Als zij de relatie wil ‘formaliseren’ in een huwelijk … en jij bij de enkele gedachte het al benauwd krijgt.

Voordat we op dit onderwerp ingaan even een opmerking vooraf die speciaal voor onze lezeressen (steeds meer vrouwen lezen ADVERSUS en we zijn daar trots op) bedoeld is. Dames, wacht nog even met je met protestmail. We weten heus wel dat niet alle vrouwen ernaar streven om hun relatie zo snel mogelijk om te zetten in een huwelijk. Integendeel. Maar ze zijn er wel. Met man en macht proberen ze hun tegenstribbelende partner over de streep te krijgen. En juist voor deze ‘mannen’ hebben we dit artikel geschreven.

Het is een beetje cliché, we geven het toe, maar wat veel vastberaden vrouwen (nog steeds) willen is een ring aan de vinger. Het is een cliché dat maar altijd vaak wordt bevestigd door de feiten. Je leert een meisje kennen, je vindt haar leuk, zij vindt jou leuk. Jullie gaan steeds vaker uit en uiteindelijk ligt het voor de hand dat jullie gaan samenwonen.

Dan komen de eerste signalen. Haar moeder geeft steeds vaker te kennen dat ze graag zou zien dat jullie relatie ‘stabieler’ zou zijn, om het zo maar te zeggen. Haar vader laat zich er maar niet over uit, om conflicten met zijn vrouw te voormijden. En jouw ouders… ook zij zouden jullie graag in het huwelijksbootje zien stappen. ‘Ze is een lief kind en komt uit een goede familie.’ En jouw vriendin? Ook zou voelt er wel iets voor.

Al haar vriendinnen zijn al getrouwd. Ze heeft hun bruiloften, waarvoor ze steevast werd uitgenodigd, allemaal bijgewoond. En nu zou zij op haar beurt haar vriendinnen wel eens willen uitnodigen (en zou ze zelf wel eens in het middelpunt van de belangstelling willen staan). Er verandert toch verder niets als je trouwt, toch? Als je dan toch samen bent, waarom zou je je relatie dan niet formaliseren met een huwelijk?

Tja. Verandert er echt niets?

We gaan maar niet op dit heikel onderwerp in. Jullie zullen daar zelf zo wel jullie mening over hebben. Wat we wel voor je hebben is een kleine ‘handleiding voor noodgevallen’. Een lijstje met adviezen dat je kan helpen als je in de situatie zoals hierboven beschreven verzeild raakt (en vroeg of laat gebeurt het!) en je niet weet wat je ermee moet. Bedenktijd vragen, is de eerste stap. Om na te denken over deze belangrijke beslissing. Of om een uitvluchtweg te vinden. In ieder geval zou je nooit iets tegen je zin moeten doen, en dat geldt al helemaal voor trouwen.

1. Zeg niet ronduit ‘nee’. Laat blijken dat je haar (voorstel) niet openlijk afwijst, ook al ben je niet enthousiast. Maar zeg niet al te overduidelijk ‘nee’. Dat kan wel eens de tegengestelde uitwerking hebben. Een ‘misschien’ levert je (misschien) wat bedenktijd op, terwijl een ‘nee’ je meteen voor moeilijke en definitieve keuzes zal stellen.

2. Neem je tijd, zoals gezegd. Gebruik daarvoor argumenten waar niet over te discussiëren valt. vertel haar dat je niet voorbereid bent op zo’n grote en belangrijke stap. Of tenminste, probeer haar dat aan haar verstand te brengen.

3. Zorg ervoor dat ze het niet persoonlijk opvat. Niets tegen jouw vriendin, integendeel. Laat haar weten dat je enorm veel van haar houdt (misschien wel té veel om haar te trouwen). Maar geef haar wel eerlijk te kennen dat het er nu niet het moment voor is…

4. Maak haar vader tot bondgenoot. Van haar moeder zul je geen steun krijgen… Vergeet dat maar, maar van haar vader misschien wel. Hij zat jaren geleden vast en zeker in hetzelfde schuitje en zou wel eens een goede bondgenoot op ‘vijandig’ terrein kunnen zijn.

5. Als ze je met je schouders tegen de muur zet, kom dan met een alternatief. Een mooie vakantie met het geld dat je anders voor de bruiloft zou hebben uitgegeven (en reken het maar dat het veel geld is), zou de gemoederen een beetje kunnen bedaren. tot de volgende aanval… maar dan zie je wel weer.

6. Blijf in deze periode uit de buurt van vrienden die proberen je ervan te overtuigen dat het huwelijk de beste oplossing is. Als het echte vrienden zijn respecteren ze je ideeën. En als ze je ideeën en levensfilosofie niet respecteren… zijn het geen echte vrienden en heeft het ook niet veel zin om ze nog te zien.

Good luck!

ADVERSUS