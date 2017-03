‘Bad ass’ herenkapsel met ‘kijk-er-doorheen-voorkant’

Top hair styliste Floor Kleyne doet ons regelmatig de coolste kapsel ideeën aan de hand. Het kapsel waar ze ons vandaag op trakteert, is geschikt voor ‘moody guys’, een beetje bad ass maar toch ook wel weer erg gevoelig en cool. Lees vooral verder als je je aangesproken voelt 🙂 Het zou wel eens jouw kapsel kunnen zijn!



Floor zet ieder kapsel altijd even in een context zodat je een goed idee van de feeling ervan krijgt. Het ‘Mr. Moody’-kapsel van vandaag doet Floor denken aan het personage Peter Petrelli in de televisieserie ‘Heroes’ van een paar jaar geleden.

‘Wat me dit seizoen opviel’, begint Floor, ‘is dat veel ontwerpers een soort duistere vibe aan hun collecties hebben gegeven. Een beetje dezelfde vibe als in Heroes. Sinds ik het personage Peter Petrelli [vertolkt door acteur Milo Ventimiglia] in die serie zag, ben ik geobsedeerd door zijn haar.’

‘Het was een op zich nette coupe, een beetje een undercut, ook wel een beetje een klassieke haarlook maar alleen de voorkant veel langer, tot op kinlengte, en daar keek Peter Petrelli dan zo af en toe doorheen… Het was een beetje een emotioneel type en als ik die blik door dat haar zag, dan dacht ik: Woow! Dit is eigenlijk heel cool, het is een statement, maar op zich is dit kapsel wel heel toegankelijk want die lange pluk aan de voorkant kan achter je oor.’ [Wil je dit kapsel beter bekijken, Google dan ‘Peter Petrelli hair season 1’]

‘Op dit moment heeft onze Nederlandse acteur Teun Kuilboer ook zulk haar. Ik vind het echt iets van dit seizoen. Echt opvallend mannenhaar. Het geeft je zo’n moody-guy-look van iemand die aan het opgroeien is en zichzelf aan het vinden is, maar ook wel een beetje een bad ass. Ik zie daar veel zwart bij, mooie materialen, leer, een mooi lang colbert. En megaveel product in het haar.’

‘De kracht van deze Mr. Moody coupe zit ‘m natuurlijk in de voorkant die buiten proporties lang is. En dan moet je natuurlijk het lef hebben om erdoor heen te kijken. Het is een coupe met heel veel mogelijkheden omdat de nek clean is en je de bovenkant kunt bespelen. Eigenlijk vind ik ‘m het leukst als je donker haar hebt.’

Met dank aan Floor Kleyne, instagram.com: @floorkleyne