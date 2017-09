Azusa Higa. Ons nieuwe (bloedmooie en sexy!) cover model komt uit Japan

Elke keer als ik met Azusa Higa werk (‘werken’ is een groot word) is ze mooier dan ooit. En elke keer als ik haar ontmoet heeft ze onverwachte nieuwtjes over haar leven. Azusa Higa is, naast haar modellencarrière, steeds drukker met haar nieuwe carrière als beeldend kunstenaar. Ze kan heel goed schilderen. Ze is heel getalenteerd, durf ik te zeggen (lees meer over Azusa’s aquarellen). Tijdens onze laatste ontmoeting in Holland – we hebben elkaar al in alle windhoeken van de wereld ontmoet – hadden we weer heel veel te bespreken. (Adversus covermodellen? Klik hier!)

Over haar modellenwerk, over haar reizen maar vooral ook over haar schilderwerk. En natuurlijk ook over heel veel andere, min of meer privé dingen, waarvan je (een deel) terugvindt in het interview hieronder. Al pratende, maakten we foto’s en een video J Want uiteindelijk willen jullie toch ook wat zien (en niet alleen maar horen) van deze schitterende Japanse!

Azusa Higa video



Azusa, dit is derde keer dat we samen shooten (we hebben zelfs een heel sexy short video gemaakt) en iedere keer als we elkaar zien heb je iets nieuws in je leven. Je bent een artiest, een schilderes, en ook nog eens heel getalenteerd. Wanneer heb je besloten om je aan de schilderkunst te wijden en waarom?

Azusa Higa: Het was super om je weer te zien en om weer samen te shooten. Uhmm… ik weet niet precies wanneer ik met schilderen ben begonnen. Ik ben al vanaf kleins af aan geïnteresseerd in kunst. Ik houd ervan om dingen te doen waar ik passie voor voel. Passie is heel belangrijk in mijn leven.

Wat zijn je favoriete onderwerpen?

Azusa Higa: Vrouwen, schoonheid, natuur.

Ik zie een beetje Azusa in al je schilderwerk. Wat ik eigenlijk bedoel is dat ik in de vrouwen die je portretteert vaak iets terugzie dat me aan jou herinnert. Jouw ogen, jouw mond, jouw haar. Ben ik het die overal Azusa ziet of stop je echt iets van jezelf in je schilderwerk?

Azusa Higa: Ja, zo ijdel ben ik wel… of niet? Hahahaha, nee… om eerlijk te zijn denk ik nooit aan mezelf als ik schilder maar veel mensen zeggen hetzelfde… dus misschien heb je gelijk! Lol

Wanneer schilder je? Wat is het moment van de dag waarop je gewoonlijk geïnspireerd bent?

Azusa Higa: Elk moment. Ik kan niet zeggen wanneer, dus ik heb altijd een potlood en een klein schetsboek bij me.

Tijdens onze shoot ‘analyseerde’ je mij op basis van astrologische kennis en mijn sterrenbeeld… Het was nogal ‘scary’ om te horen wat je allemaal niet over me wist te vertellen. Waar komt je interesse in astrologie en al die kennis vandaan en waar heb je al deze dingen geleerd?

Azusa Higa: Sorry om te horen dat je het ‘scary’ vond! Ik ben altijd heel erg bezig met psychologie en dus studeerde ik psychologie aan de universiteit en las ik er veel boeken over (nogmaals, ik ben gedreven door mijn passie en nieuwsgierigheid). Persoonlijk geloof ik echt dat astrologie veel zegt over veel mensen maar het is natuurlijk niet alles. Hoe mensen opgroeien, hun relatie met hun familie / vrienden, hun jeugd, dit zijn allemaal dingen die een grote invloed op onze leven en persoonlijkheid hebben. Ik beoordeel mensen dus niet op basis van hun sterrenbeeld maar ik vind het leuk om mensen te observeren en te analyseren op basis van hun acties, hun sterrenbeeld en andere dingen… alles door elkaar.

Laten we het eens over mannen hebben. Is er een bepaald type waar je voor valt? In dat geval willen de lezers vast graag weten: wat is het type man dat jouw hoofd op hol brengt?

Azusa Higa: Ik val eigenlijk niet op een bepaald type man, maar ik houd van slimme (ook straat-slim) en intelligente mannen. Mannen met een six-pack en een macho-air interesseren me helemaal niet. Ze zijn net als die meisjes die alleen maar geïnteresseerd zijn in hun uiterlijk (borsten en billen), zucht… Ik ga voor persoonlijkheid. Uiterlijk is slechts een bonus. Ik kan en wil niet eens daten met een man als hij niet intelligent is en geen interessante kijk op het leven heeft.

Wat doe je als je een man leuk vindt? Hoe laat je het hem weten?

Azusa Higa: Uhmmm…. normaal gesproken doe ik niets… lol… want ik wil natuurlijk zijn, mezelf zijn, en ik tekst of bel niet veel (ik heb een telefoonfobie, dus ik antwoord mijn telefoon niet, ook niet als de man die ik echt leuk vindt me belt, lol) dus het is nogal moeilijk om hem mijn gevoelens te laten weten… Maar ik zal hem wel in een heel eenvoudige en nonchalante manier zeggen ‘Ik vind je leuk’.

We hebben het over je schilderwerk gehad wat geen hobby is maar een echte passie. Maar wat zijn je hobby’s? Wat doe je in je vrije tijd (als je die überhaupt hebt)?

Azusa Higa: reizen, fotograferen, boxen, boeken lezen. En ik verzamel LP’s (langspeelplaten).

LP’s? Ik loop wel eens langs tweedehandswinkels en dan vraag ik mezelf altijd wie er – in de 21ste eeuw – nu nog langspeelplaten koopt. Azusa Higa dus… J Hoe ben je begonnen met het verzamelen van LP’s? En waarom?

Azusa Higa: hahahaha yeah… Een supercoole vriend heeft mij zoveel over muziek geleerd dat het vooral vanwege zijn invloed is.

Wat doe je met die LP’s? Zet je de muziek over op je mobieltje of mp3 player of luister je thuis naar je langspeelplaten op een traditionele 20ste eeuwse platenspeler?

Azusa Higa: Ik zet ze niet over, maar luister er vooral thuis naar… perfect om te relaxen.

Wat voor soort LP’s koop je? Welk muziekgenre?

Azusa Higa: Ik houd van klassiek, opera, jazz, en jaren ’60 en ’70 muziek zoals The Beach Boys, Simon & Garfunkel, The Rolling Stones, Billy Joel… enzovoorts… omdat mijn ouders van dit soort muziek hielden. Ik luisterde er als klein meisje dus altijd naar. Ik houd ook van John Mayer, Sade…

Wat zijn je top 3 nummers? Zonder welke drie nummers kun je niet leven…?

Azusa Higa: Woow, dat is moeilijk kiezen. Qua klassiekers houd ik erg van ‘Canon in D’. Dat is echt mijn favoriet. Qua opera zou ik ‘O mio babbina caro’ kiezen, en als het op de jaren ’60-’80 aankomt… Teveel! Ik kan niet kiezen!

Dank voor je tijd. Tot de volgende keer, waar dan ook 😉

Azusa Higa: Waar dan ook in de wereld ;)!

Voor het interview in het Engels klik hier

