De baard-sjaal van Moncler Gamme Bleu. Cool of uncool?

Modeontwerper Thom Browne heeft voor sommige mensen misschien wat al teveel fantasie. De Amerikaanse modeontwerper kan het niet nalaten om met de mode te spelen. Sinds hij in 2009 het artistieke roer van Moncler Gamme Bleu overnam, zijn de collecties van dit klassieke Italiaanse sportswear merk, op z’n zachtst uitgedrukt, bijzonder. (Voor wie het merk niet kent: Moncler staat bekend om de zogenaamde ‘down jackets’, gewatteerde jacks die optimaal tegen de kou beschermen en onder fashionista’s heel populair zijn.)

Brownes eerste Moncler Gamme Bleu Fashion Show in 2009 was ronduit legendarisch. De catwalk was een steile kunstmatig skipiste, voor de show opgezet in een Milanees museum, en het effect was grandioos. Het is een wonder dat de modellen er zonder gebroken benen vanaf kwamen.

Sindsdien heeft Thom Browne zijn publiek elke keer weer weten te verrassen met de entourages voor de Moncler Gamme Bleu shows maar ook met zijn collecties.

De collectie voor winter 2017 2018 staat in het teken van alpinisme en de hele collectie is letterlijk van top tot teen behangen met dikke klimmerstouwen. Maar het was een modeaccessoire – wij noemen ‘m de ‘baard-sjaal’ – die werkelijk alles sloeg.

Een blik op de foto’s hieronder en je begrijpt wat we bedoelen. De modellen op de besneeuwde catwalk droegen sjaals in (hopelijk nep)bont in de vorm van een baard! Het effect was behoorlijk hilarisch. Browne koos voor uitvoeringen in donkerbruin én grijs (een witte goedheiligman baard ontbreekt). Het is niet duidelijk of deze baard-sjaal puur voor de show was of dat het accessoire ook te koop is.

Nu de hipster ‘dood’ is, doet Browne ‘m weer herrijzen. Cool of uncool? Zeg jij het maar.

