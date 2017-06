Als vrouwelijke schoonheid en kunst elkaar ontmoeten. Azusa Higa over haar schilderwerk, en over wat vrouwen mooi maakt

Als je niet alleen maar mooi bent, als je het kunst-DNA in iedere chromosoom gegraveerd hebt staan, als je sterk het gevoel hebt dat je jezelf wel moet uitdrukken via beelden, via kunst, dan zit er maar één ding op: het schilderspenseel oppakken. En dat deed Azusa Higa, Japans model, en getalenteerd beeldend kunstenaar.

Ik ontmoette Azusa een paar keer in mijn leven, op plekken die duizenden kilometers uit elkaar liggen. Azusa is een wereldreiziger, ik ben een wereldreiziger (maar niets vergeleken bij Azusa). Af en toe kruisen onze paden zich en als dat zo is, plannen we een shoot. Zo heb ik meerdere malen met Azusa gewerkt. En haar kennende, zat de nieuwe ontwikkeling in haar carrière er al aan te komen, op een of andere manier.

Wat me altijd al opviel aan Azusa is de manier waarop ze uiting geeft aan haar gevoelens in de korte artikelen die ze regelmatig op haar blogs schrijft. Ik zie haar als een soort moderne poet. Toen ik hoorde dat ze nu ook – en met succes – een andere artistieke vorm van expressie (schilderen) aan het exploreren is, verbaasde mij dat niet.

Ik wilde er meer over weten en vroeg Azusa hoe ze tot deze nieuwe stap in haar carrière is gekomen. Zo ontstond het idee om haar nu eens niet als cover model aan jullie te presenteren – Azusa schittert in de meest bekende mannentijdschriften – maar als beeldend kunstenaar.

Hoe ben je met schilderen begonnen?

Mijn vader is schilder (hij werkt voornamelijk met olieverf) en dus teken ik al van kinds af aan. Misschien zit het in mijn DNA…

Wat is schilderen voor jou?

Ik schilder vanuit mijn inspiratie/beelden – ik volg mijn hart. Voor mij is schilderen meer een soort meditatie.

Wat inspireert je?

Mensen, natuur, muziek, films. En ik kan genieten van vrouwelijke schoonheid en dus probeer ik altijd om die te vangen in gebaren, bewegingen…

Klik op de beelden hieronder om de galerij te bekijken

Welke kunstenaars hebben je geïnspireerd en inspireren je nog steeds het meest?

Mark Rothko (ik zat uren voor zijn schilderijen in de Tate Modern… het was fantastisch), Henri Matisse (ik ben dol op zijn museum in Zuid-Frankrijk, ik ben er al 3 of 4 keer geweest), Joan Mirò, Maira Kalman.

Hoe schilder je? Werk je met een model, een spiegel, of gebruik je je fantasie en creativiteit?

Meestal gebruik ik mijn fantasie, maar ik werk ook wel met modellen. Maar ik ben wel heel kieskeurig! Lol

Hoe beïnvloedt het feit dat je model bent je manier van schilderen?

Ik heb heel lang als model gewerkt en ik heb het altijd heel leuk gevonden om voor de camera te poseren dus ik weet heel goed wat een mooie hoek of pose is. Daar heb ik absoluut heel veel aan in mijn werk. Maar nu ben ik er meer in geïnteresseerd om achter de camera te staan. Ik wil nu fotograferen en schilderen, en op dit aspect focussen. Niet alleen maar modellenwerk doen.

Wat probeer je via je schilderkunst uit te drukken?

De schoonheid van de natuur, liefde, spiritualiteit, en ik probeer er de delicate intriges die de vrouw eigen zijn erin te leggen, haar zachtheid, haar fragiliteit, en haar kracht.

Wat maakt een vrouw in jouw ogen mooi, aantrekkelijk, sexy?

Er is niets zeldzamer en mooier dan een vrouw die compleet zichzelf is; die in haar perfecte imperfectie geheel op haar gemak is. Voor mij is dat de ware essentie van schoonheid. En een mooi HART is ook heel belangrijk. Mijn moeder zei me altijd dat een mooi gezicht zal vervagen, dat een mooi lichaam zal verdwijnen, maar dat een mooie ziel voor altijd blijft. Ik ben het volkomen met haar eens.

Waar ga je ons nog meer mee verrassen?

Hmmm… wacht maar af.

Waar kunnen we je schilderwerk zien, en kopen? Wordt het wereldwijd bezorgd?

Je kunt de art shop op mijn website www.azusahiga.com checken. Er wordt wereldwijd bezorgd. Je kunt me ook mailen voor meer informatie: enquiries@azusahiga.com.

Alessio Cristianini