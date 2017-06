Arrisa Tipluy – ADVERSUS Covermodel

Met Arrisa was het liefde op het eerste gezicht, om het zo maar te zeggen. We zagen meteen dat Arrisa het in zich had om een super ADVERSUS cover model te worden. Ze is lang, in perfecte vorm (ze traint iedere dag en dat is te zien!) en een klein beetje verlegen maar dat verdwijnt zodra je een camera op haar richt.

En dat moesten we hebben want dit keer zochten we een model voor foto’s én video. Onze eerste modellenvideo is een feit, met in de hoofdrol Arrisa!

Drie woorden die jou omschrijven?

Lief, sexy en intelligent (en dat ‘sexy’ moet serieus genomen worden, heren! – noot van de redactie)

Wat vind je mooi aan je lichaam?

Ik ben best heel tevreden met mijn lichaam, maar als je wilt weten wat ik het mooist eraan vind dan kies ik voor mijn borsten.

Vertel eens wat meer over jezelf…

Waar moet ik beginnen :-)? Ik doe mijn werk met plezier (marketing en reclame) en heb veel goede vrienden. Ik ben trots op wat ik ben en wat ik doe.

Maar je zult toch vast wel een slechte karaktereigenschap hebben? Een naar – maar menselijk – trekje? Een charmant foutje?

Ik heb de neiging om wat pessimistisch te zijn. Is dat slecht genoeg? 🙂

Wat zijn je hobby’s?

Ik houd van yoga, naar de bioscoop gaan en alles wat met mode te maken heeft.

Naar wat voor muziek luister je?

Ik houd van House. En verder Hip hop, R&B en af en toe Electro.

Een slechte gewoonte?

Mmmm…. als ik met vrienden ga stappen, gebeurt het wel dat ik meer drink dan normaal. De dag daarna moet ik er zwaar voor boeten!

Wat vinden mannen mooi aan je?

Wat een moeilijke vraag… misschien mijn lichaam, mijn lange haar?

Helemaal mee eens 🙂 Hoe laat jij een man weten dat je ‘m leuk vindt?

Ik kijk naar hem totdat hij daar erg in krijgt… Als ik zijn aandacht heb, glimlach ik naar hem en dan doe ik weer mijn eigen dingen. Gewoonlijk… werkt het! 🙂

Platte schoenen of hoge hakken?

Absoluut hoge hakken.

Katoenen ondergoed of kant?

Nogmaals de ‘sexy’ versie: lingerie in kant!

Wat valt er nog aan toe te voegen? Arrisa is alle opzichten een ADVERSUS cover model. Bekijk de foto’s maar eens, maar geniet vooral van de video.

Alessio