Backstage bij de modeshows. Leer de modellen (beter) kennen!

Neem een kijkje backstage bij de modeshows in Milaan met deze exclusieve backstage video. Leer de modellen van de catwalks beter kennen!

Op de catwalk zie je modellen, professionele mannequins; achter de schermen ontmoet je de meisjes die de show gaan lopen. Daar krijg je niet alleen een idee van hun schoonheid maar ook van hun karakter. Er zijn modellen die stug en onaardig op de camera reageren maar er zijn er ook die plezier in hun werk hebben en meewerken zodat je met leuk materiaal thuiskomt.

Wij van ADVERSUS gingen backstage tijdens de modeshow van Maryling in Milaan en filmden het gebeuren kort voor en tijdens de show. De modellen waren in een goed humeur en we maakten er iets moois van.

Bekijk onze exclusieve backstage video en vang een glimp op van een wereld die maar voor weinigen toegankelijk is.