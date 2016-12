Wat als je geen tijd hebt om te trainen?

We hebben verschillende mails ontvangen van lezers die vanwege hun werk of de familiesituatie, of gewoon vanwege tijdgebrek niet aan regelmatig trainen in de sportschool toekomen. De vraag is dan altijd heel simpel en direct: wat kan ik doen om toch in vorm te blijven? Of moet ik mij er maar in berusten dat er niets aan te doen is?



Ons antwoord, even direct en eerlijk, zal velen niet gelukkig maken: er is niet zo bijzonder veel aan te doen. je zult je er, voor een deel althans, in moeten berusten dat je zonder trainen nooit zo’n strak lichaam zult krijgen als de buurman die je elke avond op zijn racefiets ziet zitten. want gerichte lichaamsbeweging, in de sportschool, in het zwembad of thuis (het maakt niet uit waar je bent als je maar beweegt) is nu eenmaal fundamenteel voor de ontwikkeling van je spieren en voor de vetverbranding. Kortom, lichaamsbeweging is fundamenteel voor een goede vorm.

Maar er is natuurlijk altijd wel iets aan te doen, ook al is er niets – we blijven het herhalen – dat regelmatig en gericht trainen kan vervangen. Maar goed, wat kun je wel doen? ons advies is tweezijdig: let op je voeding en beweeg zoveel mogelijk.

Let op je voeding

Voeding is een aspect dat nog altijd wordt ondergewaardeerd. Misschien uit luiheid (geen tijd!) Of omdat kennis op dit vlak ontbreekt. Toch zul je, als je niet regelmatig kunt trainen en desondanks in vorm wilt blijven, iets meer over voeding moeten weten: over calorieën en de verschillende soorten voedingsmiddelen. Als je veel zit, is het gemakkelijker om vet op te slaan (en mannen weten maar al te goed waar dat gaat zitten: vooral rond het middel en op de borst). Het is daarom van belang om, als je een ‘zittend leven’ hebt, niet meer te eten dan – laten we zeggen – je nodig hebt.

Enkele gemakkelijke vuistregels:

Vermijd voedingsmiddelen waar je dik van wordt. Voorbeelden: volle melk, vette kazen, vet vlees, boter.

Let op je porties, want ook van grote porties mager voedsel kun je dik worden!

Let verder ook op de consumptie van alcohol (let vooral op met dranken met een hoog alcoholpercentage) en drink zo min mogelijk bier (een notoire dikmaker).

Lichaamsbeweging

Lichaamsbeweging is en blijft belangrijk. Ook al ben je niet in de mogelijkheid om de sportschool te bezoeken, er zijn altijd wel dingen die je kunt doen.

Buikspieren kun je gemakkelijk thuis trainen, 10 minuten per dag, ’s morgens voordat je naar je werk gaat of ’s avonds voor het slapen gaan. Je hebt er geen machines of andere dingen voor nodig.

Wie de ruimte heeft en zich de uitgave kan veroorloven, kan erover denken om een loopband of hometrainer aan te schaffen (je bespaart immers op je sportschoolabonnement). 20 minuten per dag – tijdens het nieuws kijken bijvoorbeeld – kunnen al wonderen doen.

Probeer zoveel mogelijk te lopen: maak een wandeling op het strand of in de bossen tijdens het weekend, een wandeling naar je werk of naar het station door de weeks. En neem altijd de trap in plaats van de lift (als je tenminste niet naar de 40ste verdieping hoeft). Houd tijdens het lopen een stevig ritme aan.

Meer hebben we niet voor je. Regelmatig sporten blijft nu eenmaal het antwoord op de vraag: wat kan ik doen om in vorm te blijven? Bovenstaande adviezen zullen dus geen schwarzenegger van je maken (maar misschien wil je dat niet eens) maar je kunt er wel zeker van zijn dat je na enkele weken al verbeteringen kunt zien als je ze daadwerkelijk opvolgt.

Adversus