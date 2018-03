Baard broeinest van bacteriën

Blij met je nieuwe baard, dan hebben we mogelijk slecht nieuws voor je. We hopen je vreugde niet te temperen J Maar lees eerst even verder voordat je naar het scheermesje grijpt.

Laten we direct met de deur in huis vallen. De baard, zo blijkt uit een recente studie van de faculteit biologie van de Aston Universiteit in Engeland is een broeinest van bacteriën, wel 20.000 om precies te zijn. Dit resultaat komt naar voren uit een onderzoek van voornoemde universiteit naar de hygiëne van chirurgische mondmaskers.

De wetenschappers wilden nagaan of de chirurgische kapjes de bacteriën van het gezicht van de chirurgen tegenhielden en of er bij baarddragers meer bacteriën aanwezig waren. De onderzoekers vertelden de Daily Mail dat gebleken is dat het aantal bacteriën op het gezicht van baarddragers aanmerkelijk groter is dan bij onbebaarde mannen en vrouwen. Zoals gezegd, 20.000 in aantal. (Niet duidelijk is hoeveel bacteriën er gewoonlijk bij mannen zonder baard of vrouwen op het gezicht rond krioelen, maar dat terzijde).

De conclusies die experts aan dit resultaat verbinden lopen echter uiteen. Carol Walker van het Birmingham Tricology Center vindt – zo vertelde ze aan de Daily Mail – deze uitkomst alarmerend. Volgens haar zouden bebaarde mannen sneller huidinfecties kunnen krijgen en zouden bacteriën die zich in de baard nestelen, zoals stafylokokken bij verkoudheid, gemakkelijker aan anderen worden overdragen. Bovendien zouden veel mannen hun baard vaak aanraken (iedereen kent het gebaar van gedachteloos over de baard strijken), waardoor de bacteriën richting mond kunnen worden gebracht.

Hugh Pennington, professor-emeritus in de bacteriologie aan de Universiteit van Aberdeen neemt het minder zwaar op. Volgens hem zijn er aan de baard geen bijzondere gezondheidsrisico’s verbonden. De bacteriën zijn immers dezelfde als die van de huid.

Walker, echter, legt uit dat de haren van de baard vaak de neiging hebben om te krullen waardoor vuil gemakkelijk wordt vastgehouden. Sommige mensen zouden huidinfecties hebben opgelopen tengevolge van de opgehoopte bacteriën in de baard. En bij verkoudheid met een loopneus zou het neusvocht gemakkelijk in het baardhaar terecht kunnen komen en kunnen de bacteriën op hun beurt weer gemakkelijk aan anderen overgedragen worden…

De discussie over de mogelijke risico’s van baarden is dus nog open en het is wachten op meer specifieke onderzoeken (over de aanzienlijk grotere hoeveelheid bacteriën op het gezicht van bebaarde mannen wordt niet getwist). Trek in de tussentijd je eigen conclusies.

Wij zijn benieuwd hoe jullie erover denken. Ook de dames zijn van harte welkom om deel te nemen aan de discussie.

