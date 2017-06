Azusa Higa – ADVERSUS COVER MODEL

Azusa Higa is ons nieuwe cover model. En wat voor cover model! Zo’n model kom je niet elke dag tegen. De opdrachten die Azusa Higa in haar leven in de wacht heeft gesleept zijn niet te tellen en van hoge kwaliteit. Ze schitterende op covers als FHM, Maxim, Metropolis Magazine, Mars Magazine in Japan, waar ze vandaan komt, in Singapore, in Maleisië, in Indonesië. Haar curriculum is indrukwekkend, net zoals zijzelf.

En nu is Azusa Higa het nieuwe cover model van ADVERSUS. Het was een hele ervaring om met Azusa te werken. Ze is superprofessioneel (we hadden niet anders verwacht), welbespraakt, rustig en vriendelijk. Onthoud haar naam want je zult ongetwijfeld meer van haar gaan horen (en zien!), want Azusa heeft besloten dat ze een deel van haar tijd in Europa wil doorbrengen en haar carrière bij ons verder wil uitbouwen. We weten zeker dat ze hierin zal slagen. Daar bestaat geen twijfel over! Alessio

Waar kom je vandaan?

Ik kom uit Okinawa, een eiland in het zuiden van Japan.

Waar woon je nu? Waar breng je de meeste tijd door?

Ik woon in Tokyo en Europa (Holland en Milaan) dus ik verdeel mijn tijd over het Oosten en het Westen.

Kun je ons wat ‘nummers’ geven? Hoe lang ben je, wat zijn je maten…?

Ik ben 1.62m lang, mijn bh-maat is 80D, mijn kledingmaat is small

Wat zijn je persoonlijke interesses en hobby’s? Hoe ziet je doorsnee dag eruit?

Ik houd van wijn en ga naar een wijnschool om sommelier te worden. En ik studeer psychologie. Dat is heel interessant. Dan kan ik beter met mannen spelen!

Een typische Azusa-dag? Hmmm… Die ziet er eigenlijk heel eenvoudig uit. Ik sta meestal vroeg op, ga naar de gym en yoga, lunch in een café, ga naar school, lees boeken, kijk films en drink goede wijn. Ik ben niet zo’n party girl. Ik ben liever thuis om ‘s avonds lekker te relaxen.

Ben je een shopping addict? Wat koop je voor jezelf als je gaat shoppen?

Nee, ik ben helemaal geen shopping addict! Ik houd helemaal niet van shoppen. Ik kijk liever naar een voetbalwedstrijd. Ik ben een grote fan van Inter Milan. Ik denk dat ik meer mannelijke interesses heb. Ik ben helemaal niet zo ‘girly’.

Hoe en wanneer ben je een glamour model geworden? Kun je je eerste shoot herinneren?

Ja, ik herinner die eerste shoot. Een vriend stuurde mijn foto naar een bureau en zo ben ik begonnen. Voor die tijd had ik nooit gedacht dat ik model zou worden en ik had ook nooit gedacht dat ik er leuk uitzag of sexy was omdat mijn familie mij dat nooit verteld had. Mijn familie is een beetje streng. Als kind ging ik elke zondagmorgen naar de kerk en ik moest balletdansen, piano en viool spelen en op schoolzwemmen en al die dingen. Ik was zo’n lief meisje 🙂

Wat is je sterkste punt, het mooiste volgens jou aan je lichaam?

Mmmm… dat is moeilijk te zeggen. Misschien mijn ogen.

Wat mankeert er volgens jou nog aan je carrière? Welke opdracht zou je graag doen?

Ik heb bijna alles gedaan wat ik wilde doen, maar op dit moment ben ik heel geïnteresseerd in videoclips zoals muzikale video’s en commercials. Het zou echt fantastisch zijn als ik die kans zou krijgen.

Wat zijn je professionele plannen. Wat doe je op dit moment en wat wil je in de toekomst doen?

Op dit moment doe ik zoveel dingen. Ik doe modellenwerk maar ik werk ook aan andere carrières zoals mijn studie. Ik heb het erg druk. Ik ben te ambitieus.

Hoe belangrijk zijn (in percentages) de volgende factoren voor de carrière van een model: A) uiterlijk B) karakter C) geluk hebben?

Wow, dat is moeilijk om in percentages uit te drukken. Iedereen zegt dat je look het belangrijkst is en ik ben het daarmee eens. Maar ik vind karakter en geluk hebben ook belangrijk.

Heb je modellen-vijanden? En als je die hebt – geen namen alsjeblieft – kun je ons dan vertellen wat er gebeurd is… 🙂 ?

Nee, ik heb geen vijanden. Ik denk dat ikzelf mijn grootste vijand ben. Soms ben ik opeens totaal onzeker, soms ben ik depressief, het is zo moeilijk om met mezelf om te gaan.

Laten we het eens over je beauty geheimen hebben. Als je je tas nu open doet, welke beauty en make-up producten vind je daar dan?

Gewoonlijk maak ik me niet op, dat is alleen voor het modellenwerk (ik zei al dat ik geen ‘girly girl’ ben). Maar ik heb altijd een Chanel Lipstick en een Lancôme Lipgloss en parfum bij me.

Hoe denk je over plastische chirurgie? Iets om te vermijden of juist heel nuttig…

Als het hem/haar gelukkig kan maken, dan zie ik er geen probleem in! Je moet er alleen niet aan verslaafd raken, dat is eng.

Laten we het eens over mannen hebben en samen het profiel van je ideale man samenstellen

Leeftijd (minimum en maximum)

Leeftijd doet er helemaal niet toe

Lengte (minimum en maximum)

Sorry, maar ik houd van lange mannen, 1.80-1.90m

Body type (slank, gespierd of misschien wel lekker stevig…)

Ik houd niet van te gespierd, te dik of mager. De juiste balans vind ik, denk ik, het belangrijkst.

Haarkleur en ogen:

maakt niet uit! Maar ik houd wel van het mediterrane type.

Geld en sociale status: van extreem welvarend tot ‘eigendomloos’…

Mmm… een beetje geld kan geen natuurlijk geen kwaad maar ik houd van mannen met macht. Maar ook hier geldt weer dat het om de juiste balans gaat. Het gaat niet alleen om geld en sociale status.

Welke signalen geef je aan een man als je wilt dat hij de eerste stap zet?

Ik ben heel direct dus ik zal hem persoonlijk zeggen: ‘Ik wil met je uit.’. No such a game.

Hoe kleed je je als je sexy wilt zijn?

Ik draag een klassieke zwarte jurk die niet al te veel laat zien, alleen een klein beetje!

Wat voor soort ondergoed draag je? Sexy of comfortabel…

SEXY natuurlijk! Ik houd van Europese merken, vooral van Agent Provocateur uit Engeland, en ‘Obsessive lingerie’ uit Polen en ook van het Franse merk Aubade. Ik zou heel graag modellenwerk voor dit soort merken doen maar op dit moment gebruiken ze geen Aziatische modellen omdat er niet veel markt in Azië voor is.

Hoe belangrijk is seks in jouw leven?

HEEL BELANGRIJK! Mensen zeggen altijd dat ik sexy ben. Ik denk dat is omdat seks voor mij belangrijk is.

Zou je je ook aangetrokken kunnen voelen tot een andere vrouw? En zo ja, hoe moet ze er dan uitzien? Hoe moet ze zijn?

Mmmmm…. dat is geheim!

Als je een relatie hebt, kijk je dan niet meer naar andere mannen?

Nee, dan kijk ik niet meer naar andere mannen. Als ik van iemand houd, dan ben ik niet in anderen geïnteresseerd.

Azusa Higa website: http://www.modelmayhem.com/madonnalily

Azusa Higa’s Official contact: ah@azusahiga.com

Alessio Cristianini | ADVERSUS