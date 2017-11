Biohacking. De trend onder de CEO’s in Silicon Valley

Zou jij je koude biertjes, sappige biefstukken en smakelijke hamburgers opgeven voor een scherper inzicht en meer productiviteit op de werkvloer? De CEO’s in Silicon Valley wel. De concurrentie is er moordend en elk middel is gerechtvaardigd om de productiviteit te verhogen. De allerlaatste trend is: vasten. Topmanagers onthouden zich dagenlang van voedsel om betere prestaties te leveren.

Vasten werd populair met het 5:2 Vasten Dieet. Volgens dit dieet volg je gedurende twee dagen een vrij streng dieet en de overige vijf dagen van de week eet je normaal. Het dieet wordt gepromoot als gemakkelijk vol te houden en gezond.

In Silicon Valley gaat men verder. In plaats weinig te eten, schaft men direct maar al het voedsel af. De vastenperiode duurt twee tot zelfs acht dagen, waarna een rustpauze volgt. Deze manier van vasten wordt wel ‘biohacking‘ genoemd vanwege de impact die de voedselvrije dagen op de lichamelijke functies hebben.

Fanatieke managers leven dagenlang op enkel water, koffie en zwarte thee. De eerste twee dagen zouden het moeilijkst zijn. Vanaf dag drie ben je helder en voel je je goed, is het commentaar. Supergoed zelfs. Biohackers beschrijven de effecten van biohacking als: milde euforie, een gelijkmatiger humeur, een beter concentratievermogen en een meer constante energiestroom. Het voelt gezond, zeggen ze, je valt ervan af en je produceert beter.

Op die productiviteit wordt natuurlijk weer een software programmaatje losgelaten (het gaat hier per slot van rekening om Silicon Valley) om de toename ervan te meten. Ook het functioneren van de vitale organen wordt door fanatiekelingen nauwkeurig in de gaten gehouden. Zo wordt de glucosebloedspiegel regelmatig gecontroleerd. Verder zijn biohackers erin geïnteresseerd of hun lichaam in de ketogene toestand komt. Ketose is een metabool proces waarbij het lichaam energie put uit vetten in plaats van koolhydraten. De andersoortige energie die dit proces – dat in gang wordt gezet na ongeveer 48 uur vasten – oplevert zou ‘anders aanvoelen’. Overigens is het niet onbelangrijk om te weten dat er artsen zijn die ketose als een gevaarlijke en potentieel levensbedreigende toestand beschouwen.

Om vasten zelf is ook veel te doen. Onderzoek zou uitwijzen dat vasten gezond is, dat het je immuunsysteem verbetert en dat het zelfs anti-aging kan zijn. Aan de andere kant kan vasten ook gevaarlijk zijn omdat je noodzakelijke stoffen mist. Dit gebrek kan het lichaam schade toebrengen. Verder waarschuwen artsen ervoor dat vasten eetstoornissen van psychologische aard kan afdekken.

Intussen gaat men in Silicon Valley stug door met biohacking. Er zijn inmiddels clubs waar de biohackers elkaar ontmoeten, tips uitwisselen en, als de tijd daar is, hun vastenperiode samen onderbreken en dat vieren met een uitgelezen maaltijd. Want eet je eenmaal, dan moet wat je eet natuurlijk wel ongelooflijk lekker zijn.

Kortom, biohacking is een trend in Silicon Valley en men steekt elkaar aan, ondanks de gezondheidsrisico’s die eraan kleven. Als je het ons vraagt, hebben de heren daar wel héél veel voor hun carrière over.

N.B. Dit artikel is niet bedoeld om je aan te zetten tot biohacking. Wil je vasten of afvallen doe het dan op een verantwoorde wijze en raadpleeg altijd een arts of deskundige.