijn specifieke onderstelafstelling is de A110S veel meer op sportiviteit gericht. Zijn stabiliteit op hoge snelheid en zijn precieze wegligging zijn heel belangrijke kenmerken van de A110S. En hoewel rondetijden nooit een prioriteit zijn voor onze straatauto’s, is de A110S beslist sneller dan de andere versies van de A110. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat de A110S een comfortabele en dagelijks bruikbare auto is. Dit zou geen echte Alpine zijn als hij te stug geveerd en gedempt was voor dagelijks gebruik. Bovendien vereist hij geen hoogstaande rijvaardigheid van de bestuurder om veel rijplezier te bieden. Net als onze andere modellen is ook de A110S een auto waarvan bestuurders van elk niveau kunnen genieten.’

Aandrijflijn

1,8-liter turbomotor met 215 kW (292 pk) vermogen

Intense en krachtige vermogensafgifte

Nog gunstigere verhouding tussen gewicht en vermogen

Met een 29 kW (40 pk) hoger vermogen dan de andere versies van de A110 is de A110S de snelste en krachtigste versie van het gamma. De karaktervolle 1,8-liter viercilindermotor is gebleven, maar de turbodruk is met 0,4 bar verhoogd om meer vermogen te leveren.

Het maximumvermogen van 215 kW (292 pk) is beschikbaar bij 6.400 t.p.m., zo’n 400 t.p.m. meer dan het toerental waar de andere versies hun maximumvermogen leveren. Het maximumkoppel bedraagt 320 Nm en is beschikbaar van 2.000 tot 6.400 t.p.m. – wat 1.400 toeren hoger is dan met de motor met 185 kW (252 pk). Daardoor is de A110S niet alleen sterker, maar levert hij het vermogen ook op een nog spectaculairdere manier. Het vermogen gaat via een Getrag-zevenversnellingsbak met dubbele koppeling naar de achterwielen. Een op het remsysteem gebaseerd e-differentieel zorgt dat de A110S zeer snel en efficiënt uit bochten accelereert, met slechts minimale wielspin.

Het hogere vermogen betekent dat de A110S een nog gunstigere verhouding tussen gewicht en vermogen en heeft van 3,8 kg per pk ten opzichte van 4,3 kg/pk voor de andere versies van de A110. De Alpine A110S sprint vanuit stilstand naar 100 km/uur in 4,4 seconden.

Jean-Pascal Dauce zegt: ‘Het doel was om het karakter van de motor en de vermogensafgifte te intensiveren. De A110S kenmerkt zich door zijn stabiliteit op hoge snelheid en zijn wendbaarheid. Het was belangrijk om die dynamische kenmerken ook in de aandrijflijn te laten terugkomen. Vooral tussen 5.000 en 7.000 t.p.m. is de motor zeer krachtig. Hij blijft trekken, zelfs bij dergelijke hoge toerentallen en dat stimuleert je om in elke versnelling helemaal door te trekken.’

Technische gegevens

Alpine A110S

Brandstof Benzine

Motortype 1,8-liter viercilinder turbomotor, 16 kleppen

Maximumvermogen 215 kW (292 pk) @ 6.400 t.p.m.

Maximumkoppel 320 Nm tussen 2.000 en 6.400 t.p.m.

Voertuigarchitectuur middenmotor, achterwielaandrijving

Versnellingsbak 7-traps DCT, natte plaatkoppeling

Leeggewicht (DIN) 1.114 kg

Verhouding gewicht-vermogen 3,8 kg/pk (262 pk/ton)

Afmetingen 4.180 x 1.798 x 1.248mm (l x b x h)

Wielbasis 2.419 mm

Spoorbreedte voor 1.556 mm

Spoorbreedte achter 1.553 mm

Wielophanging dubbele wieldraagarmen voor en achter

Remmen voor vaste remklauwen met 4 zuigers, schijven 320 mm

Remmen achter zwevende remklauw met enkele zuiger, schijven 320 mm

Luchtweerstandscoëfficient Cd 0,32

Frontaal oppervlak A = 1,94 m², Cd*A = 0,621

Brandstoftank 45 liter

Inhoud bagageruimte voor 96 liter

Inhoud bagageruimte achter 100 liter

Wielen en banden 215/40 R18 (voor), 245/40 R18 (achter)

Topsnelheid 260 km/uur

Acceleratie 0-100kph 4,4 seconden

Brandstofverbruik n.n.b. in afwachting van homologatie

Emissies n.n.b. in afwachting van homologatie