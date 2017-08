Als afvallen niet meer lukt

Alles ging zo goed. Je zag jezelf al op het strand in perfecte lichamelijke vorm met een strak lijf en gebeeldhouwde spieren. Maar dan opeens, na de eerste moedgevende resultaten, lijkt je lichaam stil te staan. De naald van de weegschaal blokkeert ondanks al je inspanningen.

Het kan gebeuren. Sterker nog, het moest gebeuren. Want ons lichaam is een machine die volgens bepaalde regels werkt. En die regels zijn niet zo eenvoudig en rechtlijnig als wij wel zouden willen. En zo kan het je overkomen dat je dieet en trainingen in de sportschool op een gegeven moment geen vruchten meer afwerpen. Juist nu je zo goed bezig was, lijkt je lichaam te blokkeren, ook al blijven we netjes ons dieet volgen en doen we elke keer weer ons uiterste best in de sportschool.

Maar misschien leggen we juist hiermee de vinger op de zere plek: het probleem zit ‘m in de continuïteit, in het niet aanpassen van je dieet en je trainingen. Alles is aan verandering onderhevig, ook ons metabolisme. Als het bij een bepaald lichaamsgewicht op een bepaalde manier functioneerde, dan functioneert het op een andere manier bij een ander lichaamsgewicht. Nadat je de eerste kilo’s kwijt bent geraakt, heeft je metabolisme de neiging om trager te gaan werken en minder calorieën dan voorheen te verbranden. Wat betekent dat in de praktijk? Dat je geen resultaten meer boekt. Dat is dus het punt.

Wat doe je als je met deze situatie te maken krijgt? Hier een paar praktische adviezen om je lichaam weer in beweging te krijgen als het, zonder enige aanwijsbare reden, niet meer verder lijkt te willen afvallen.

1) Breng verandering in je trainingsschema aan. Draai het om. Als het eerst goed werkte om veel aerobics en weinig gewichten te doen, doe dan nu het tegenovergestelde. Ga voor meer gewichten en minder aerobics. En viceversa natuurlijk.

2) Neem je dieet onder de loep. Misschien eet je toch nog iets teveel, ook al eet je op dezelfde manier als drie maanden geleden en heeft dat gewerkt. Probeer, zonder te overdrijven, de porties nog een klein beetje terug te brengen. Vaak is een klein beetje al genoeg om je lichaam weer op gang te krijgen.

3) Integreer je dieet met proteïne drankjes. Als je nooit proteïne in poedervorm hebt genuttigd, probeer ze dan eens op te nemen in je dieet. Nuttig ze één of ook twee keer per dag en kijk hoe je lichaam daarop reageert. Een proteïnerijk dieet vertaalt zich vaak in een sneller metabolisme.

Verder is het vooral ook belangrijk om geduld te hebben. Als je het idee hebt dat je maar langzaam resultaten boekt, bedenk dan dat de resultaten die je progressief en langzaam in de tijd hebt bereikt, zich vaak gemakkelijker laten vasthouden. Het geheim van vooruitgang en resultaten ligt in ieder geval in veranderingen, veranderingen en nog eens veranderingen.

