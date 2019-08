Ben jij ook jaloers?

Jaloezie is een heus probleem, soms zelfs een ziekte. In sommige gevallen tenminste. De negatieve gevoelens die ziekelijke jaloezie (te onderscheiden van ‘normale’ jaloezie) teweeg brengen, kunnen enorme problemen binnen de liefdesrelatie veroorzaken, en kunnen zelfs een negatieve weerslag op de gezondheid van de persoon in kwestie hebben.

We hebben besloten om een artikel aan de ‘pathologische (ziekelijke) jaloezie’ te wijden omdat we met regelmaat mails ontvangen van wanhopige vrouwen die te kampen hebben met de hevige jaloezie van hun partner. Uit de emails blijkt hoe moeilijk het kan zijn om met een jaloerse partner door het leven te gaan. Meestal eindigen de mails dan ook met een soort noodkreet: wat moet ik ermee aan? Helaas hebben wij geen kant-en-klare oplossing, en is iedere situatie weer anders, maar we willen het toch proberen om er iets meer over te zeggen.

Allereerst is het belangrijk te begrijpen waar de jaloezie vandaan komt en hoe die tot uiting komt (zoals gezegd, hebben we het hier over de ernstige, bijna pathologische vormen).

Jaloezie kan vele, verschillende oorzaken hebben. Bijna altijd is de jaloezie ongegrond en ongemotiveerd. En vaak zit het probleem tussen de oren van de jaloerse partner zelf. Het gebeurt eigenlijk allemaal in zijn hoofd. Je zou het ook anders kunnen zeggen: de jaloerse partner haalt zich allerlei dingen in zijn hoofd die er in werkelijkheid vaak niet zijn.

Maar wat is nu de meest voorkomende oorzaak? Als we op de experts mogen afstaan, heeft jaloezie vooral te maken met een sterk gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid. Mannen die onzeker zijn over zichzelf en het gevoel hebben dat ze ‘hun partner niet waard zijn’, zullen zich al snel bedreigd voelen als een andere persoon in de buurt van hun partner komt. ‘Als ik denk dat ik 2 waard ben, dan zal een ander die 3 waard is, vast en zeker interessanter voor mijn partner zijn’. Dat is de denktrant van jaloerse partner. Eigenlijk leeft de jaloerse partner in de constante angst om het te verliezen van andere potentiële kandidaten. Een angst die zich uit in jaloerse gevoelens.

Jaloezie maakt niet alleen het leven van de echtgenote of vriendin van de jaloerse partner zuur, ook de jaloerse partner zelf zit er vaak flink mee in zijn maag. Jaloezie kan het leven soms zelfs ondraaglijk maken en het kan een negatieve weerslag op de gezondheid hebben (hoofdpijn, spijsverteringsproblemen, paniekaanvallen), maar ook op het sociale leven en op de werksituatie. Zo kan jaloezie ernstige concentratieproblemen veroorzaken, met alle gevolgen van dien.

Wat het nog moeilijker maakt, is dat de jaloerse persoon vaak niet begrepen wordt. De jaloerse man hoeft meestal niet op medelijden of begrip te rekenen. Niet zelden wordt hij door anderen in de maling genomen. Dat is nu eenmaal een reactie die een overdreven jaloerse houding in buitenstaanders oproept. En vaak genoeg heeft de jaloerse man het niet eens in de gaten dat hij in de maling wordt genomen, zozeer gaat hij op in zijn eigen problemen.

Wat vinden jullie ervan? wat is jullie ervaring? de meest interessante reacties zullen we hieronder – geheel anoniem – publiceren.

