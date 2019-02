Bakkebaarden. Kort, lang, recht of taps? Kies je bakkebaarden op basis van de vorm van je gezicht

Hoe laat jij je bakkebaarden knippen? Nooit over nagedacht? Laten we dat dan nu eens doen. Want bakkebaarden vormen een belangrijk onderdeel van je haarstijl. Net zoals je kapsel zouden ze eigenlijk altijd in beweging moeten zijn. Nu eens wat korter, dan weer wat langer, al naar gelang je mood en look van het moment. We lopen er samen even doorheen.

Geen bakkebaarden

Dit is eigenlijk het enige dat je NIET zou moeten doen. Haal die bakkebaarden niet weg. De bakkebaarden worden wel de wenkbrauwen van je kaaklijn genoemd. Niemand wil een blotebillengezicht.

Bakkebaarden halverwege het oor

De geijkte lengte van bakkebaarden is halverwege het oor. Meestal wordt de bakkebaard vrij recht gehouden (ook makkelijk met scheren) en wordt het haar ingekort en wat uitgedund zodat het er verzorgd en schoon uitziet. De klassieke bakkebaard is verder niet al te breed. Met dit soort bakkebaarden zit je eigenlijk altijd goed.

Verder moeten de bakkebaarden ook in evenwicht zijn met de rest van je kapsel. In de regel geldt dat je bij korter haar ook voor wat kortere bakkebaarden gaat. Maar je kunt natuurlijk ook met contrasten spelen.

Bakkebaarden in puntje: modern

Tegenwoordig zien we steeds vaker bakkebaarden die taps toelopen en als het ware in een puntje zijn geknipt. Zeker bij wat langere bovenlengtes en kapsels met veel beweging staat dit hip en jong. Vind je zo’n geaccentueerd puntje iets te gekunsteld, houd je bakkebaarden dan wat langer en recht op de geijkte manier maar laat ze zodanig uitdunnen dat er toch zoiets als een puntje ontstaan.

Vrije lange en rechte bakkebaarden

Vrije lange, maar wel kort gegroomde en rechte bakkebaarden zijn het symbool van mannelijkheid. Ze geven je gezicht karakter. Voor een sportieve en moderne look dun je ze wel wat uit en zorg je ervoor dat ze goed strak zijn gegroomd.

Lange bakkebaarden zonder baard

Lange bakkebaarden (maar dan ook echt lang, over de hele lengte) zonder baard zijn heerlijk jaren ’70. Laat maar waaien dat haar. Dit soort bakkebaarden maken van jou een type (of omgekeerd: je moet er wel het type voor zijn).

Je kunt ook voor lange maar wel getrimde bakkebaarden gaan. Dit staat heel mooi met een retro haarstijl.

Bakkebaarden met baard

Bakkebaarden met korte baard zijn enorm sexy en nog steeds wel een trend. Ook hier moet goed gegroomd worden!

Gezichtsvorm corrigeren met bakkebaarden

Bakkebaarden zijn ook ideaal om je gezichtsvorm mee te corrigeren. Heb je een wat langer gezicht, ga dan voor wat kortere bakkebaarden. Omgekeerd mag een kort gezicht wel wat langere bakkebaarden hebben.

Charlotte Mesman voor ADVERSUS