Als zij zich niet mooi meer (voor je) maakt

Laten we dit keer eens een mail als uitgangpunt voor ons artikel nemen. Een mail als aanknopingspunt om eens dieper op een onderwerp in te gaan dat ons misschien vaker na aan het hart ligt dan je zou denken. We hebben meerdere mails over dit onderwerp ontvangen maar deze mail was wel heel direct in de omschrijving van het probleem:

‘We zijn nu zo’n drie jaar samen. Ik ben 26, zij is 23. Toen ik haar leerde kennen, was ze echt heel mooi. Slank figuurtje, strak lijf, lang haar, altijd goed gekleed. Ik viel direct op haar en heb hemel en aarde moeten bewegen om haar te veroveren. En het is gelukt! Maar nu lijkt het wel of ik ben een andere persoon ga. Sinds we samen zijn, is ze steeds dikker geworden (ze weegt nu 10 kilo meer). Haar lange haar heeft ze afgeknipt. Het is nu korter dan dat van mij (!) En ze kleedt zich zo ongeveer als haar moeder (slecht). Ik ben altijd al gevoelig voor mooie vrouwen geweest, en (mede) daarom viel ik juist op haar. Maar nu herken ik haar bijna niet meer. Het aantrekkelijke is er wel een beetje af…’

Tja… Je wordt verliefd op een meisje dat helemaal aan je droombeeld beantwoordt (laten we er niet omheen draaien, uiterlijk is belangrijk, ook al wordt vaak gezegd van niet) en als je haar eenmaal tot de jouwe hebt gemaakt, zie je haar schoonheid voor je eigen ogen vergaan…

Waarom? Er zijn honderden, duizenden antwoorden en redenen voor. Feit is dat veel meisjes de neiging hebben om ‘zich te laten gaan’ als ze overtuigd zijn dat ze de man van hun leven hebben gevonden.

Maar waarom toch? Eerst breng je me het hoofd op hol en dan word je een lelijke kopie van je moeder? (Iemand had het me al eens gezegd: als je wilt weten hoe ze er later uit zal zien, kijk dan naar haar moeder – soms is het maar beter om sommige adviezen ter harte te nemen). Maar waarom? Tja… wij hebben er al iets over gezegd, maar als jullie er ideeën over hebben, dan horen we het graag!

Maar nu even praktisch. Over het waarom hebben we het gehad, maar wat kun je eraan doen? Hier is een korter en concreter antwoord op te geven. Hieronder vind je een aantal praktische adviezen, maar zoals altijd zijn jullie weer vrij om de lijst verder aan te vullen met ideeën en tips die nuttig kunnen zijn voor al die mannen die deze situatie bekend voorkomt.

Doen

Zeg het haar. Zeg haar dat ze niet meer lijkt op het meisje waar je verliefd op werd. Dat je het fijn zou vinden als ze weer, zoals vroeger, meer aandacht aan haar uiterlijk zou besteden. Soms is een directe opmerking (zonder dat je haar beledigt natuurlijk) de beste oplossing.

Vind je het vervelend of is het je stijl niet om haar op de feiten te wijzen, probeer het dan op een andere manier aan haar verstand te brengen. Zeg haar bijvoorbeeld dat je het leuk zou vinden als ze haar haar weer liet groeien, of doe haar een leuke jurk of broek cadeau (misschien een maatje kleiner dan de maat die ze nu heeft – misschien valt het kwartje).

Laat het haar heel subtiel weten als je een meisje ziet dat er volgens jou bijzonder goed uitziet. Zet haar op scherp. Stimuleer haar vrouwelijke instinct om met andere vrouwen te wedijveren. Een beetje competitiezin kan geen kwaad.

Niet doen

Accepteer het niet zomaar. Als zij geen aandacht meer aan haar uiterlijk besteedt en zich niet mooi meer (voor je) maakt, zoek dan naar een oplossing. Vroeg of laat breekt het je op als je de dingen zijn beloop laat gaan…

Verwaarloos je eigen uiterlijk niet. Denk niet. Oké, zij laat zich gaan, dan gooi ik ook de remmen los. Als je een trouwe lezer van ADVERSUS bent, weet je hoe belangrijk het is dat je jezelf verzorgt. Het is belangrijk voor jezelf, voor je werk, om je goed en zeker van jezelf te voelen, in elke situatie, waar dan ook.

Geef het niet zonder slag of stoot op. Doet ze alsof ze je stille hints niet begrijpt of toont ze maar weinig interesse, houd dan vol. Soms is er gewoon wat meer voor nodig om een mechanisme in gang te zetten, zeker als het een lange tijd heeft stilgestaan.

En als de situatie niet verbetert? De beslissing is aan jullie, enkel en alleen aan jullie. Alleen jij bent in staat om je relatie en alle – positieve en negatieve – aspecten daarvan te beoordelen, en om beslissingen te nemen. Waar het om gaat is, zoals met alle dingen in het leven, dat je de dingen niet zomaar zonder meer accepteert, maar dat je het heft in eigen handen neemt. Dat je de regisseur van je eigen leven bent, en niet de acteur.

ADVERSUS