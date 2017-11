Backstage bij Plein Sport. Sportievelingen met een sexy urban touch

Op de catwalk: go-go dansers en boksers (en modellen natuurlijk). Backstage: coole jongelui – jongens en meisjes – in sportswear met een urban touch. Het is de tweede keer dat Plein Sport, de sportswear lijn van Philipp Plein, showt en wij van ADVERSUS gingen backstage.

‘Active sportswear‘, zo omschrijft Philipp Plein himself de Plein Sport collectie. Het is een coole, maar tegelijkertijd functionele collectie. Je kunt erin sporten maar je kunt er ook mee over straat, je dagelijkse dingen doen, en dan wel met een coole look. Deze nieuwe collectie van Plein Sport is trendy, sportief en dynamisch.

De jongens en meisjes backstage – allemaal stuk voor stuk veel gevraagde modellen – dragen jogging broeken, hoodies, leggings, sportschoenen, strakke sportbeha’s en sportieve tops (alleen de dames natuurlijk), stoere jacks met tijgerprints, wielrennersbroekjes, bodywarmers… Kortom, alles wat je gewoonlijk in de sportschool voorbij ziet komen, maar dan duizend maal sexyer en stoerder.

De tijger is de leidraad. Tijgerkoppen komen terug op sweaters en tijgermotieven sieren de onderkant van vele items in deze collectie. Kleur is ook een leidraad. Fuchsia, geel, zilver, grijs met wit, zwart met goud. De zwarte strepen op de wangen van de modellen zien eruit als de sporen die zijn nagelaten door de scherpe klauwen van tijgers. De modellen leven zich in in de collectie. De look is cool en sexy en zo lijken ze zich ook te voelen.

Het is, wat je noemt een flitsende en eigentijdse collectie die sportieve (en coole) jongeren vast zal aanspreken. Plein ziet hier een gat in de markt. Het is de eerste luxueuze sportswear collectie die er is, aldus de ondernemende Duitser. Wij zijn benieuwd. In ieder geval was het spektakel backstage (en op de catwalk). En daar houden wij wel van.

Bekijk onze fotoreportage maar eens. Wellicht doe je nog inspiratie op! – ADVERSUS