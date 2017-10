Anastasia Eltsova. De nieuwe Kate Moss?

Anastasia Eltsova is ons nieuwe covermodel. Dit snoepje komt uit Rusland en is fulltime model. Wij fotografeerden Anastasia in Milaan waar ze vertegenwoordigd wordt door het modellenbureau The Lab Models http://www.thelabmodels.com.

Anastasia is een bijzonder meisje. Ze is 19 jaar, reist in haar eentje de hele wereld rond (en ze kan haar eigen boontjes doppen, reken maar). Ze heeft een opleiding als ballerina en studeert aan de universiteit. Dit meisje heeft brains, een slank lichaam en een snoetje dat herinnert aan Kate Moss in haar jonge jaren.

Op deze foto’s zie je Anastasia in items uit de modecollecties van Sfizio en Beatrice B. en draagt ze hooggehakte schoenen van Baldinini.

Het nam wat tijd in beslag om in de schoenen met vele bandjes te komen maar Anastasia gaf het niet op want ze vond ze té gek (later ontdekten we dat dit model een schoenentic heeft!).

Maar genoeg over Anastasia. Bekijk de foto’s en video en lees het interview hieronder.

Hoe heet je en waar kom je vandaan?

Ik heet Anastasia Eltsova en mijn modellenbureau is The Lab Models.

Waar kom je vandaan?

Ik kom uit Rusland, maar woon nu in Polen (waar ze studeert, ndr)

Hoe is het leven in je home town?

Heel anders. Compleet anders dan het leven dat ik als model leid. Ik reis alleen in de zomermaanden, want studeren vergt veel tijd. Ik studeer Engels en economie.

Hoe ben je als model begonnen?

Ik ben in mijn home town begonnen, een klein stadje in Rusland, hier ver vandaan. Mijn vrienden vonden dat ik moest proberen om foto’s te laten maken en dat was mijn eerste stap richting een professionele carrière.

Wat zijn je hobby’s?

Ik heb 12 jaar klassiek ballet gedaan en dat is mijn grootste hobby. Ik houd nog steeds heel veel van dansen, vooral verschillende hiphop genres. Ik vind dansen fantastisch.

Naar wat voor muziek luister je?

Deep house. Eerst ging ik meer voor rock muziek, maar nu vind ik deep house relaxter. En soms houd ik ook van jazz, als ik thuis ben, na het werk…

Wat vind je mooi aan je lichaam?

Mijn lippen als ik ’s morgens wakker word. Dan zijn ze vol en mooi… Ik vind mijn lippen mooi!

Hoge hakken of platte schoenen?

Hoge hakken. Ik ben gek op hoge hakken. Ik heb enorm veel schoenen. Als het op mode aankomt, houd ik van Louis Vuitton, maar ook van Zara. Het is misschien geen goede kwaliteit, maar daarom laat de kleding zich wel gemakkelijk dragen. Ik heb aan een wit truitje en een broek al genoeg.

Hoe kleed je je?

Dat hangt ervan af. Als ik als model moet werken, draag ik een zwart T-shirt, een spijkerbroek of een gewone broek. Het hangt ervan af. Naar de universiteit waar ik een doodnormale studente ben, draag ik heel normale dingen. Niemand kan zich indenken dat ik model ben.