Bentley Bentayga Speed: ‘s werelds snelste en meest luxueuze suv

De Bentley Bentayga zet een lange traditie van Speed-modellen voort die in 2007 is ontstaan met de Continental GT. Het nieuwe model, dat in Groot-Brittannië is ontworpen, ontwikkeld en met de hand wordt gebouwd, brengt de al buitengewone rijcapaciteiten van de Bentayga op een nog hoger niveau door de bestaande 6,0-liter W12-motor te voorzien van 635 pk (normaal 608 pk). De topsnelheid bedraagt 306 km/u (normaal 301 km/u), terwijl de acceleratie van 0 naar 100 km/u is teruggebracht naar 3,9 seconden (normaal 4,1 seconden).

Uitgesproken design

Samen met het verhoogde prestatieniveau is de Bentayga Speed voorzien van een uitgesproken design. De opvallende achterspoiler en in exterieurkleur uitgevoerde voorzijde, sideskirts en achterste bumpersplitters geven de sportieve inborst van deze SUV prijs. Datzelfde geldt voor de donkergetinte grille, koplampen en achterlichten. Nieuwe, speciaal voor de Bentayga Speed ontworpen tienspaaks 22 inch velgen – met keuze uit drie laksoorten: zilver, donkergetint of zwart – en diverse Speed-badges laten geen misverstand bestaan over zijn potentie.

Colour split interieur

Het interieur – dat met de hand wordt vervaardigd in het Engelse Crewe – is visueel verdeeld in twee kleuren. Dit colour split design omvat contrasterende stiksels in diamantpatroon, discreet aangebrachte badges, verlichte Speed-instaplijsten en – voor het eerst in de Bentayga – het gebruik van alcantara. Er is overigens alsnog, zonder meerprijs, keuze voor leer. Het optioneel verkrijgbare Bentley-embleem in de rugleuning wordt in de Bentayga Speed passend vervangen door het geborduurde woord ‘Speed’.

Sport-modus opnieuw gekalibreerd

Net als alle Bentayga’s is de vierwielaangedreven Speed voorzien van een elektronisch sperdifferentieel en acht verschillende Drive Dynamics rijmodi. Om de gasrespons van de W12-motor, die is gekoppeld aan de 8-traps transmissie, te verbeteren, is de Sport-stand opnieuw gekalibreerd. De aanpassing zorgt voor een dynamischer en meer betrokken rijbeleving. De stijvere set-up van het onderstel en de nog karaktervoller klinkende uitlaatpijpen bij het starten en terugschakelen maken de intense rijervaring compleet.

’s Werelds snelste en meest luxueuze SUV is optioneel verder uit te rusten met keramische remschijven, 22-voudig verstelbare voorstoelen met massagefunctie, koolstofvezel middenconsolepaneel, Bentley-entertainment achterin (RSE) en sfeerverlichting.