Billionaire. Het Italiaanse kledingmerk voor échte rijkaards

De mode collectie van Billionaire, het herenkledingmerk van de Italiaanse zakenman Flavio Briatore (het begon allemaal met de befaamde Billionaire clubs) in samenwerking met de Duitse modeontwerper Philipp Plein, is een verhaal apart. Billionaire richt zich op de rijpe man met succes in zijn leven (en die dat ook wil uitdragen). Het persbericht zet de collectie voor zomer 2019 in de context, een luxe context, waarin de outfits op de catwalk in Milaan en passant worden beschreven. Lees het persbericht hieronder, bekijk de foto’s en laat je inspireren (of niet):

Welkom in Hotel Billionaire, een luxe 5-sterren wereld, een weelderig hotel waar rock-‘n-roll iconen, jet setters en rijke zakenlui elkaar in alle comfort ontmoeten. Het is vroeg in de avond en in de lobby is het een komen en gaan. Aan de bar met de klinkende naam Cipriani worden drankjes geschonken, een donderend gelach stijgt op. Het publiek is internationaal en gaat opmerkelijk goed gekleed.

Een loopjongen in een onberispelijk BILLIONAIRE HOTEL uniform baant zich een weg met een goudkleurige bagagekar. De koffers zijn in een oranje, kersenrode en crèmekleurige krokodillenprint. Achter hem loopt een rockstar in een gilet in een zwarte krokodillenfantasie met idem dito gitaarkoffer. Hij checkt in in de Penthouse Suite. Hij is op toer en het is zijn laatste bestemming. Hij is klaar om te feesten.

Een filmproducent met een baseball petje en een camel kleurige kamerjas gaat richting de lift. Zijn voeten steken in zachte crèmeachtige pantoffels. Hij is voelt zich herboren na een bezoek aan de spa en gaat terug naar zijn kamer voor een conference-call.

Een toerist in een elegante outfit, tijdloos en stijlvol, doorkruist de hal. Hij draagt een wit pak met een relaxede fit en sneakers in wit leer. Hij is in het gezelschap van zijn zoon. Hun outfits zijn op elkaar afgestemd.

Een talentenagent, gekleed in een zijden overhemd met een exotische palmenfantasie, begeeft zich naar het vijfsterrenrestaurant voor een diner met een oude vriend in een hemelsblauwe linnen blazer.

De mannen zijn onderling verschillend, ze komen uit verschillende werelden, maar ze hebben één ding gemeen: hun zoektocht naar luxe en kwaliteit. Te beginnen met hun garderobe…