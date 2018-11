Bentley Continental GT Convertible: voor ultieme open luxe

Bentley introduceert de volledig nieuwe Continental GT Convertible. Zijn cabriodak is in slechts 19 seconden te openen en te sluiten, tot een snelheid van 50 km/u. De Continental GT Convertible – met krachtige 6,0-liter W12-motor – verandert daarmee van een luxueuze coupé in een open Grand Tourer.

De derde generatie Continental GT Convertible heeft een scherp gesneden carrosserie, die langer en lager oogt dan die van zijn voorgangers, onder meer door de 135 mm grotere wielbasis. Hij is meteen herkenbaar als Bentley: met een langgerekte motorkap, gespierde schouderlijn en vier ronde koplampen. Die laatste zijn voorzien van de nieuwste LED Matrix-technologie en hebben – net als de achterlichten – een kristalachtige structuur.

Standaard staat de Continental GT Convertible op 21 inch vijfspaaks lichtmetalen velgen. Exemplaren met tien spaken in dezelfde maat en 22 inch vijfspaaks velgen zijn optioneel. Ze zijn beschikbaar in tien verschillende kleuren en afwerkingen. Voor de carrosserie kunnen klanten kiezen uit zeventien standaardtinten, waaronder Beluga, Onyx en Portofino, en zeventig aanvullende kleuren. Het dak is er in zeven verschillende tinten en voor de eerste keer leverbaar in traditionele Britse tweed.