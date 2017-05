Als je dit weet, ben je heel wat zekerder van je prestaties in bed

Mannen hebben het niet gemakkelijk als het op seks aankomt. Ze denken dat ze aan allerlei maatstaven moeten voldoen. Het woord ‘presteren’ in de titel van dit schrijven, spreekt op zich al boekdelen. Zo is er nog steeds het item van de ‘afmetingen’. En verder zijn er nieuwe problemen aan de horizon. Maar als je weet wat vrouwen nu eigenlijk echt van ons verwachten, dan zou je wel eens opgelucht kunnen ademhalen.



Afmetingen. Does size matter?

Laten we er meteen korte metten mee maken. Afmetingen doen er niet toe. Het is puur een ‘probleem’ – als we het zo mogen noemen – van de man zelf. Vanuit lichamelijk oogpunt is het voor vrouwen niet belangrijk dat de afmetingen ‘aanzienlijk’ zijn. Dit wordt meteen duidelijk als je weet dat de meeste vrouwen een clitoraal – en niet vaginaal – orgasme ervaren. Een niet al te grote dimensie laat zich tijdens de penetratie bovendien gemakkelijker ‘manoeuvreren’ wat extra stimulerend kan zijn.

Verder is de vrouwelijke seksualiteit veel minder ‘genitaal’ dan je zou denken. Genegenheid en sensualiteit spelen een grote rol en komen vaak zelfs vòòr de seksualiteit zelf. Voor veel vrouwen is de penetratie op zich niet zo belangrijk als mannen wel denken. Ze hechten veel meer aan momenten van intimiteit en genegenheid. Een intense omhelzing, een paar goed gekozen woorden, strelingen in op de juiste plaats, een lange emotionele kus.

Een nieuw ‘probleem’. Is zij bevredigd?

Hebben we net een beetje alle stress rond de afmetingen onder controle, dient zich een ‘nieuw’ probleem aan. Steeds meer mannen maken zorgen dat zij niet in staat zijn om hun partner te bevredigen. Op zich is het natuurlijk heel galant om aan haar te denken, maar het is niet de bedoeling dat de gedachten rond haar genot obsessief worden.

Door je uitsluitend te concentreren op haar reacties lukt het je niet goed om je op je eigen gevoelens en sensaties te concentreren en daardoor luister je niet meer naar jezelf. Je verliest als het ware het contact met jouw seksualiteit. Het resultaat is dat het een soort mechanische actie wordt en dat kan op den duur heel frustrerend werken.

Wat verwachten vrouwen vandaag de dag eigenlijk van ons?

Meer nog dan een partner, zien vrouwen graag een ‘soort’ vriend aan hun zijde. Een vriend in de zin van een persoon die ze begrijpt, naar ze luistert en ze in een zekere zin ook aanvoelt. Voor vrouwen is het heel belangrijk dat ze weten dat ze ‘aanwezig’ zijn in de wereld van de ander. Er moet een mentale klik zijn, meer nog dan een lichamelijke connectie. Natuurlijk vormen een goed uiterlijk en een zekere mate van savoir-faire in bed een plus voor veel (maar lang niet alle) vrouwen, maar meer nog tellen intuïtie, empathie, creativiteit en goede communicatieve eigenschappen. Kortom, het komt vooral op je persoonlijkheid aan.

