Binnenste borstspieren (en vooral hoge borstspieren!) trainen

Vandaag hebben we het over de borstspieren en vooral over hoe je ze mooi kunt shapen. Want hier bestaan nog wel wat misverstanden over. Voor het mooie hoef je namelijk helemaal niet met zware gewichten te worstelen. 150 kilo bankdrukken is echt niet noodzakelijk. Je borstspieren ontwikkelen zich veel beter en veel completer met wat minder zware gewichten en het resultaat is vanuit esthetisch oogpunt veel mooier (je zult merken dat ook de dames het hiermee eens zijn!).



Als je op het strand om je heen kijkt, zie je – vanzelfsprekend – een enorme gevarieerdheid in figuur en lichaam, maar ook onder de sportievelingen in de sportschool zijn er, vanuit esthetisch oogpunt, grote verschillen. Heel belangrijk voor een mooi lichaam zijn de borstpieren, een spiergroep die nog wel eens ondergewaardeerd wordt. Vaak, heel vaak, ontbreken de hoge borstspieren, en de interne borstspieren. Oké, natuurlijk speelt de lichaamsbouw hierbij een rol. Het is inderdaad zo dat als je brede schouders hebt, je meer moeite zult hebben om door te dringen tot bepaalde delen van de borstpieren, maar het is even goed waar dat je er met brute kracht niet komt. Hier komt het aan op de hersens! Je moet het slim aanpakken.

Kijk eens naar de modellen op de catwalk. Broodmager (echt, als je ze backstage ziet, zie je hoe ongelooflijk mager ze zijn), maar als ze op de catwalk in zwembroek of met ontbloot lichaam showen, lijken ze allemaal heel gespierd. Hoe dat komt? Omdat ze mager en hun spieren daarom goed zichtbaar zijn, maar vooral ook omdat ze niet met brute kracht hun lichaam trainen maar het heel geraffineerd aanpakken en hun lichaam mooi shapen, bijna als een beeldhouwer. Waarom zouden wij dat ook niet proberen?

Terug naar de borstspieren. De conclusie ligt voor de hand. Als we een ‘vierkante’ borst zoals die van de modellen willen ontwikkelen, en beter bij onze hoge en binnenste borstpieren willen komen, dan moeten we meer met ons hoofd en minder met brute kracht werken.

We hebben een klein trainingsschema voor een (bijna) perfecte borst voor je met 4 oefeningen per training. Train je borstpieren één keer elke 5 à 6 dagen.

Eerste oefening: bankdrukken met halter op schuine bank met een hoek van 45 graden, 4 series van 10 herhalingen

Tweede oefening: Incline Dumbbell Press op schuine bank met een hoek van 30 graden, 4 series van 8 herhalingen

Derde oefening: Cable Crossover, staande met kabels in lage stand, houd de spieren tenminste gedurende 2 seconden maximaal aangespannen (goed ‘samenknijpen’), 4 series van 12 herhalingen

Vierde oefening: push ups (ja, het klassieke opdrukken op de grond), 3 series met een maximaal aantal herhalingen (zoveel mogelijk). Als je wilt, kun je je voeten hierbij ook op een bank zetten met je handen op de grond voor een schuinere positie.

Probeer de spieren maximaal aan te spannen, denk niet aan het gewicht, maar aan de uitvoering van de oefeningen. Aan het einde van een serie moet je voelen dat je spieren gewerkt hebben. En aan het einde van je training moeten je borstspieren ‘opgepompt’ zijn en moet je het idee hebben dat je die zones hebt bereikt die het nodig hadden. Als je dit gevoel niet hebt, denk er dan eens over na wat je kunt verbeteren en concentreer je de volgende keer nog beter op de uitvoering van de oefeningen.

